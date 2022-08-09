台大認定林智堅抄襲論文且情節重大，經教務處核定、將撤銷國發所碩士學位

針對林智堅涉及抄襲的學術倫理案，台大今（9）日公開說明，經過審定委員會的認定，余正煌的論文沒有抄襲情形，而是林智堅抄襲余的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。

台大教務長丁詩同表示，教務處在7月6日至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林智堅和余正煌的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依照《國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》確認受理，並依規定交由社會科學院成立審定委員會審定此案。台大社科院也依據《處理要點》，由院長蘇宏達擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者、專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

蘇宏達在記者會上說明，2人的碩士論文用一樣的民調資料、研究同一場新竹市長選舉、應用雷同的研究架構，且用完全相同的統計模型和研究方法。余正煌研究的是這場選舉中林智堅的得票基礎，林智堅依照題目所說，是要研究蔡仁堅的「槓桿者效應」，但是審定會研讀發現，他根本幾乎沒有處理或分析所謂的「槓桿者效應」。

因此，林智堅的論文實際上是在研究蔡仁堅的得票基礎，余正煌的論文則是研究林智堅得票的基礎，委員會認為這樣的結構，就導致2篇論文從一開始就產生高度重疊，從而容易發生抄襲。

蘇宏達指出，委員會事後經過逐章、逐節、逐段、逐小節比對2人論文，認定2人論文研究對象、分析架構、結構、圖表圖示、中文摘要、第一章、第三章、第四章、結論到前言第一節都有高度的文字相似性構成抄襲。

蘇宏達表示，碩士論文的「中文摘要」是指新的發現，但林智堅的中文摘要全部7行和余正煌的10行的前7行幾乎一模一樣。碩士論文的「結論」是全部研究的總結報告，但是兩人的碩士論文第四章、前言和結論高度相似，審定委員會經充分討論，認定2論文構成抄襲，而且情節嚴重。

社科院的審定報告書及會議紀錄指出，2篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其在多處最重要的部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會，參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余正煌沒有抄襲，而是林智堅抄襲、且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

丁詩同指出，社科院的報告送交教務處後，教務處確認審定會的成立及審議過程、報告內容，同時仔細檢視2篇論文大量重疊的部分，最終同意審定會的建議，依據《處理要點》核定撤銷林智堅的碩士學位。

台大校長管中閔在記者會中表示，這次的論文涉及抄襲事件，對學校名譽傷害甚巨，外界的臆測以及情緒性的攻擊對學校名譽又造成另一種傷害。台大對學生論文涉及抄襲時的處理方式早有規定，學校接獲檢舉後，都按照相關規定成立審定委員會，立即處理、沒有遲延。

管中閔特別感謝審定委員不受外界影響，投入大量時間心力，按照嚴格的學術標準完成調查與審定的工作。他再次強調，台大深信「沒有學術倫理及誠信，就沒有學術名譽」，因此台大會堅持學術倫理與誠信的標準，維護近百年的學術名譽，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，並尊重台大的專業判斷。

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核稿編輯：楊士範