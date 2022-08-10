陳蕾《下流社會》：搖滾唱出社畜的心聲，抗世下流社會之咆哮

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

日本社會學家三浦展2006年推出專著《下流社會：新社會階級的出現》，一針見血點出日本由倒U型社會，至M型社會的殘酷轉變，即中產階級不再是多數，貧富漸趨兩極。

2022年8月，歌手陳蕾推出《下流社會》，填詞靈感源自三浦展著作，佐以抗世的搖滾風，多種唱腔道出無數香港社畜的絕望無力，嘲諷、戲謔，以至怒喊，為你我注入力量。

自三浦展的觀察，許多社會學家加以伸展「下流社會」概念，像大前研一的專著，M型社會已成全球現象。香港作為堅尼系數全球第一，功利至上之城，我嘅訴求就係想返工，下流是年輕人痛苦的困境。

「廢物 為何還能呼吸

死得 鹹魚無能翻身

揭開你的腦袋

全都裝些豬糞」 啞忍 祈求能平息這紛爭

無人前來關心

這開掛的半生

已丟失體溫

什麼是「下流社會」？中產階級少數向上流動，但多數的向下變作中低階層，人生卡關，收入僅能應付日常生活，略花費即成月光族。工作、社交、消費等層面，下流之人都很消極。

陳蕾詞作開門見山，擅用對話營造多重聲音，模擬誇飾上世代指責，也是社畜的自我懷疑。詞中的廢物、鹹魚和豬糞，極盡嘲諷，多麼可悲。後生仔女只能啞忍，開掛的前人又怎會明白？

朝早九點經已開始瞓身

怎麼的發奮都仿似招不了魂

用自尊換取的安穩薪金

一點都不開心 畜生不配有對等

出生必須按守規則跟方針

升職加薪不看優質作品

真的很不甘心 真的很不甘心

再不想掏空這血身

誰人不想向上，你我都曾經嘗試發奮圖強，但社會階級早已僵固，老屎忽佔領中高職位。嘔心瀝血為公司付出再多，下層依然難以升遷，既得利益者即使再廢，工資職位仍隨資歷增長。

三浦展指出，後生一代工作態度傾向成果主義，而老一輩主張資歷升遷主義，大多尸位素餐。我們生於此世，要單憑做好呢份工向上流動，往往事倍功半，自尊、靈魂和血身皆消磨殆盡。

懶理周遭的怪異眼光

唾棄的聲音繼續碰撞

僅僅不會死也不發慌

不需爭與搶餓了就賺夠繼續於家裡躺 「打工先靠譜 買樓好過租

結婚多美好 人應該多生點小寶寶」

每聽到就會暴躁 白眼已反到後腦

有錢有車有樓我生堆給你好不好

時代更替，唯社會主流對成功的標準不變。下流一族遭受無數白眼、批評：抗壓力低，我食鹽多過你食米，獅子山精神打十份工，做人要不怕吃虧，才能像我們成家立業。

這些毫無幫助、自我中心的言論，耳濡目染難聽過粗口的曬命，因為根本難以達成。現代階層的世襲與僵固，何必生兒育女繼續下流，何必在這場晚期大富翁遊戲，更添壓力？

得到幾多先夠安享半生

輾轉的一生終需要安土入墳

慾望低也可簡單的開心

恭喜不開香檳 啤酒都夠有快感

不需彰顯身份高等奢侈品

只想安躺家裡撫摸軟枕

即使很不甘心 即使很不甘心

也必須找方法偷生

陳蕾的搖滾除了憤怒，點出無力仍要生存，懶理他人目光，不必刻苦、偉大追求理想。質問資本主義的價值，慾望低也可簡單的開心，種種奢侈品的標籤，說到底，只是糖衣毒藥。

怕給標籤懶惰廢青

也要守好心那份潔凈

沒按你的綱領 太不尊敬

辭請這種啞口吞聲 下半生只想半夢半醒

過每一天都有悟有命

不打擾你的富足美景

請你都不要干涉這種低慾望社會烏蠅

既然上世代、資本主義的價值觀不合時宜，下流一族本可創造、堅守自己的那份潔凈。宇宙之大，生命充滿無數可能，何必守舊？我們自有不一樣的夢想，不一樣的幸福。

陳蕾吶喊：「請你都不要干涉這種低慾望社會烏蠅！」正言若反，亂世之音怨以怒，咆哮對抗，「是無能為力，但也竭盡全力」的生存態度，你我都能擺脫打破枷鎖，自由飛舞生活。

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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin