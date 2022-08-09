中華籃協首次舉辦「跨聯盟交流賽」，SBL、PLG、T1三聯盟加中華培訓隊共12隊有意參加

受到國內外疫情與防疫政策影響，中華民國籃球協會經全盤考量後宣布，第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽（下稱：瓊斯盃）停辦。並決議原定9月的賽季檔期，將首度辦理純屬本土球員參與的「跨聯盟交流賽」，SBL、PLG、T1三聯盟共11隊繳交意向書，加上中華培訓隊總計12支隊伍有意願參加此次交流賽事。

瓊斯盃連續三年因疫情停辦，籃協改辦跨聯盟交流賽

中華籃協表示，原先宣布將延期到9月進行的瓊斯盃賽事，近日來觀察國際疫情變化及考量目前我國政府政策，短期內應無趨緩之勢，在籌備日期緊迫的情況下，加上受邀球隊因入境隔離規定影響來台意願，賽期若再延後將會影響到各國聯賽開季時程。

中華籃協經過全盤考量後，決定停辦今年瓊斯盃賽事。由於瓊斯盃已連續第三年因疫情無法舉行，但為了讓國內球迷能夠欣賞到一流賽事，中華籃協說明，原定9月檔期本會將改辦理跨聯盟交流賽事，邀請PLG、T1、SBL球隊及中華白培訓隊進行交流比賽。

中華籃協首度舉辦2022年跨聯盟邀請賽，在8月4日上午召開跨聯盟邀請賽第一次籌備會議，與各聯盟及球隊討論相關細節。

中華籃協表示，此次籌備會議各聯盟及球隊均有選派代表出席，會中與各隊充分溝通達成共識，本次邀請賽將以年輕具潛力球員為主軸，包含今年選秀的新人及資歷兩年內的年輕球員等，透過比賽與其他聯盟球隊交流的過程，累積比賽經驗備戰新球季，達到磨練新秀、以賽代訓的目的。

會議中部分球隊表達因傷兵影響、兵源不足或是已有既定行程安排等因素，中華籃協承諾會盡力配合參賽球隊行程，並開放以「聯隊」方式組隊。

Photo Credit: 中央社

限制外籍洋將出賽！國內三聯盟、中華培訓隊共12隊有意參加

SBL、PLG、T1與會代表均表達願意促成跨聯盟邀請賽順利舉辦。

跨聯盟邀請賽繳交意向書隊伍如下，PLG聯盟組成P.LEAGUE+ RISING STARS隊加上新竹街口攻城獅單獨組隊，T1聯盟高雄全家海神與臺中葳格太陽組聯隊出賽，台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、臺南台鋼獵鷹四隊單隊出賽，SBL臺銀、台啤、裕隆納智捷、彰化柏力力四隊全數參加，加上中華培訓隊共計12支隊伍。

跨聯盟邀請賽預計在9月17日至9月27日假臺北和平籃球館舉行。

中華籃協表示，此次跨聯盟交流邀請賽限制外籍洋將出賽，屬於純本土球員（含華裔及外籍生）間的對決。盼透過這次邀請賽讓各隊新人提早適應比賽強度，球季中較少出賽的球員也可獲得證明自己的機會，培養出更多優秀本土球員及未來之星，是籌辦跨聯盟邀請賽的主要用意。

中華籃協表示，特別感謝國內SBL、PLG、T1三聯盟的共襄盛舉，促成本賽事的順利舉辦，讓各隊陣中的新人及具培養潛力的球員能夠有展現實力的機會。中華籃協未來也會持續搭建跨聯盟交流的舞台，讓各隊以球會友、培育新秀。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航