台海局勢緊繃，中研院院士倡議「金融漢光演習」，並仿效新加坡淡馬錫成立「台灣主權基金」
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王平指出，台灣可以考慮把郵政基金、保險部分限制資金以及超額的外匯存底，提出一部分做台灣版主權基金，重點在於「不是關在門裡自己做的主權基金」，而是要有第三方單位來監督，可以仿效新加坡淡馬錫基金作法，其過去10年報酬率大多在7％到10％左右。
台海地緣政治緊繃，中研院院士倡議台灣金融漢光演習
（中央社）中共軍演造成台海局勢緊張，中研院院士王平指出，當重要國際事件發生時，台灣光靠台積電做護國神山不夠，當然要有金融漢光演習，去檢視國內、國際資金進出台灣的情況，提出前瞻性的規劃與制度，以因應相關風險。
中研院昨（8）日舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，媒體關注兩岸地緣政治緊張是否可能讓跨國企業重新評估在台風險，以及近期智庫提出台灣應該要有金融漢光演習，應該關注哪些面向等。
中研院院士王平表示，從美中貿易戰、俄烏戰爭爆發以來，不難想到這樣的事情確實會發生，但的確比想像中更快發生。台灣應該要有前瞻性、更完整的分析架構，對於台灣面對任何風險之際應該如何因應，有完整評估。
王平指出，半導體供應鏈自然是其中一環，但金融業可能面臨的衝擊也不小，「台灣金融業當然也應該要有漢光演習」。可以觀察重大國際事件發生時，國內、國際資金如何進出台灣，哪些金融機構可能無法運作下去，應該要有制度性的機制，提早檢視與因應。
台灣貨幣金融改革政策建議書指出，台灣金融法規管制與營運模式應該更符合國際發展趨勢，也建議可以仿造新加坡的亞洲美元市場模式，成立境外金融中心，開放國際金融機構進入境外市場，授予部分銀行執照（partial banking license）。
王平強調，台灣如果跟世界金融聯繫愈深、就會愈安全，像是新加坡作為世界五大金融中心，是非常安全的地方。台灣光靠台積電做護國神山不夠，台灣若發展軟體服務，把境外金融中心做大不是不可能。
王平指出，台灣過去很多金融政策法規都在保護國內銀行，但有些金融機構也跟房地產業掛鉤，讓年輕人買不起房子，應該思考是否還要保護這樣的金融機構。
仿效星國淡馬錫作法，中研院院士建議台灣成立主權基金
（中央社）中研院院士王平指出，台灣可以考慮把郵政基金、保險部分限制資金與超額的外匯存底，拿出部分做台灣版主權基金，由獨立公正第三方單位來監督，提升金融資源運用效率，效法新加坡淡馬錫基金作法。
中研院昨天舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，會中研議小組指出，台灣應該謹慎投資一國的金融資源，但不是都投資在高風險高報酬資產，也不是都投資在無風險低報酬資產。
研議小組指出，以國發基金來看，獲利能力不如股票大盤表現，有些年份間接投資的獲利率甚至不如無風險利率。台灣應參考新加坡金融管理局經驗，在維持貨幣穩定的同時，可慎重評估是否將部份外匯儲備資金投入主權財富基金，在具透明度和可究責性下，帶動產業發展現代化。
王平指出，台灣可以考慮把郵政基金、保險部分限制資金以及超額的外匯存底，提出一部分做台灣版主權基金，重點在於「不是關在門裡自己做的主權基金」，而是要有第三方單位來監督，可以仿效新加坡淡馬錫基金作法，其過去10年報酬率大多在7％到10％左右。
中研院經濟所研究員陳明郎表示，台灣目前相關基金規模都很小，風險也較高，建議政府可以先內部基金有所整合。
政大經濟系副教授王信實表示，各國主權基金目標多數都很清楚，就是為了獲利，不過，如果還有其他支持產業的考量也都可以再談，重點在於要由第三方獨立單位來判斷是否適合投資。
台經院董事長吳中書表示，假設成立台版主權基金，如何監管、人員僱用、獎金制度等都需要仿效國際上比較有效率的主權基金，才能發揮功效，台灣目前類似的基金有很多規範跟管理辦法，比較影響成效（報酬率）。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
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從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
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給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
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威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
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而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
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威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
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