石斑魚外銷日本受阻，比河豚毒素強100倍的「雪卡毒」是什麼？
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曾有香港人食用來自吉里巴斯、加勒比海的十公斤以上野生龍膽石斑而中毒，毒源則來自會產生雪卡毒素（ciguatoxins）的渦鞭毛藻（Gambierdiscus），且台灣的遠洋漁船也曾發生過中毒事件。不過他也補充，其實過去從未在養殖石斑魚發現雪卡毒。
文：莊健隆（美國羅德島大學（University of Rhode Island）博士，曾任職農復會至農委會及美國飼料營養劑公司，著有《鱻故事魚文化》等書）
台灣媒體《ETtoday 新聞雲》在今（2022）年6月19日的一篇新聞標題，寫著〈台灣石斑魚在日本沒有市場 農委會曝他們怕吃進「雪卡毒」〉。報導內容中描述：
農委會副主委陳添壽說明，台灣石斑魚最大宗就是龍虎斑〔註〕，而這樣的配種讓日本人很怕有『雪卡毒』，擔心龍虎斑在岩礁成長時會吃下藻類，造成石斑體內有藻毒。而陳添壽稱將透過日台交流協會，讓日方了解台灣石斑都是養殖而不會吃到藻類，若能解除日方疑慮，之後石斑銷日就有可能會再成長。
註：由雄鞍帶石斑魚（Epinephelus lanceolatus，俗稱龍膽石斑）與雌褐點石斑魚（E. fuscoguttatus，俗稱老虎斑）雜交所產生的子代。
筆者曾請教台大退休教授、藻類專家周宏農有關藻毒的問題，他說明曾有香港人食用來自吉里巴斯、加勒比海的十公斤以上野生龍膽石斑而中毒，毒源則來自會產生雪卡毒素（ciguatoxins）的渦鞭毛藻（Gambierdiscus），且台灣的遠洋漁船也曾發生過中毒事件。不過他也補充，其實過去從未在養殖石斑魚發現雪卡毒。
由於日本人對石斑魚相對生疏、對石斑魚活魚的食用量更少，上述中毒事件也說明日本人的顧慮有所根據，更對比出過去台灣鳯梨被中國禁止進口後積極開拓日本市場，但這次石斑魚卻不見喊出賣給日本的原因。
什麼是雪卡毒？
「雪卡」（cigua）是指稱食用珊瑚礁魚類而中毒，而過往學者就曾指出造成此種中毒的毒素稱為雪卡毒素，是一種透過食物鏈由草食性魚種採食珊瑚礁藻類，草食性魚種又被較大的肉食性魚吞食而累積的毒素。換言之，毒素產生的源頭來自於珊瑚礁附近的多種底棲微藻，其中最主要的是一種名為崗比甲藻（Gambierdiscus toxicus）的雙鞭毛藻（dinoflagellate）。
雪卡毒素為脂溶性物質，毒性甚至比河豚毒素（tetrodotoxin）強100倍。全球平均每年發生雪卡毒素中毒達5萬人之多，而過去的中毒事件多半侷限於加勒比海水域和北緯35度～南緯35度之間的太平洋海域。然而隨著魚產品的貿易市場擴大，該毒素影響區域也擴大至印度洋沿岸、中國南海諸島，以及香港附近的海域。
若不小心食入雪卡毒素，初期會有腹痛、噁心、下痢、嘔吐等症狀，其次會感到疲勞、無力，四肢及口喉感到刺痛與麻痺、運動失調，再嚴重者可因呼吸困難而致死。然而我們目前對於雪卡毒仍缺乏檢測標準，雖然美國公司Oceanit曾生產過商品化試劑雪卡毒素檢測套組（Cigua-Check® test kit），但它的使用者多為釣客、消費者、研究單位，並沒有被食安官方單位列入經常性追蹤。
魚類有毒就不能吃了嗎？
日本在明治維新時期開始進行西化式行政管理制度、現代化教育政策、吸取科學化精神，但也保留自身的傳統文化。以吃河豚文化的傳承為例，日本早在西元前四世紀就開始烹調、食用極富魅力的河豚，雖然在17世紀前後國內戰事頻繁，許多士兵飽受河豚毒之害，使得幕府政權曾一度頒布法令、禁食河豚；然而受到19世紀末西化的影響，在當時的首相伊藤博文推動下，山口縣取消了河豚禁食令，進而全國也逐漸取消禁令。
而在河豚解禁的同時，他們也設立了相關配套措施：由政府運營一套河豚處理師的培訓系統，有法律規定各餐廳內需有具備資格的河豚處理師才能提供河豚料理，而這些領有官方認證執照的師傅會把河豚有毒的部位包括內臟、卵巢等，在不汙染到魚肉的狀態下移除，並以大量水洗去河豚肉上的血液。這些處理過的河豚肉，常切成很薄的刺身、排列精美，且限定每人的食用分量。
香港人、廣東人有歷史悠久的食用生猛海鮮的飲食文化背景，而台灣人過往並沒有食用活石斑魚的習慣，但為了供應香港巿場需求，澎湖地區在1972年開始捕撈野生魚苗、蓄養石斑魚。
1979年澎湖水試所嘗試以荷爾蒙催熟、並成功孵化人工苗，接著在1995～1997年由澎湖水試所與屏東枋寮龍佃養殖場合作，確立了開發龍膽石斑魚苗及成魚的量產技術。到了1990年末期，全台的養殖石斑魚年產量達3000公噸，時至今日更可達到每年兩萬公噸上下。
將龍虎斑外銷日本固然值得努力，但是日本人對龍虎斑的接受度絕對遠低於鳯梨，這是因為後者早在1920～1930年的日治時代，日本企業家就曾來台灣設廠生產鳳梨罐頭銷往日本，具有近百年歷史。
而石斑魚則是嶄新產品，甚至就連在台灣本土市場，石斑魚對一般消費者，尤其是家庭主婦而言也並不熟悉，總是認為那是餐廳、辦桌用的「場面魚」。有關單位部門若要推廣石斑魚，除了指導民眾「石斑魚家常菜」的烹調方式，似乎也可以講講石斑魚變色、變性（先雌後雄），以及台灣漁人在石斑魚養殖、研發過程中努力而動人的故事。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
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- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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