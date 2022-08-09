歐洲半數陷旱災：「水利王國」荷蘭從防洪變抗旱，萊因河低水位波及德國運煤
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《歐洲新聞網》報導，德國境內也受到乾旱衝擊，河川水位降低迫使船運減量、運價上升。法國政府表示當前乾旱問題「史上最嚴重」，超過100個城鎮飲用水短缺。義大利面臨70年來最嚴重乾旱，農業部長警告1/3的農產量陷入危機。
（中央社）法國、義大利、西班牙等歐洲國家正遭遇破紀錄的乾旱危機，連數百年來以治洪為重的水利王國荷蘭，也宣布全國水位已達歷史低點、推出抗旱政策。荷蘭缺水的連鎖效應波及正在全球大買煤礦的德國。
歐盟在7月中的報告已示警，超過半數歐盟和英國地區面臨乾旱危機，包括44％處於警告（warning）階段，9％則進入更嚴重的警戒（alert）程度，造成農業和能源的難題。
缺水問題從春天雨量不足到7月熱浪襲擊後更為加劇，使歐洲國家最近急推抗旱措施，例如荷蘭政府3日就宣布一套優先順序為保障溝渠系統、飲用水和能源的節水政策。
全國2/3人口居住在海平面以下的荷蘭，過去以與海爭地和抗洪治水工程聞名於世，如今卻面臨史上少見的旱災。荷蘭新聞《Dutch News》報導，今（2022）年是荷蘭有紀錄以來最乾旱的5年之一，除了史上最旱的1976年，其它都發生在近5年內（2018、2019和2020年），顯示氣候變遷的惡化。
荷蘭政府成立的缺水因應小組MTW（Managementteam Watertekorten）表示全國水位達到歷史低點，從荷蘭境內出海的萊因河水量比平常少了50％。MTW在7月16日發布一級乾旱威脅，到8月3日升為二級，代表正式進入缺水階段。
荷蘭媒體《IamExpat》引述基礎建設及水管理（Infrastructure and Water Management）部長哈柏斯（Mark Harbers）指出，目前受衝擊主要是農業和運輸部門，飲用水供應尚屬安全，不過政府已開始宣導民眾節水，包括減少洗車、澆花。
哈柏斯說：「荷蘭是個水國，但我們這裡的水也同樣珍貴。」
荷蘭是僅次於美國的全球第2大農業出口國，若乾旱變長變頻繁，土地鹽化將成農業的嚴重問題，MTW的對策包括研發從水分離鹽的技術等。短期措施則如《歐洲新聞網》（Euronews）報導，荷蘭政府正限制農民不得取用地面水灌溉，同時，部分運河、水道也禁止航行。
荷蘭水路無水難通，連帶影響歐洲國家的大宗物資運輸。《路透社》（Reuters）指出，萊因河下游的航運運能已減半，這段水路是從荷蘭鹿特丹港運煤到德國的命脈。為了因應俄烏戰爭下的天然氣危機，德國正大量進口煤炭、增加煤電廠的供應，乾旱讓能源問題變得更棘手。
《歐洲新聞網》報導，德國境內也受到乾旱衝擊，河川水位降低迫使船運減量、運價上升。法國政府表示當前乾旱問題「史上最嚴重」，超過100個城鎮飲用水短缺。義大利面臨70年來最嚴重乾旱，農業部長警告1/3的農產量陷入危機。
歐盟執委會（European Commission）上周發布政策指引，要求成員國趕緊多利用廢水。其實歐盟已通過水資源再利用法案（Water Reuse Regulation），預定自2023年6月起實施，內容包括設定廢水回收利用最低要求量等，但今年已旱災頻傳，大自然似乎愈來愈急著提醒人類：珍惜資源不快不行。
德國萊因河水位又下降 貨船僅能裝載部分貨物
（中央社）航運經紀商和貨品貿易商今天表示，德國萊因河的水位因週末炎熱乾燥再度下降，導致貨船無法滿載航行。
路透社報導，低水位導致德國境內整個萊因河段航運出現問題。萊因河是連接德國工業心臟地帶與北海港口的主要幹道之一，許多產品透過這條路線出口到世界各地。
目前河上貨運並未中斷，但船隻有時只能裝載原本運量的1/4。天氣預報顯示，本週天氣仍將又乾又熱，低水位問題看不到緩解跡象。
萊因河的低水位也將影響德國兩大燃煤發電站未來1個月的產出量。
德國化工巨擘巴斯夫（BASF）5日表示，如果低水位影響物流，該公司不排除減產的可能性。
根據航運經紀商，今天的船運費用沒有太大變化，基本上仍維持在近期的高點。
萊因河航管當局不會因低水位而暫停航運，是否暫停航運由船公司自行決定。長期以來，萊因河是穀物、化學製品、礦產、煤炭和石油等產品的重要運輸路線。
西班牙連年乾旱恐沙漠化 重新思考用水方式
（中央社）面臨空前乾旱與沙漠化威脅，西班牙正重新思考用水方式。西班牙的水源主要用於灌溉作物。
西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）談起缺雨情況時表示：「我們必須非常小心且負起責任，而不是假裝沒看見問題。」
和法國與義大利一樣，西班牙歷經不尋常乾燥的冬季之後，今夏連番遭熱浪侵襲。
8月份水庫存量僅剩40.4%，較過去10年同期平均值少20個百分點。
官員因應之道是限制用水，特別是南部安達魯西亞（Andalusia）地區。當地生產歐洲大部分蔬果，但水庫水位特別低，僅剩滿水量的25%。
西班牙哈安大學（University of Jaen）水文學教授希梅內斯（Rosario Jimenez）表示，由於這是與氣候變遷相關的長期趨勢，更讓人憂心忡忡。
根據上月「自然地球科學」（Nature Geoscience）發表的研究，受到氣候變遷引發的大氣高壓系統影響，西班牙部分地區正經歷1000年來最乾旱的時刻，「綠色和平組織」（Greenpeace）估計，西班牙75%地區可能沙漠化。
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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