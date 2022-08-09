中研院提貨幣金融改革4大建議，央行5點回應：不會犧牲貨幣政策獨立性
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央行強調，國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新台幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生的利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。
台灣貨幣金融改革政策建議書，中研院提4大建議
（中央社）中研院昨（8）日發布台灣貨幣金融改革政策建議書，提出4大建議，希望促進台灣金融發展與經濟成長、改善所得分配，呼籲台灣應該效法美國建立前瞻性指引，央行應提升獨立性並公布匯率干預資料等。
中研院昨天公布第16本政策建議書，並舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，2018年8月開始規劃政策建議書，研議小組成員包含中研院院院士王平、謝長泰、蔡瑞胸、李怡庭、新加坡國立大學商學院講座教授楊賢、中研院經濟所研究員陳明郎等參與，後續建議書將送交總統府跟行政院。
政策建議書以學界為基礎探討金融改革、央行匯率和貨幣政策，研議小組召集人王平指出，台灣過去可說是失落的20年，在金融發展或是經濟成長，都同步緩慢遲滯。團隊認為最佳的金融體系和監理機構有3個主要目標。首先是穩定可預測的通貨膨脹率，以及由市場決定有競爭力的匯率，以保持貨幣和金融穩定。
第二是謹慎且有效地投資一國金融資源；第三是發展一套完善的金融體系作為增加就業和收入的來源，並為急需產業轉型的台灣提供關鍵金融資源。
王平指出，台灣雖然達成貨幣及金融穩定的目標，但卻犧牲另外2個目標。這不僅讓金融跟經濟發展停滯，更影響整個貨幣金融系統的穩定，並使得台灣游資氾濫，資金利用效率低阻礙金融業的發展。
王平表示，研議小組從活化台灣資本市場，提升央行貨幣與匯率政策制定，改善金管會前瞻性的金融監理等三大面向，提出4大政策建議。
第一，台灣應效法美國聯邦儲備銀行，提升央行的獨立性、透明度與可究責性，建立一個完整的動態分析架構，並提供前瞻性指引（forward guidance）。應參考新加坡金融管理局經驗，在維持貨幣穩定的同時，可慎重評估是否將部份外匯儲備資金投入主權財富基金，在具透明度和可究責性下，可帶動產業發展現代化。
王平指出，美國前瞻性指引主要看利率價格與勞動市場，主要工具為聯邦基金利率、就業率等。指引的好處是讓民眾、企業比較知道相關指標變化時，美國可能調整多少利率，壞處是比較缺少彈性。建議台灣應該建立一完整模型，提出前瞻性指引。
第二，央行應該公布外匯干預的歷史資料，設立全職而專業的理事，並且根據金融業的大趨勢，對數位貨幣有效地進行全面優劣評估。
中研院院士、現任央行理事的李怡庭認為，央行應提高獨立性，央行盈餘繳庫占政府總歲入收入過去20年幾乎都在10％以上，但其他國家多在2％以下。此外，央行應該公布外匯干預數，並呼籲央行應該要有明確、嚴謹的貨幣政策架構。
李怡庭解釋，美國聯準會目標就是聯邦基金利率，直接操作上可以影響市場隔夜拆款利率，但台灣央行是決定重貼現率，透過發行定存單來影響隔夜拆款利率，但常常未必足額反映，「1碼未必歸1碼」，將不利咎責與達到政策目標。
根據銀行公會，所謂「拆款市場」係指金融機構間互相借貸所形成的市場，而拆款市場所形成的利率就稱為「拆款利率」；若拆借的天期為隔夜（次營業日即清償）則稱為「隔夜拆款利率」。
目前我國參與拆款市場的金融機構有本國銀行、外國銀行在台分行與子行、票券公司與中華郵政。信託投資公司及信合社雖可參與此市場，但目前並無參與者。保險公司、證券公司等其他金融機構尚無法參與拆款市場。
第三，為了優化金融監理及金融穩定機制，應重新定位個體審慎監理及總體審慎監理主管機關及設立金融穩定委員會；第四，從大數據的觀點，儘快修訂個資法以便建立完整的可攜資料權，建構更完備的數據中心，以整合及配對跨產業、跨部門、及跨國的生產商、代理商和消費者。
央行：不會犧牲貨幣政策獨立性，各國適合的貨幣政策架構不盡相同
（中央社）中研院昨天發布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，建議央行提高獨立性。央行回應，法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為了提高收益而犧牲貨幣政策的獨立性，同時將持續檢視貨幣政策架構妥適性。
中研院昨天發布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，中研院院士、現任央行理事李怡庭針對央行貨幣與匯率政策提出3大建議，強調應提升央行獨立性，央行應公布匯率干預的歷史資料，呼籲央行應該提出清晰且具有嚴謹分析為基礎的貨幣政策架構。
中央銀行昨天晚間發布新聞稿5點聲明回應。第一，央行指出，根據《中央銀行法》第2條，央行法定經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定，以及在上列目標範圍內協助經濟發展。
央行依據法定經營目標來執行貨幣與匯率政策，央行指出，長年以來，國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好，且通膨穩定，新台幣匯率相較主要貨幣波動小，台灣長期平均經濟成長率高於全球平均，都顯示央行達成法定經營目標。
第二，央行強調，央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為了提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。
國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新台幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生的利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。
第三，央行說明，各國經濟規模、金融體系運作模式差異大，各國適合的貨幣政策架構不盡相同。例如，大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，台灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定。金融體系是以資本市場的直接金融或間接金融為主，也會影響貨幣政策的傳遞機制。
央行指出，為因應國內外經濟金融環境的改變，將持續檢視貨幣政策架構，必要時進行調整。
第四，面對建議公布匯率干預歷史資料部分，央行回應，目前央行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行都是落後1季公布外匯干預資訊，其中，央行與新加坡金管局公布半年資料；南韓央行及瑞士央行則是公布季資料。新加坡金管局、瑞士及南韓等央行，自近年公布外匯干預資料以來，都未追溯公布之前的歷史資料。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。