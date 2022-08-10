最新考古研究：「中國國寶」大貓熊近親，600萬年前曾在歐洲大陸生活

大貓熊被稱為「中國國寶」，世界自然基金會形象大使，在中國享受豐厚的政府保護資源，肩負「貓熊外交」重任。

大貓熊已在地球上生存了至少800萬年，棲息地是中國四川、陝西和甘肅山區，海拔2600－3500米的茂密竹林裏，屬食肉類哺乳動物，但以竹子為主食。

一般認為大貓熊是中國特有物種，但最新研究表明，600萬年前，歐洲大陸曾有大貓熊的身影足跡。

保加利亞國家自然歷史博物館靜靜躺著兩枚化石，手寫的標籤上註明它們是1970年代，一位名叫伊萬．尼科洛夫（Ivan Nikolov）的古生物學家在保加利亞西北部一個煤田發現的。

那是兩顆動物的牙齒，大約半個世紀以來一直在博物館化石藏品堆裏，沒有多少人關注。

不過，它們的命運最近發生了巨大變化，都是因為博物館的一位叫尼古拉．斯帕索夫（Nikolai Spassov）的古生物學教授和他的學生。他們注意到這兩顆牙齒化石，重新檢測、評估，最後得出結論：它們屬於大貓熊的近親，生活在大約600萬年前。

嚴格說來，是中新世晚期生活在如今保加利亞的歐洲土地上的一種大貓熊。

這個發現經同行評審發表在最近一期《脊椎動物古生物學雜誌》上。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

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雖然已經知道大貓熊曾經在歐洲出沒，但圍繞它們究竟是否，以及如何從亞洲遷徙到歐洲的問題，一直爭論激烈。而牙齒化石能夠提供的信息相當有限，尤其是如果原始標籤又筆跡模糊，線索含糊。

保加利亞自然歷史博物館那兩枚牙齒化石就是這種情況。斯帕索夫教授說，確定地點和本尊的年齡更是用了很多年，最後又經過很長時間才確定，那個本尊是一隻大貓熊。

大貓熊一度被列為瀕危物種，經過大力搶救和保護，世界自然保護聯盟（IUCN）幾年前將大貓熊從「瀕危」降到「易危」，在中國引起一些異議。

物種的瀕危等級劃分，由高到低分別為：滅絶、野外滅絶、極危、瀕危、易危、近危、無危。

BBC科學聚焦報道，斯帕索夫和來自北京大學的齊高江（音）在研究報告中表示，有理由肯定地認為，大貓熊生活在沼澤、森林覆蓋的地區，化石出土的煤田600萬前正是那樣的地貌。

那時的大貓熊也以素食為主。不過，與現代大貓熊不同的是，它們的主食不是竹子。

依據是它們的牙齒看起來不夠堅固，而且在那個時代該地區的化石記錄中幾乎沒有竹子生長的證據。

研究報告說，新發現的這個物種應該不是現代大貓熊的直接祖先，體型相似或略小，屬於近親。

它被命名為Agriarctos nikolovi，以紀念第一個發現化石的人。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 大貓熊專機

貓熊外交

大貓熊被稱為「中國國寶」，世界自然基金會形象大使，在中國享受豐厚的政府保護資源，肩負「貓熊外交」重任。

「貓熊外交」一詞特指1940年代到21世紀，中國政府將貓熊作為貴重禮物贈送或租借給其他國家，以增進友好關係的做法，但最早有記載的是在唐朝武則天時期，日本史料稱公園685年太後武則天贈送給日本天舞天皇的禮物中有兩隻大貓熊。

1940年代，民國政府曾向美國贈送兩隻雄性大貓熊，潘達和潘弟，向英國贈送一隻雌性大貓熊，聯合小姐。

1950年代到1982年，中華人民共和國政府以官方或民間的名義，將大貓熊作為國禮贈與那些與中國保持良好外交關係，以及中國希望與之建立外交關係的國家，包括蘇聯、朝鮮、美國、英國、法國、德國、日本、西班牙及墨西哥等九個國家，接受過中國贈與的24隻大貓熊。

從1982年起停止，中國停止向國外贈送大貓熊，以呼應保護瀕危物種的全球號召。自那以後，大貓熊便以全球巡展和租賃方式出國。

由於監管和規範缺稀，而又有豐厚的利潤潛力，商業性大貓熊租借活動帶來諸多問題，包括捕獵野生大貓熊，加劇瀕危問題，最終導致美國和中國政府及國際介入，禁止商業性租賃，但仍可以科研、繁殖、保護名義租借。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航