什麼是「預防照護」？你是希望生病後痊癒還是一直保持健康？
我們想讓你知道的是
根據統計，疾病纏身者的醫療支出為一般健康者的六到七倍，試想當家中的長輩在醫院或是相關機構長期臥病在床，不只是家庭的支出，對於生理與心理會有多大的負擔？ 如果有及早預防照護，讓長輩的身心都處在健康的狀態，不只能省下大量時間與金錢，也能讓家人免於為了照顧長者而焦頭爛額的狀態。
為什麼要接受預防照護？邁入中老年的所有人都應該認識預防照護，理由很簡單，你是希望生病之後痊癒還是保持健康？相信大部分人都選擇後者吧，如果能維持健康誰會想生病，在身體有狀況之前就及早處理，不要等到了疾病纏身之後才接受治療。
俗話說「預防勝於治療」，預防照護的目的不只是改善長者的生理功能及營養狀況，更著重在身體有狀況前，建立良好的生活習慣，達成遠離得到疾病的可能性。此外，預防照護也包括透過身心功能的改善與強化，來提升生活功能與社會認同， 並以此來增加長輩的生命意義與自我實現，提高生活品質。
而就如同前面所敘述的，預防照護的根本是維持生活機能減緩老年人生理功能退化，讓老年人能夠維持個人自主以達到降低其對醫療照護及福利資源的依賴，但如果我們疏忽了這點，不在乎預防的重要性，變成需要依靠醫療體系才能維持身體功能，又或者需要長期進出醫院甚至住院，對於家庭的經濟支出更是一大痛點。
根據統計，疾病纏身者的醫療支出為一般健康者的六到七倍，試想當家中的長輩在醫院或是相關機構長期臥病在床，不只是家庭的支出，對於生理與心理會有多大的負擔？ 如果有及早預防照護，讓長輩的身心都處在健康的狀態，不只能省下大量時間與金錢，也能讓家人免於為了照顧長者而焦頭爛額的狀態。
預防照護分三階段
預防照護的階段分為三個層級，包括初級預防、次級預防及三級預防。
初級預防的重點在於預防生活習慣會造成的症狀，維持生活的功能，以可自主活動的老年人為對象，也就是健康與亞健康者族群，提供生活功能的維持、提升相關預防活動。著重在降低風險性，包含透過習慣的改變，隔絕接觸到疾病的管道，或是強化對於某症狀的抵抗性，提供老人的精神、身體、社會各方面的活動性的維持、提升。
次級預防是針對可能成為需支援、已展現有部分疾病的徵兆但症狀仍不明顯，且需照護狀態之高危險群長者為對象，提供改善症狀、延緩支援 的相關預防活動，做到早期發現、早期因應。
三級預防為針對疾病已經發生，需支援、需照護狀態的長者為對象，提供需照護狀況改善及防止症狀重度化的預防活動，降低疾病惡化的危險因子，並設法延長壽命與提升生活品質。
老化雖然無法避免身心功能衰退，但長者透過及早進行評估，藉由各種健康預防策略，做好預防照護，讓老年人不只長壽，更能健康老化維持身心功能在最理想的狀態。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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