延續解殖風潮：英國博物館宣布將19世紀末從西非貝南帝國掠奪的72件文物，歸還給奈及利亞

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國倫敦霍尼曼博物館（Horniman museum），於2022年8月7日宣布，其同意將19世紀末從西非貝南帝國（Kingdom of Benin）掠奪的文物，歸還至奈及利亞。

據《英國廣播公司》（BBC）轉述霍尼曼博物館的說法表示，本次共有72件貝南帝國的文物，將移交給奈及利亞政府，其中包含著名的貝南青銅器、象牙雕刻品、宮殿鑰匙、黃銅鈴鐺及禮儀用品、雕刻成公雞外型的祭祀用黃銅製品，另有12片貝南黃銅牌匾，以及扇子、籃子等日常用品。

霍尼曼博物館表示，館方最早是在今（2022）年1月，收到奈及利亞國家美術館與遺址委員會（NCMM）歸還文物的請求，隨後霍尼曼博物館便對其持有的貝南文物進行清點，同時諮詢奈及利亞與英國的文史工作者、相關專家學者、藝術家、遊客以及學童，將民間對於貝南文物未來去向的看法、文物的實際出處，皆做系統性的調查及統整。

霍尼曼博物館負責人所羅門（Eve Salomon）對此表示：「歷史證據已經非常清楚，霍尼曼博物館所持有的貝南帝國文物，是透過武力掠奪所得到的，在向外界諮詢後，各方人士也支持我們的觀點。」

「歸還文物給奈及利亞符合道德規範，也是我們應該展現的適切作為，本館很開心能邁出這一步，未來也期待能與奈及利亞國家美術館與遺址委員會，有更多的合作機會」，所羅門在對外聲明中補充寫道。

當前，霍尼曼博物館與該委員會，雙方正在進一步商討文物所有權正式轉讓之流程，另亦將討論「是否保留部分貝南帝國文物於霍尼曼博物館」的可能性，以此做為研究及教育用途。

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