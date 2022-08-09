川普海湖莊園遭FBI突襲搜索、破解保險箱，尋找藏匿的國家機密文件

美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）於推特上表示，聯邦調查局（FBI）探員包圍、突襲、佔據他在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的別墅海湖莊園（Mar-A-Lago），甚至打開他的保險箱。他稱，此行動是將司法系統武器化的不當檢察行為，是來自激進左翼民主黨的攻擊，因為他們不希望川普參與2024總統選舉。

據《福斯新聞》報導，多個消息來源指出，聯邦調查局突擊檢查川普私人住所的原因與其總統任期結束後帶走的文件資料有關，此事務由國家檔案與記錄管理局移交給司法部處處理，司法部表示，在該住所的15的箱子中發現機密文件。

一位熟悉的消息人士告訴《福斯新聞》，聯邦調查局探員去了海湖莊園，檢查每一個辦公室、保險箱，並帶走文件和箱子再次檢查。川普的媳婦拉拉．川普（Lara Trump）不認同地表示，川普喜歡保存簡報、照片、文件等東西，他有權力從白宮拿走這些東西。

《路透社》報導，今年2月，國家檔案和記錄管理局館長大衛．費列羅（David Ferriero）表示，自2021起不斷與川普溝通歸還15箱檔案，川普最終於今年1月歸還他們；當時清點時部分箱子包含被標記為「國家安全機密」的項目。

即使川普稱國家檔案和記錄管理局「沒有發現任何東西」，但一位熟悉此事的消息人士在4月時表示，司法部已開始對川普將檔案紀錄轉移至海湖莊園早期階段調查。

《CNN》報導，6月初，少數調查人員至海湖莊園進行訪問，尋求更多關於川普在白宮時期帶到佛羅里達的潛在機密文件的消息。一位消息人士稱，川普的律師帶調查人員進入存放檔案的房間，看了一圈便離開；另一位消息人士則表示，律師向調查人員展示的部份文件有最高機密標記。

此次搜查海湖莊園的行動因需要進入私人住宅，搜查前必須提供正當理才能得到法官的批准、取得搜索票，《路透社》報導說明，此次行動不僅經過拜登總統（Joe Biden）任命的司法部長梅里克．加蘭（Merrick Garland）批准，川普任命的聯邦調查局局長克里斯托佛．雷（Christopher Wray）也參與其中。

對於此行動，川普在推特上表達不滿，「這些行動只會在第三世界破產國家出現，而美國現在已成為這些國家之一，腐敗程度前所未有。」據《CNN》報導，共和黨主席羅娜．麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）也透過聲明表示，民主黨不斷將官僚主義武器化為對付共和黨人的武器。

而白宮官員向《福斯新聞》表示，突襲行動前他們並未收到通知，並將所有其他疑問轉交給司法部回應。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範