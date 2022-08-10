陳蕾《下流社會》：搖滾唱出社畜的心聲，抗世下流社會之咆哮

我們想讓你知道的是
陳蕾詞作開門見山，擅用對話營造多重聲音，模擬誇飾上世代指責，也是社畜的自我懷疑。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
日本社會學家三浦展2006年推出專著《下流社會：新社會階級的出現》，一針見血點出日本由倒U型社會，至M型社會的殘酷轉變，即中產階級不再是多數，貧富漸趨兩極。
2022年8月，歌手陳蕾推出《下流社會》，填詞靈感源自三浦展著作，佐以抗世的搖滾風，多種唱腔道出無數香港社畜的絕望無力，嘲諷、戲謔，以至怒喊，為你我注入力量。
自三浦展的觀察，許多社會學家加以伸展「下流社會」概念，像大前研一的專著，M型社會已成全球現象。香港作為堅尼系數全球第一，功利至上之城，我嘅訴求就係想返工，下流是年輕人痛苦的困境。
「廢物 為何還能呼吸
死得 鹹魚無能翻身
揭開你的腦袋
全都裝些豬糞」
啞忍 祈求能平息這紛爭
無人前來關心
這開掛的半生
已丟失體溫
什麼是「下流社會」？中產階級少數向上流動，但多數的向下變作中低階層，人生卡關，收入僅能應付日常生活，略花費即成月光族。工作、社交、消費等層面，下流之人都很消極。
陳蕾詞作開門見山，擅用對話營造多重聲音，模擬誇飾上世代指責，也是社畜的自我懷疑。詞中的廢物、鹹魚和豬糞，極盡嘲諷，多麼可悲。後生仔女只能啞忍，開掛的前人又怎會明白？
朝早九點經已開始瞓身
怎麼的發奮都仿似招不了魂
用自尊換取的安穩薪金
一點都不開心 畜生不配有對等
出生必須按守規則跟方針
升職加薪不看優質作品
真的很不甘心 真的很不甘心
再不想掏空這血身
誰人不想向上，你我都曾經嘗試發奮圖強，但社會階級早已僵固，老屎忽佔領中高職位。嘔心瀝血為公司付出再多，下層依然難以升遷，既得利益者即使再廢，工資職位仍隨資歷增長。
三浦展指出，後生一代工作態度傾向成果主義，而老一輩主張資歷升遷主義，大多尸位素餐。我們生於此世，要單憑做好呢份工向上流動，往往事倍功半，自尊、靈魂和血身皆消磨殆盡。
懶理周遭的怪異眼光
唾棄的聲音繼續碰撞
僅僅不會死也不發慌
不需爭與搶餓了就賺夠繼續於家裡躺
「打工先靠譜 買樓好過租
結婚多美好 人應該多生點小寶寶」
每聽到就會暴躁 白眼已反到後腦
有錢有車有樓我生堆給你好不好
時代更替，唯社會主流對成功的標準不變。下流一族遭受無數白眼、批評：抗壓力低，我食鹽多過你食米，獅子山精神打十份工，做人要不怕吃虧，才能像我們成家立業。
這些毫無幫助、自我中心的言論，耳濡目染難聽過粗口的曬命，因為根本難以達成。現代階層的世襲與僵固，何必生兒育女繼續下流，何必在這場晚期大富翁遊戲，更添壓力？
得到幾多先夠安享半生
輾轉的一生終需要安土入墳
慾望低也可簡單的開心
恭喜不開香檳 啤酒都夠有快感
不需彰顯身份高等奢侈品
只想安躺家裡撫摸軟枕
即使很不甘心 即使很不甘心
也必須找方法偷生
陳蕾的搖滾除了憤怒，點出無力仍要生存，懶理他人目光，不必刻苦、偉大追求理想。質問資本主義的價值，慾望低也可簡單的開心，種種奢侈品的標籤，說到底，只是糖衣毒藥。
怕給標籤懶惰廢青
也要守好心那份潔凈
沒按你的綱領 太不尊敬
辭請這種啞口吞聲
下半生只想半夢半醒
過每一天都有悟有命
不打擾你的富足美景
請你都不要干涉這種低慾望社會烏蠅
既然上世代、資本主義的價值觀不合時宜，下流一族本可創造、堅守自己的那份潔凈。宇宙之大，生命充滿無數可能，何必守舊？我們自有不一樣的夢想，不一樣的幸福。
陳蕾吶喊：「請你都不要干涉這種低慾望社會烏蠅！」正言若反，亂世之音怨以怒，咆哮對抗，「是無能為力，但也竭盡全力」的生存態度，你我都能擺脫打破枷鎖，自由飛舞生活。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
☞ 現在就訂閱 Adobe Photoshop，開啟你的創作之路吧！