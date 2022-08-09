百度更新「台灣省」地圖，顯示京台高鐵「建設中」

本月4日，有中國網民發現百度和高德地圖更新了「台灣省」地圖，在社交媒體引起熱議。微博上「#地圖可顯示台灣省每個街道#」的標籤的閱讀量超過3百萬。有網民表示「祖國萬歲！」，也有人感嘆「這齣戲大家配合得很好，情緒非常到位。」

昨晚不同媒體報導「京台高鐵線路圖（建設中）」後，討論迎來新一波高潮。該路線圖顯示一條計劃中，由北京南跨合肥、福州等地，再穿越海峽到「台北站」的高鐵路線。《北京日報》引述國台辦發言人朱鳳蓮說，「我相信，這個願望是一定會實現的。」

關鍵評論網測試後發現，百度地圖網頁版無法顯示此路線圖，但「京台高鐵」已成其手機版的默認搜尋選項。

Photo：百度地圖APP截圖

早前，中國外交部發言人華春瑩在Twitter上表示，她透過百度發現，台北有38間山東餃子餐廳、67間山西刀削麵館；續說「味覺不會騙人。台灣一直是中國的一部份。迷路的孩子終會找到回家的路。」

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

雖然該推文的邏輯被香港、台灣的網民質疑，但百度地圖上刀削麵字眼被大量搜尋，一度令該應用程式運作不順，百度更為此道歉並已修復故障。

百度回覆《環球時報》指，百度地圖一向根據相關法規，辨識台灣為省份，但沒有澄清此區域的地圖是從何時開始顯示。目前，百度地圖能顯示一些熱門旅遊城市，如台北和高雄，的觀光景點、食物和出行建議。不過，關鍵評論網測試後發現，在百度地圖無法定位「台灣總統府」，而搜尋「台灣立法院」則顯示地點為「台灣地區立法機構」。

《虎嗅》報導，製作軟件地圖需要地理信息系統（Geographic Information System）和興趣點（Point of Interest）兩組數據。據該報查詢，百度地圖的數據來自《中華人民共和國行政區劃簡冊》等公開資料，以及第三方數據；高德地圖則根據相關法規，經審核後獲取和公開提供地圖服務。

該報表示，現在「台灣省」地圖主要缺少的，是當地的實景地圖。與此同時，微博官方發起「#一起共建台灣省實景地圖#」，標籤閱讀量已超6百萬。不少網民上載在台灣旅遊的相片，協助百度繪製地圖實景。

有「知乎」網民發起討論，「2016年就能顯示的台灣地圖為什麼今天上了熱搜？」並指可追溯至近日政治局勢，及對對岸的的陌生感。

本月5日以來，百度官方已就此熱潮製作圖卡、影片和發文超過20篇。在一篇宣布地圖可顯示京台高鐵的微博貼文下，有人留言「我現在很擔心你們的精神問題。喝點農藥調理一下吧。」

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin