歐洲半數陷旱災：「水利王國」荷蘭從防洪變抗旱，萊因河低水位波及德國運煤

（中央社）法國、義大利、西班牙等歐洲國家正遭遇破紀錄的乾旱危機，連數百年來以治洪為重的水利王國荷蘭，也宣布全國水位已達歷史低點、推出抗旱政策。荷蘭缺水的連鎖效應波及正在全球大買煤礦的德國。

歐盟在7月中的報告已示警，超過半數歐盟和英國地區面臨乾旱危機，包括44％處於警告（warning）階段，9％則進入更嚴重的警戒（alert）程度，造成農業和能源的難題。

缺水問題從春天雨量不足到7月熱浪襲擊後更為加劇，使歐洲國家最近急推抗旱措施，例如荷蘭政府3日就宣布一套優先順序為保障溝渠系統、飲用水和能源的節水政策。

全國2/3人口居住在海平面以下的荷蘭，過去以與海爭地和抗洪治水工程聞名於世，如今卻面臨史上少見的旱災。荷蘭新聞《Dutch News》報導，今（2022）年是荷蘭有紀錄以來最乾旱的5年之一，除了史上最旱的1976年，其它都發生在近5年內（2018、2019和2020年），顯示氣候變遷的惡化。

荷蘭政府成立的缺水因應小組MTW（Managementteam Watertekorten）表示全國水位達到歷史低點，從荷蘭境內出海的萊因河水量比平常少了50％。MTW在7月16日發布一級乾旱威脅，到8月3日升為二級，代表正式進入缺水階段。

荷蘭媒體《IamExpat》引述基礎建設及水管理（Infrastructure and Water Management）部長哈柏斯（Mark Harbers）指出，目前受衝擊主要是農業和運輸部門，飲用水供應尚屬安全，不過政府已開始宣導民眾節水，包括減少洗車、澆花。

哈柏斯說：「荷蘭是個水國，但我們這裡的水也同樣珍貴。」

荷蘭是僅次於美國的全球第2大農業出口國，若乾旱變長變頻繁，土地鹽化將成農業的嚴重問題，MTW的對策包括研發從水分離鹽的技術等。短期措施則如《歐洲新聞網》（Euronews）報導，荷蘭政府正限制農民不得取用地面水灌溉，同時，部分運河、水道也禁止航行。

荷蘭水路無水難通，連帶影響歐洲國家的大宗物資運輸。《路透社》（Reuters）指出，萊因河下游的航運運能已減半，這段水路是從荷蘭鹿特丹港運煤到德國的命脈。為了因應俄烏戰爭下的天然氣危機，德國正大量進口煤炭、增加煤電廠的供應，乾旱讓能源問題變得更棘手。

《歐洲新聞網》報導，德國境內也受到乾旱衝擊，河川水位降低迫使船運減量、運價上升。法國政府表示當前乾旱問題「史上最嚴重」，超過100個城鎮飲用水短缺。義大利面臨70年來最嚴重乾旱，農業部長警告1/3的農產量陷入危機。

歐盟執委會（European Commission）上周發布政策指引，要求成員國趕緊多利用廢水。其實歐盟已通過水資源再利用法案（Water Reuse Regulation），預定自2023年6月起實施，內容包括設定廢水回收利用最低要求量等，但今年已旱災頻傳，大自然似乎愈來愈急著提醒人類：珍惜資源不快不行。

德國萊因河水位又下降 貨船僅能裝載部分貨物

（中央社）航運經紀商和貨品貿易商今天表示，德國萊因河的水位因週末炎熱乾燥再度下降，導致貨船無法滿載航行。

路透社報導，低水位導致德國境內整個萊因河段航運出現問題。萊因河是連接德國工業心臟地帶與北海港口的主要幹道之一，許多產品透過這條路線出口到世界各地。

目前河上貨運並未中斷，但船隻有時只能裝載原本運量的1/4。天氣預報顯示，本週天氣仍將又乾又熱，低水位問題看不到緩解跡象。

萊因河的低水位也將影響德國兩大燃煤發電站未來1個月的產出量。

德國化工巨擘巴斯夫（BASF）5日表示，如果低水位影響物流，該公司不排除減產的可能性。

根據航運經紀商，今天的船運費用沒有太大變化，基本上仍維持在近期的高點。

萊因河航管當局不會因低水位而暫停航運，是否暫停航運由船公司自行決定。長期以來，萊因河是穀物、化學製品、礦產、煤炭和石油等產品的重要運輸路線。

西班牙連年乾旱恐沙漠化 重新思考用水方式

（中央社）面臨空前乾旱與沙漠化威脅，西班牙正重新思考用水方式。西班牙的水源主要用於灌溉作物。

西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）談起缺雨情況時表示：「我們必須非常小心且負起責任，而不是假裝沒看見問題。」

和法國與義大利一樣，西班牙歷經不尋常乾燥的冬季之後，今夏連番遭熱浪侵襲。

8月份水庫存量僅剩40.4%，較過去10年同期平均值少20個百分點。

官員因應之道是限制用水，特別是南部安達魯西亞（Andalusia）地區。當地生產歐洲大部分蔬果，但水庫水位特別低，僅剩滿水量的25%。

西班牙哈安大學（University of Jaen）水文學教授希梅內斯（Rosario Jimenez）表示，由於這是與氣候變遷相關的長期趨勢，更讓人憂心忡忡。

根據上月「自然地球科學」（Nature Geoscience）發表的研究，受到氣候變遷引發的大氣高壓系統影響，西班牙部分地區正經歷1000年來最乾旱的時刻，「綠色和平組織」（Greenpeace）估計，西班牙75%地區可能沙漠化。