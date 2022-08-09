今日本土新增2萬3458例、死亡18例：嬰幼兒疫苗不開放混打，全台144所社區篩檢站10日將退場

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增2萬3669例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3458例本土個案及211例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。



指揮中心表示，今日新增之2萬3458例本土病例，1萬867例男性、1萬2553例女性、38例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4135例、台中市3063例、台北市2617例、高雄市2248例、桃園市2151例。

指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。

最年輕死亡個案為8個月大男嬰，死因為少見的綠膿桿菌併發肺炎

醫療應變組副組長羅一鈞說明，在18例的死亡個案當中，最年輕的1位個案為8個月大男嬰，本身沒有慢性疾病。個案在7月6日發燒，7日因為呼吸急促到急診就醫，送醫後做X光片，發現有右上葉的肺炎。後續PCR檢驗為陽性確診，診斷為肺炎合併敗血症，而後送至加護病房，並給予瑞德西韋跟抗生素治療，並插管使用呼吸器。

羅一鈞指出，住院後經血液培養檢查後發現，該名個案不只是新冠病毒感染，同時還有多重抗藥性的綠膿桿菌，導致肺炎跟敗血症。因此，在住院過程中，不幸併發氣胸跟大量的胸水。而後續也由於病況不穩，而使用葉克膜進行治療。然而，病況仍然持續惡化，不幸在7月31日過世。

羅一鈞解釋，死因主要為綠膿桿菌跟肺炎。並且也有出現急性呼吸窘迫症候群與氣胸，同時也有新冠病毒感染。因此，這樣的雙重感染導致男嬰的死亡。

關於綠膿桿菌，羅一鈞說明，嬰兒跟新生兒如果受到感染便容易引發猛爆性重症。此外，該細菌普遍存在於社區中的泥土、飲水跟空氣都有可能，目前還不確定為何會在社區中感染到綠膿桿菌，且在新冠病毒感染的合併症來說，也算是少見。

至於特殊重症，羅一鈞指出，新增1例青少年重症。個案為17歲女性，本身有慢性的精神疾病，並有長期服藥，且接種過2劑的疫苗。

該名個案在7月30日有出現喉嚨痛跟新冠確診，在8月2日的時候因為心悸就醫，送醫後給予鎮靜劑。不過，在8月3日再度因為心悸症狀送急診，但急診觀察期間突然昏迷。

羅一鈞說明，後續經過心電圖檢查發現，有心跳過慢、心律不整且血壓過低的情形，疑似是鎮靜劑過量導致。因此，當時也送至小兒加護病房進行治療。而該名個案在8月6日病況已經改善，目前意識清楚，仍在加護病房觀察。

羅一鈞強調，這1例的主因是鎮靜劑過量所引起的心因性休克，同時也有病毒感染的情形。

截至目前累積的青少年重症個案為12例，死亡個案為死亡個案維持在4例。另外，兒童的重症跟死亡則增加1例，重症共計156例，死亡個案為26例。

住宿式機構篩檢陽性率下降

至於住宿式機構篩檢陽性率情形，羅一鈞表示，整體陽性率趨勢下降。自8月1日到7日的住民篩檢陽性率為0.9％，工作人員則為0.7％。目前定期篩檢到8月31日，月底會再考慮是否要延長或調整政策。同時，住宿機構的確診率目前也處於低點，整體送醫後死亡率維持在2.66％。

北部社區BA.5群聚案新增1例

另外，本土社區感染BA.5新增1例。這名個案為先前北部家庭群聚個案30多歲男性的姊姊，在7月27日無症狀快篩陽性確診。經過後續家庭群聚調查，發現確診日期比先前公布的個案日期還早，再經過一次PCR採檢仍然是陽性，而後續送定序檢驗結果是BA.5。因此，目前這起家庭群聚案有3位同住家人確診。

不過，羅一鈞表示，該起群聚案的感染源目前不清楚，研判應該是散發式傳播鏈，但研判是家庭群聚的機會較高，之後會再統整新的定序結果後，在每個星期一報告新個案。

嬰幼兒疫苗建議以同廠牌完成接種

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議昨（8）日決議幼兒施打輝瑞BNT疫苗。指揮中心今日也對施打規定進行說明。

指揮中心發言人莊人祥表示，施打對象為6個月到未滿5歲的幼兒，建議接種方式為3劑基礎劑，每劑3微克。第1劑與第2劑的接種間隔至少4周，第2季與第3劑則間隔至少8週。此外，莊人祥也指出，目前沒有混打的計畫，所以建議以同個廠牌完成接種。

社區篩檢站8月10日將退場

另外，目前全國有144站社區篩檢站也將在10日開始退場。關於退場原因，莊人祥表示，主要是因為目前政策是只要快篩便屬於陽性確診，所以PCR需求已經下降。所以，考量到醫護人力分配，同時國健署也在與各縣市經過1個月的討論後，決定在10日退場，如果各縣市仍有需求可以再提出申請。

然而，媒體也提問，這是否代表以後PCR都需要自費。對此，羅一鈞說明，除了入境篩檢是有公費補助，防疫調查也是公費負擔，目前回歸醫院來做專業的評估。

羅一鈞強調，如果在住院當中，經過醫師評估後需要進行PCR，那便是由公費補助；不過若民眾是自己因為出國、工作要求需要篩檢，那便不屬於公費的補助範圍。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範