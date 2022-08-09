反擊華春瑩「味覺祖國」說，美國務院前發言人：中國有8500間肯德基，始終是肯塔基州的一部分
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裴洛西訪台後，中國不斷對台灣進行文攻武嚇。中國官媒與科技業者近日合作展開「圖資戰」，呼籲14億人民上傳圖片共建台灣實景地圖。與此同時，外交部發言人華春瑩稱，台灣有許多來自中國的美食，「味覺不會騙人」，喚台灣「回家」。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
自從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台灣文攻武嚇不斷，除了實施圍台軍演，中國官媒與科技業者近日也發起共建「台灣省實景地圖」，呼籲14億人民上傳關於台灣各地點的實景照片。
百度官方表示，自活動開始以來，「20個小時內地圖覆蓋率已達51％」。
中國社交媒體平台微博上週五（8月5日）起，不少網友發現手機導航軟體百度地圖、高德地圖可顯示台灣的街道，紅綠燈和便利商店分佈清晰可見，連公共運輸、地鐵班次也能查出。「#地圖可顯示台灣省每個街道」相關話題一度登上熱搜榜。
中國互聯網公司百度於週六（8月6日）宣佈，推出「台灣省實景地圖共建」功能，用戶打開百度地圖APP，搜尋「台灣省實景」即可進入共建頁面。新功能開放在台的用戶上傳台灣各地點的實景照片，一經採用便會在地圖上直接顯示。
同日，中國官媒《環球時報》在社交媒體發文，指微博科技、微博熱點、與百度及百度地圖共同發起徵集活動，宣稱要共建「台灣省」實景地圖圖片。《環球時報》宣佈，即日起至8月25日，「鼓勵網友曬出所拍攝的台灣實景地圖並附帶圖中位置發佈微博，就可能獲得獎品。」
此一活動引起不少中國網友響應，紛紛表示「自己的地圖自己建最靠譜」。另有不少網友發現台灣地圖上許多道路以中國城市和景點命名，例如台北市中正區內有濟南路、青島路、泰安街和臨沂街，皆以山東城市命名。有中國網友稱「每條路都是回家的路」。
立場近北京的香港《大公報》引述未具名的台灣民眾說法報導，台灣地圖在中國的手機上可精確顯示，這一變化背後更深層是中國技術已可對台灣精確定位，甚至不排除透過高精準衛星制導實現「斬首行動」。
根據中國媒體報導，百度地圖實景雖已遍佈中國，但實景地圖仍需要採集車和採集員實地勘測，因此當前尚不具備製作台灣實景地圖的條件。
「祖國」的味道？
除了路名，台灣美食也引起中國網民廣泛討論。其中有關「山西刀削麵」的關鍵字搜尋增長近1000倍，導致地圖搜索該關鍵字時出現卡頓，系統一度當機。
儘管有些網友稱讚台灣的美食和美景，但另一面又說「台灣是祖國的寶島」、「解放台灣」，仍充滿威嚇的態度。
引發兩岸網路輿論討論最熱烈的，當屬中國外交部發言人華春瑩的「味覺祖國」之說。
華春瑩週日（8月7日）晚間在推特發文，貼出一張台北市地圖，她表示「台北市共有山東餃子館38家，山西麵館67家。味覺不會騙人，台灣一直都是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家。」
華春瑩的發文引起台灣政治人物關注，台灣立法委員王定宇在臉書回應：「味覺不會騙人……要不要統計一下，中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊！所以……中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？」
美國務院發言人奧爾塔古斯（Morgan Ortagus）更是直接將華春的推文截圖，並以相同的論述寫道：「中國有超過8500間的肯德基餐廳。味覺不會騙人，中國始終是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」
肯德基（Kentucky Fried Chicken）是自美國肯塔基州（Kentucky）命名而來，奧爾塔古斯以此揶揄華春盈，也引發網友熱議。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。