黃國昌踢爆立委林為洲「炒地皮」18天賺1.2億未申報，應退出竹北市長選舉

2019/07/09 17:00 更新



台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、時代力量前立委黃國昌今（17）日和OURS都市改革組織到國民黨前召開記者會，指出通過國民黨提名參與年底竹北市長選舉的立委林為洲透過參與土地重劃，一個月靠著土地轉手買賣賺1.2億元，成為炒高地價的元凶；而且身為立委，還沒有確實進行財產申報，呼籲國民黨不應該讓違反居住正義的候選人繼續參與地方首長的選舉，並預告接下來還會揭露更多參與土地炒作的政治人物。

林為洲則在稍晚發出聲明，強調自己參與的農村重劃案，是依法核准及辦理，黃國昌的指控言詞已對自己造成嚴重侵害，將提告黃國昌誹謗、意圖使人不當選等，以維權益。

林為洲新竹縣重劃區炒地皮，18天大賺1.2億

黃國昌說明，2019年立法委員選舉期間，便曾公開質疑林為洲及民進黨鄭宏輝聯手透過重劃會，一連操控新竹市「溪橋重劃區」、「水源重劃區」、「前溪重劃區」三件重劃案，抵費地出售預期獲利就高達數十億。事實上，林為洲聯手鄭宏輝進行土地重劃煉金已行之有年，建立一套SOP手法；首先在重劃會核准後透過人頭大量買入相同地號土地，接著操控重劃會會員大會，推舉自己人為重劃會理監事，實際操控重劃會，最後待正式核定成立後，再讓人頭將土地移轉回炒地集團。

而新竹「金獅自辦農村社區土地重劃」自2007年1月發起成立，當時已是立委的林為洲，隨後設立了「群茂開發公司」出資參與重劃會，也主導了重劃會的開發工程。2011年10月，新竹縣政府同意備查金獅重劃會的土地分配結果，當時林為洲正擔任新竹縣議會副議長。

2019年5月及7月，金獅重劃會理事會決議以每平方公尺1萬2550元（每坪約4.1萬），將「金獅段地號1026抵費地」讓與給林為洲等五人，作為折抵出資人先行墊付的開發費用。嗣後，這些抵費地在8月1日完成移轉登記，二週後，進一步分割而增加了1026-1、1026-2、1026-3地號；林為洲取得1026-1、1026-2抵費地，二筆抵費地面積合計超過2500平方公尺（765坪）。

在取得抵費地4天後的8月19日，林為洲以每坪20萬元（實價登錄標示），翻了5倍的價格，出售1026-1抵費地予大學同學曾進發；同日也將1026-2抵費地出售予劉姓建商（無實價登錄，亦以每坪20萬元計）。在短短不到一個月的時間買進賣出，從中攫取暴利高達1.2億元。投資報酬率高達387%。（依實價登錄價差出價差15.9萬/坪，報酬率=15.9/4.1=387%）

黃國昌表示，林為洲身為立委，無論是取得抵費地、還是賣出抵費地，即使係在同一年度買賣依法均應申報。然而，在2019年的「公職人員變動財產申報表」（申報日期自2018年11月1日到2019年11月1日），卻完全沒有申報，明顯是違法的財產申報不實。

黃國昌批評，在擔任民代公職期間，濫用農村重劃制度，將農地點石成金為建地，其他涉及利益姑且不計，光是在2019年藉由高價轉賣抵費地，就在短短一個月內海撈1.2億，成為炒高地價的元凶；這樣的人已經沒有資格參選地方首長，國民黨應該嚴正面對此事。

黃國昌昨日晚間在臉書指出，高房價絕對名列過去幾年讓台灣民眾最痛苦的事前幾名，所以今年地方選舉，有志參選地方首長的人，都該回答的關鍵問題是：面對節節攀升的房價，是否能承諾拿出對策，並保證自己不要成為炒地集團的推手，甚至濫用職權牟取私利？而對比2015年國民黨主席朱立倫競選總統時，曾宣誓房價應盡快走向合理化，並要做到住者有其屋，朱立倫提名的地方行政首長，顯然沒把居住正義的承諾當一回事。

黃國昌表示，近年隨著竹科高度發展，大新竹的土地已然不斷飆漲，炒地集團也早就瞄準大新竹獵地，然而民眾沒想到的是，炒地集團的首腦竟然正是要參選竹北市長、被稱做「地產立委」的林為洲，這讓望著高房價嘆息的年輕世代情何以堪？黃國昌最後強調，拒絕官商勾結炒地，才能讓年輕世代真正看得到未來。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則說明，自辦農村社區土地重劃已變相成為低成本、高獲利的「農地煉金術」，監察院也曾調查糾正，這制度中有幾大弊端，包括由土地開發利益集團主導；重劃範圍標準寬鬆嚴重侵蝕農地；所有權人同意門檻偏低讓有政商資源者易於操弄；重劃後都是興建房產出售獲利，背離農村社區改善政策目的。

彭揚凱認為，理應為民喉舌的民意代表，長期、多次參與農村社區土地重劃獲取鉅額利益實在不宜。並進一步質疑，有這樣背景的人成為地方行政首長，如何秉持土地規劃開發的公平正義。

不過多個團體和黃國昌提出的質疑，國民黨並未出面回應，而國民黨發言人王育敏則在中常會後受訪時表示，據她了解這件事情不是第一次被提出來，林為洲「炒地皮」的相關爭議，過去民進黨的新竹縣候選人也曾提出相關指控，但後來不是事實所以道歉收場，今天黃國昌特地跑到國民黨來開記者會，是選舉快到了的政治操作；假如日後真的查出林為洲炒地皮屬實，是否會取消提名？王育敏則表示不回答假設性問題。

黃國昌則預告，林為洲的炒地案，並非唯一一個，不管黨派顏色，接下來他還會繼續提出已經掌握證據的案子，揭露政治人物違反居住正義的行徑。

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核稿編輯：翁世航