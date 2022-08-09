中共認知作戰8天272則爭議訊息：企圖擾亂軍民士氣，國防部呼籲勿聽信

國防部政治作戰局副局長陳育琳少將昨（8）日下午於記者會表示，自中國進行軍事演習前的8月1日起，自到昨日中午12時止，共有272則爭議訊息，內容分為「營造武統氛圍」、「打擊政府威信」、「擾亂軍民士氣」；他提醒，這些爭議訊息經過網路大量複製、傳散，影響力不容小覷。

陳育琳進一步分析，訊息量於軍演當日（4日）自10則暴增至73則，5日來到高峰87則；爭議訊息內容以「擾亂軍民士氣」最多，軍演前6則、軍演間124則，共130則，而「營造武統氛圍」軍演前13則、軍演間78則、共91則、「打擊政府威信」軍演前12則、軍演間39則、共51則。

中國軍演至今，網路社群流傳「桃園機場遭導彈襲擊，台灣防空攔截失敗」、「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假消息；陳育琳舉例，中國央視新聞於8月2日報導共軍「蘇愷-35」戰機穿越台灣海峽等訊息，此假消息可能會造成國人恐慌、對國軍戰力不信任，屬於「擾亂軍民士氣」的爭議訊息類型。

陳育琳說明，國軍透過查證、溯源、澄清及反制等步驟，應對相關爭議訊息，於必要時製作相關圖卡澄清；他表示：「網路世界比真實世界更難以分辨敵我與訊息真偽，且網路消息傳散快速、沒有時空限制，容易有很大的影響。」並呼籲民眾應以國防部對外公布的訊息為主，勿聽信、轉傳相關網路謠言。

海軍參謀長蔣正國中將補充，中共軍演期間雖不斷以認知作戰手段散布「中共軍艦逼近我國海域」相關消息，但海軍對於中國軍艦動態全程監控，並未發現其進入我國領海12海里之內。然而，蔣正國並未對於中國軍艦是否進入我國鄰接區（領海基線至24海里的範圍）多做說明。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範