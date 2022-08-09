拜登有信心台海局勢不升級；美國防次長譴責中國「切香腸」，數週內派美艦通過台海
我們想讓你知道的是
美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）指控北京，以切香腸方式企圖創造新現狀，大量機艦跨越台海中線，顯然要脅迫台灣及國際社會，他還說外界可預期未來數週內將有美艦通過台海。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（美國時間8日）表示，他有信心中國在台灣周圍舉行一系列震驚該區域的軍演後，不會進一步升級與台灣的緊張關係。
路透社報導，這是自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以來，拜登首次就台灣議題公開發表評論。
拜登在前往受洪災重創的肯塔基州時告訴記者：「我並不擔心，但我對他們（中國）這麼大動作感到關切。而我不認為他們將採取更多行動。」
當記者問及裴洛西訪台一事是否錯誤時，拜登回應說：「那是她的決定。」
美國防次長控北京改變現狀，數週內派艦通行台海
美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）今天指控北京，以切香腸方式企圖創造新現狀，大量機艦跨越台海中線，顯然要脅迫台灣及國際社會，他還說外界可預期未來數週內將有美艦通過台海。
卡爾今天下午在國防部召開媒體簡報會，宣布美國將對烏克蘭加碼提供價值10億美元軍事援助。但由於中共近日來在台灣周圍軍事行動引起國際高度關注，外媒多把焦點放在台海情勢。
卡爾指出，目前台海危機主要是中國製造出來的，美國眾議院議長裴洛西並非首位訪台的眾院議長，她的訪問絲毫沒有改變美國對中、對台政策。
卡爾表示，中國顯然企圖用「切香腸」方式創造新現狀，派出大量機艦跨越台海中線，朝台灣海岸線進逼。很明顯地，有鑒於台灣海峽對全球經濟的重要性，北京想創造某種新常態，希望藉此脅迫台灣、脅迫國際社會。
面對北京不斷指控美國把「一中政策」空洞化，卡爾強調，美國政策沒有變，變的是中國政策。
他說，美國有「一中政策」，在《台灣關係法》之下也有提供台灣自我防衛能力的承諾，且美方須具備足以避免台海出現以武力改變現狀的能力；美國既不支持中國對台動武，也不支持台灣邁向獨立，美國支持的是現狀，這些都沒改變。
卡爾指出，美國當前要務是要確保北京清楚知道，美軍會持續在公海允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括台灣海峽，「我想你們可預期美方會在未來幾週內，如以往一般持續通行台海」。
美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）去（2021）年11月曾指出，即使中國人民解放軍積極發展未來能夠強行拿下台灣的能力，中國未來24個月內不太可能嘗試以軍事方式攻占台灣。
至於裴洛西訪台後，美方是否有新的中國可能犯台時間點評估，卡爾回答沒有。他還說，目前中共作為都在美國預期中。
新聞來源
延伸閱讀
- 裴洛西訪台改變兩岸微妙平衡，台灣看似贏得面子，其實盡失裡子
- 中共軍演空中戰力分析：為什麼是派Su-30來侵擾台灣，而不是性能更強的Su-35？
- 裴洛西訪台只是象徵性支持，擴大軍事合作才是實質——美台聯合軍演是時候了
- 中共威脅與台海危機：為什麼越來越多台灣年輕人開始學習作戰與槍支訓練？
- 外媒分析中國軍演：《日經》指意圖短期決戰阻絕美軍，《紐時》認為是安撫國內民族主義情緒
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！