什麼是「預防照護」？你是希望生病後痊癒還是一直保持健康？

為什麼要接受預防照護？邁入中老年的所有人都應該認識預防照護，理由很簡單，你是希望生病之後痊癒還是保持健康？相信大部分人都選擇後者吧，如果能維持健康誰會想生病，在身體有狀況之前就及早處理，不要等到了疾病纏身之後才接受治療。

俗話說「預防勝於治療」，預防照護的目的不只是改善長者的生理功能及營養狀況，更著重在身體有狀況前，建立良好的生活習慣，達成遠離得到疾病的可能性。此外，預防照護也包括透過身心功能的改善與強化，來提升生活功能與社會認同， 並以此來增加長輩的生命意義與自我實現，提高生活品質。

而就如同前面所敘述的，預防照護的根本是維持生活機能減緩老年人生理功能退化，讓老年人能夠維持個人自主以達到降低其對醫療照護及福利資源的依賴，但如果我們疏忽了這點，不在乎預防的重要性，變成需要依靠醫療體系才能維持身體功能，又或者需要長期進出醫院甚至住院，對於家庭的經濟支出更是一大痛點。

根據統計，疾病纏身者的醫療支出為一般健康者的六到七倍，試想當家中的長輩在醫院或是相關機構長期臥病在床，不只是家庭的支出，對於生理與心理會有多大的負擔？ 如果有及早預防照護，讓長輩的身心都處在健康的狀態，不只能省下大量時間與金錢，也能讓家人免於為了照顧長者而焦頭爛額的狀態。

預防照護分三階段

預防照護的階段分為三個層級，包括初級預防、次級預防及三級預防。

初級預防的重點在於預防生活習慣會造成的症狀，維持生活的功能，以可自主活動的老年人為對象，也就是健康與亞健康者族群，提供生活功能的維持、提升相關預防活動。著重在降低風險性，包含透過習慣的改變，隔絕接觸到疾病的管道，或是強化對於某症狀的抵抗性，提供老人的精神、身體、社會各方面的活動性的維持、提升。

次級預防是針對可能成為需支援、已展現有部分疾病的徵兆但症狀仍不明顯，且需照護狀態之高危險群長者為對象，提供改善症狀、延緩支援 的相關預防活動，做到早期發現、早期因應。

三級預防為針對疾病已經發生，需支援、需照護狀態的長者為對象，提供需照護狀況改善及防止症狀重度化的預防活動，降低疾病惡化的危險因子，並設法延長壽命與提升生活品質。

老化雖然無法避免身心功能衰退，但長者透過及早進行評估，藉由各種健康預防策略，做好預防照護，讓老年人不只長壽，更能健康老化維持身心功能在最理想的狀態。

圖片來源：衛福部 利用衛生福利部長照資源地圖，能夠查詢各縣市區域擁有的長照機構與資源，執行社區預防性照護。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航