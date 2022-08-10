石斑魚外銷日本受阻，比河豚毒素強100倍的「雪卡毒」是什麼？

文：莊健隆（美國羅德島大學（University of Rhode Island）博士，曾任職農復會至農委會及美國飼料營養劑公司，著有《鱻故事魚文化》等書）

台灣媒體《ETtoday 新聞雲》在今（2022）年6月19日的一篇新聞標題，寫著〈台灣石斑魚在日本沒有市場 農委會曝他們怕吃進「雪卡毒」〉。報導內容中描述：

農委會副主委陳添壽說明，台灣石斑魚最大宗就是龍虎斑〔註〕，而這樣的配種讓日本人很怕有『雪卡毒』，擔心龍虎斑在岩礁成長時會吃下藻類，造成石斑體內有藻毒。而陳添壽稱將透過日台交流協會，讓日方了解台灣石斑都是養殖而不會吃到藻類，若能解除日方疑慮，之後石斑銷日就有可能會再成長。

註：由雄鞍帶石斑魚（Epinephelus lanceolatus，俗稱龍膽石斑）與雌褐點石斑魚（E. fuscoguttatus，俗稱老虎斑）雜交所產生的子代。

筆者曾請教台大退休教授、藻類專家周宏農有關藻毒的問題，他說明曾有香港人食用來自吉里巴斯、加勒比海的十公斤以上野生龍膽石斑而中毒，毒源則來自會產生雪卡毒素（ciguatoxins）的渦鞭毛藻（Gambierdiscus），且台灣的遠洋漁船也曾發生過中毒事件。不過他也補充，其實過去從未在養殖石斑魚發現雪卡毒。

由於日本人對石斑魚相對生疏、對石斑魚活魚的食用量更少，上述中毒事件也說明日本人的顧慮有所根據，更對比出過去台灣鳯梨被中國禁止進口後積極開拓日本市場，但這次石斑魚卻不見喊出賣給日本的原因。

什麼是雪卡毒？

「雪卡」（cigua）是指稱食用珊瑚礁魚類而中毒，而過往學者就曾指出造成此種中毒的毒素稱為雪卡毒素，是一種透過食物鏈由草食性魚種採食珊瑚礁藻類，草食性魚種又被較大的肉食性魚吞食而累積的毒素。換言之，毒素產生的源頭來自於珊瑚礁附近的多種底棲微藻，其中最主要的是一種名為崗比甲藻（Gambierdiscus toxicus）的雙鞭毛藻（dinoflagellate）。

雪卡毒素為脂溶性物質，毒性甚至比河豚毒素（tetrodotoxin）強100倍。全球平均每年發生雪卡毒素中毒達5萬人之多，而過去的中毒事件多半侷限於加勒比海水域和北緯35度～南緯35度之間的太平洋海域。然而隨著魚產品的貿易市場擴大，該毒素影響區域也擴大至印度洋沿岸、中國南海諸島，以及香港附近的海域。

若不小心食入雪卡毒素，初期會有腹痛、噁心、下痢、嘔吐等症狀，其次會感到疲勞、無力，四肢及口喉感到刺痛與麻痺、運動失調，再嚴重者可因呼吸困難而致死。然而我們目前對於雪卡毒仍缺乏檢測標準，雖然美國公司Oceanit曾生產過商品化試劑雪卡毒素檢測套組（Cigua-Check® test kit），但它的使用者多為釣客、消費者、研究單位，並沒有被食安官方單位列入經常性追蹤。

魚類有毒就不能吃了嗎？

日本在明治維新時期開始進行西化式行政管理制度、現代化教育政策、吸取科學化精神，但也保留自身的傳統文化。以吃河豚文化的傳承為例，日本早在西元前四世紀就開始烹調、食用極富魅力的河豚，雖然在17世紀前後國內戰事頻繁，許多士兵飽受河豚毒之害，使得幕府政權曾一度頒布法令、禁食河豚；然而受到19世紀末西化的影響，在當時的首相伊藤博文推動下，山口縣取消了河豚禁食令，進而全國也逐漸取消禁令。

而在河豚解禁的同時，他們也設立了相關配套措施：由政府運營一套河豚處理師的培訓系統，有法律規定各餐廳內需有具備資格的河豚處理師才能提供河豚料理，而這些領有官方認證執照的師傅會把河豚有毒的部位包括內臟、卵巢等，在不汙染到魚肉的狀態下移除，並以大量水洗去河豚肉上的血液。這些處理過的河豚肉，常切成很薄的刺身、排列精美，且限定每人的食用分量。

香港人、廣東人有歷史悠久的食用生猛海鮮的飲食文化背景，而台灣人過往並沒有食用活石斑魚的習慣，但為了供應香港巿場需求，澎湖地區在1972年開始捕撈野生魚苗、蓄養石斑魚。

1979年澎湖水試所嘗試以荷爾蒙催熟、並成功孵化人工苗，接著在1995～1997年由澎湖水試所與屏東枋寮龍佃養殖場合作，確立了開發龍膽石斑魚苗及成魚的量產技術。到了1990年末期，全台的養殖石斑魚年產量達3000公噸，時至今日更可達到每年兩萬公噸上下。

將龍虎斑外銷日本固然值得努力，但是日本人對龍虎斑的接受度絕對遠低於鳯梨，這是因為後者早在1920～1930年的日治時代，日本企業家就曾來台灣設廠生產鳳梨罐頭銷往日本，具有近百年歷史。

而石斑魚則是嶄新產品，甚至就連在台灣本土市場，石斑魚對一般消費者，尤其是家庭主婦而言也並不熟悉，總是認為那是餐廳、辦桌用的「場面魚」。有關單位部門若要推廣石斑魚，除了指導民眾「石斑魚家常菜」的烹調方式，似乎也可以講講石斑魚變色、變性（先雌後雄），以及台灣漁人在石斑魚養殖、研發過程中努力而動人的故事。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航