「竄訪」一詞小考：中文的博大精深如何用英文表達，難倒了一眾翻譯者
我們想讓你知道的是
儘管沒有明確的官方定義，但這個詞強烈的情感色彩卻能夠讓華文讀者清晰地感受到它的貶義，是為中文的博大精深。但如何表達這樣的情感色彩，卻也難倒了一眾翻譯者、國際新聞報導者。
文：徐覓菲
裴洛西（Nancy Pelosi）前往台灣訪問，引爆了國際外交世界與民間的輿論炸彈。觀看其專機飛行情況的在線網站一度因人多而崩潰，大國連環反應，微博熱搜接二連三，華人世界情緒暴漲，甚至二次創作的段子也迅速湧現。在這股熱潮中，有一個議題再次引起了傳媒界和翻譯界的討論：中國官方用「竄訪」一詞來形容這次訪問，這個詞具體是怎樣的意思？外媒可以怎麼翻譯？
詞意
事實上，「竄訪」一詞的意涵，已經不是第一次被拿出來琢磨。
據考證，這個詞並非來自傳統的中國文字歷史，其出現至今不過十餘年。〈「政治等效」視野下「竄訪」譯法探究〉一文，刊於2015年的《中國翻譯》期刊，當中提到，「竄訪」一詞，「是近幾年來中國政府為維護國家安全和民族統一、譴責和揭露民族分裂分子而新造的專用貶義詞，具有強烈的感情色彩和政治傾向性。」文章作者考證，「竄訪」最早出現在2006年，時任外交部發言人秦剛在回答關於達賴喇嘛訪問以色列的問題時，表示「達賴四處竄訪，目的在於推動所謂『西藏問題』國際化，分裂祖國」。
中國國際關係學者張慶彬和王振華在一篇論文中，也提到「 竄訪」 是政治語境下的新創詞，「體現了中國外交話語使用者的大智慧。……形象地描述了分裂分子偷偷摸摸、四處流竄的賊鼠之貌。」
「竄」在這裏的意思大約是「流竄」。「竄」的繁體字由穴字和鼠字組成，而自詩經伊始或更早，老鼠在中文的文化意象中就充滿強烈的貶義色彩。台灣教育部列舉的「竄」字的意思，當中包括躲藏、逃跑、放逐等意。
達賴喇嘛是一名流亡人士，在中方的立場看來，他便是在「流竄」。而竄訪最初也有「流竄訪問」的意思。目前未能查得中國官方詞典對這一詞給出語意，但由於「竄」字情緒強烈的意向，中文讀者能輕易感受到它的語言色彩，網上對此也有不少解讀。
多次在中國期刊發表文字研究該詞的翻譯學者楊明星認為，該詞政治內涵是：「 為達到不可告人的政治目的，鼓吹、兜售其分裂主張而進行的非正義、不正當的訪問。」 而民族主義色彩強烈的觀察者網，在7月底的一篇文章中這樣解讀該詞：「『竄』放在『訪（問）』字前面，主要是一種情感修飾，讓原本單純的『訪問』變得很猥瑣，同時表達講話者的鄙夷之情。」而知乎一名解答該詞相關問題的作者，則引用了一個更詳細的定義：1，不該你去的地方你去了；2，不被（中國）官方接受和歡迎的訪問；3，目的是竄動是非，製造矛盾。
大概由於竄字用於形容流亡人士的生活模式較為應和，這個詞最初多用於中國政府反對的海外流亡人士和異見者身上，例如達賴喇嘛、熱比婭、六四流亡政治人士等，有種不被承認、抱頭鼠竄的喪家之犬感。而在後來，該詞逐漸使用於所有中方不樂見的「敵對勢力」訪問、會面上，枱面上的各國官方政要也被囊括其中，包括台灣領導人、日本政客，以及這次的美國眾議院長。
翻譯
儘管沒有明確的官方定義，但這個詞強烈的情感色彩卻能夠讓華文讀者清晰地感受到它的貶義，是為中文的博大精深。但如何表達這樣的情感色彩，卻也難倒了一眾翻譯者、國際新聞報導者。
這個詞之所以難以翻譯，是因為這就是一個為了特定情境生造的詞。這個詞展現的形象，大意是國際政治上的敵對勢力，賊頭賊腦、不安好心地去訪問一些地方，建立一定的政治連結，用以對抗中國。這個詞在其他環境，無論是私人或者公共語境，都很難成立，因為大多數時候，人們不會覺得有哪些跟自己無關的拜訪與會面是邪惡、帶有貶義色彩的。因為這種情境根本不存在，所以很難在現存的其他自然發展出來的語言體系尋找一個對應的詞彙，就好像你要創造一個詞，去形容熱得滾燙的冰塊。
而事實上，中國官方大多數時候也僅使用「visit」一詞來對應中文中的竄訪。2015年，外交部聲明「我們反對任何外國允許達賴前往竄訪」時，外事譯員對「竄訪」就使用了的visit譯法。無論是近期報導裴洛西訪台的《China Daily》還是CGTN，他們均使用了visit一詞來對應中文的「竄訪」。上述張、王的論文提到，這是「令人遺憾的」，中國相關政府機構和一些主流媒體均將其簡單處理為「 visit」 ，導致外國媒體如CNN（美國有線電視新聞網）、Reuters（路透社）等也同樣套用「 visit」 譯法，他們認為這使得該「極具外交智慧的表態詞」未能有效傳遞其意義。
不過，《環球時報》英文版曾使用過「sneaky visit」一説，而《華盛頓郵報》也引用過一樣的譯法。隨着這個詞十幾年來不斷出現，哪怕中國官方的翻譯中它沒有被體現，不同的機構開始為了翻譯它而各顯神通。
Flee visit曾是一種被提出的使用方法，但專家大多認為這一説法傳遞的訊息並不到位。楊明星在論文中提出了幾種翻譯的可能。一種是直接使用音譯，譯成拼音「cuanfang」，並且加上英文註釋：
還有一種是生造一個詞，「考慮到中國外交部新造『竄訪』一詞的新義和政治意圖，英語中無現成的對等詞，可採取新詞對新詞方式來翻譯……經仔細斟酌，筆者挑選了mal-，escape，lam和tout分別和visit搭配，嘗試新造了malvisit，escapevisit，lamvisit和toutvisit」。張、王的論文同樣建議採用合成詞「 toutvisit」 ，認為Tout（兜售）一詞指某人試圖用某些不正當手段説服別人相信自己的話，「可以反映出達賴喇嘛訪問其他國家與地區的卑劣目的與性質，……識破『藏獨』 的本質與陰謀。」
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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