台大認定林智堅抄襲論文且情節重大，經教務處核定、將撤銷國發所碩士學位
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台大社科院認為2篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會，參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余正煌沒有抄襲，而是林智堅抄襲、且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。
針對林智堅涉及抄襲的學術倫理案，台大今（9）日公開說明，經過審定委員會的認定，余正煌的論文沒有抄襲情形，而是林智堅抄襲余的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。
台大教務長丁詩同表示，教務處在7月6日至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林智堅和余正煌的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依照《國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》確認受理，並依規定交由社會科學院成立審定委員會審定此案。台大社科院也依據《處理要點》，由院長蘇宏達擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者、專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。
蘇宏達在記者會上說明，2人的碩士論文用一樣的民調資料、研究同一場新竹市長選舉、應用雷同的研究架構，且用完全相同的統計模型和研究方法。余正煌研究的是這場選舉中林智堅的得票基礎，林智堅依照題目所說，是要研究蔡仁堅的「槓桿者效應」，但是審定會研讀發現，他根本幾乎沒有處理或分析所謂的「槓桿者效應」。
因此，林智堅的論文實際上是在研究蔡仁堅的得票基礎，余正煌的論文則是研究林智堅得票的基礎，委員會認為這樣的結構，就導致2篇論文從一開始就產生高度重疊，從而容易發生抄襲。
蘇宏達指出，委員會事後經過逐章、逐節、逐段、逐小節比對2人論文，認定2人論文研究對象、分析架構、結構、圖表圖示、中文摘要、第一章、第三章、第四章、結論到前言第一節都有高度的文字相似性構成抄襲。
蘇宏達表示，碩士論文的「中文摘要」是指新的發現，但林智堅的中文摘要全部7行和余正煌的10行的前7行幾乎一模一樣。碩士論文的「結論」是全部研究的總結報告，但是兩人的碩士論文第四章、前言和結論高度相似，審定委員會經充分討論，認定2論文構成抄襲，而且情節嚴重。
社科院的審定報告書及會議紀錄指出，2篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其在多處最重要的部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會，參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余正煌沒有抄襲，而是林智堅抄襲、且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。
丁詩同指出，社科院的報告送交教務處後，教務處確認審定會的成立及審議過程、報告內容，同時仔細檢視2篇論文大量重疊的部分，最終同意審定會的建議，依據《處理要點》核定撤銷林智堅的碩士學位。
台大校長管中閔在記者會中表示，這次的論文涉及抄襲事件，對學校名譽傷害甚巨，外界的臆測以及情緒性的攻擊對學校名譽又造成另一種傷害。台大對學生論文涉及抄襲時的處理方式早有規定，學校接獲檢舉後，都按照相關規定成立審定委員會，立即處理、沒有遲延。
管中閔特別感謝審定委員不受外界影響，投入大量時間心力，按照嚴格的學術標準完成調查與審定的工作。他再次強調，台大深信「沒有學術倫理及誠信，就沒有學術名譽」，因此台大會堅持學術倫理與誠信的標準，維護近百年的學術名譽，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，並尊重台大的專業判斷。
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核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。