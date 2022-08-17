黃國昌踢爆立委林為洲「炒地皮」18天賺1.2億未申報，應退出竹北市長選舉
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林為洲以每坪20萬元（實價登錄標示），翻了5倍的價格，出售抵費地予大學同學曾進發；同日也將抵費地出售予劉姓建商。在短短不到一個月的時間買進賣出，從中攫取暴利高達1.2億元。投資報酬率高達387%。
2019/07/09 17:00 更新
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、時代力量前立委黃國昌今（17）日和OURS都市改革組織到國民黨前召開記者會，指出通過國民黨提名參與年底竹北市長選舉的立委林為洲透過參與土地重劃，一個月靠著土地轉手買賣賺1.2億元，成為炒高地價的元凶；而且身為立委，還沒有確實進行財產申報，呼籲國民黨不應該讓違反居住正義的候選人繼續參與地方首長的選舉，並預告接下來還會揭露更多參與土地炒作的政治人物。
林為洲則在稍晚發出聲明，強調自己參與的農村重劃案，是依法核准及辦理，黃國昌的指控言詞已對自己造成嚴重侵害，將提告黃國昌誹謗、意圖使人不當選等，以維權益。
林為洲新竹縣重劃區炒地皮，18天大賺1.2億
黃國昌說明，2019年立法委員選舉期間，便曾公開質疑林為洲及民進黨鄭宏輝聯手透過重劃會，一連操控新竹市「溪橋重劃區」、「水源重劃區」、「前溪重劃區」三件重劃案，抵費地出售預期獲利就高達數十億。事實上，林為洲聯手鄭宏輝進行土地重劃煉金已行之有年，建立一套SOP手法；首先在重劃會核准後透過人頭大量買入相同地號土地，接著操控重劃會會員大會，推舉自己人為重劃會理監事，實際操控重劃會，最後待正式核定成立後，再讓人頭將土地移轉回炒地集團。
而新竹「金獅自辦農村社區土地重劃」自2007年1月發起成立，當時已是立委的林為洲，隨後設立了「群茂開發公司」出資參與重劃會，也主導了重劃會的開發工程。2011年10月，新竹縣政府同意備查金獅重劃會的土地分配結果，當時林為洲正擔任新竹縣議會副議長。
2019年5月及7月，金獅重劃會理事會決議以每平方公尺1萬2550元（每坪約4.1萬），將「金獅段地號1026抵費地」讓與給林為洲等五人，作為折抵出資人先行墊付的開發費用。嗣後，這些抵費地在8月1日完成移轉登記，二週後，進一步分割而增加了1026-1、1026-2、1026-3地號；林為洲取得1026-1、1026-2抵費地，二筆抵費地面積合計超過2500平方公尺（765坪）。
在取得抵費地4天後的8月19日，林為洲以每坪20萬元（實價登錄標示），翻了5倍的價格，出售1026-1抵費地予大學同學曾進發；同日也將1026-2抵費地出售予劉姓建商（無實價登錄，亦以每坪20萬元計）。在短短不到一個月的時間買進賣出，從中攫取暴利高達1.2億元。投資報酬率高達387%。（依實價登錄價差出價差15.9萬/坪，報酬率=15.9/4.1=387%）
黃國昌表示，林為洲身為立委，無論是取得抵費地、還是賣出抵費地，即使係在同一年度買賣依法均應申報。然而，在2019年的「公職人員變動財產申報表」（申報日期自2018年11月1日到2019年11月1日），卻完全沒有申報，明顯是違法的財產申報不實。
黃國昌批評，在擔任民代公職期間，濫用農村重劃制度，將農地點石成金為建地，其他涉及利益姑且不計，光是在2019年藉由高價轉賣抵費地，就在短短一個月內海撈1.2億，成為炒高地價的元凶；這樣的人已經沒有資格參選地方首長，國民黨應該嚴正面對此事。
黃國昌昨日晚間在臉書指出，高房價絕對名列過去幾年讓台灣民眾最痛苦的事前幾名，所以今年地方選舉，有志參選地方首長的人，都該回答的關鍵問題是：面對節節攀升的房價，是否能承諾拿出對策，並保證自己不要成為炒地集團的推手，甚至濫用職權牟取私利？而對比2015年國民黨主席朱立倫競選總統時，曾宣誓房價應盡快走向合理化，並要做到住者有其屋，朱立倫提名的地方行政首長，顯然沒把居住正義的承諾當一回事。
黃國昌表示，近年隨著竹科高度發展，大新竹的土地已然不斷飆漲，炒地集團也早就瞄準大新竹獵地，然而民眾沒想到的是，炒地集團的首腦竟然正是要參選竹北市長、被稱做「地產立委」的林為洲，這讓望著高房價嘆息的年輕世代情何以堪？黃國昌最後強調，拒絕官商勾結炒地，才能讓年輕世代真正看得到未來。
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則說明，自辦農村社區土地重劃已變相成為低成本、高獲利的「農地煉金術」，監察院也曾調查糾正，這制度中有幾大弊端，包括由土地開發利益集團主導；重劃範圍標準寬鬆嚴重侵蝕農地；所有權人同意門檻偏低讓有政商資源者易於操弄；重劃後都是興建房產出售獲利，背離農村社區改善政策目的。
彭揚凱認為，理應為民喉舌的民意代表，長期、多次參與農村社區土地重劃獲取鉅額利益實在不宜。並進一步質疑，有這樣背景的人成為地方行政首長，如何秉持土地規劃開發的公平正義。
不過多個團體和黃國昌提出的質疑，國民黨並未出面回應，而國民黨發言人王育敏則在中常會後受訪時表示，據她了解這件事情不是第一次被提出來，林為洲「炒地皮」的相關爭議，過去民進黨的新竹縣候選人也曾提出相關指控，但後來不是事實所以道歉收場，今天黃國昌特地跑到國民黨來開記者會，是選舉快到了的政治操作；假如日後真的查出林為洲炒地皮屬實，是否會取消提名？王育敏則表示不回答假設性問題。
黃國昌則預告，林為洲的炒地案，並非唯一一個，不管黨派顏色，接下來他還會繼續提出已經掌握證據的案子，揭露政治人物違反居住正義的行徑。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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