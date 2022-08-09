今日本土新增2萬3458例、死亡18例：嬰幼兒疫苗不開放混打，全台144所社區篩檢站10日將退場
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關於公費補助PCR的問題，羅一鈞強調，如果在住院當中，經過醫師評估後需要進行PCR，那便是由公費補助；不過若民眾是自己因為出國、工作要求需要篩檢，那便不屬於公費的補助範圍。
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增2萬3669例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3458例本土個案及211例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬3458例本土病例，1萬867例男性、1萬2553例女性、38例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4135例、台中市3063例、台北市2617例、高雄市2248例、桃園市2151例。
指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。
最年輕死亡個案為8個月大男嬰，死因為少見的綠膿桿菌併發肺炎
醫療應變組副組長羅一鈞說明，在18例的死亡個案當中，最年輕的1位個案為8個月大男嬰，本身沒有慢性疾病。個案在7月6日發燒，7日因為呼吸急促到急診就醫，送醫後做X光片，發現有右上葉的肺炎。後續PCR檢驗為陽性確診，診斷為肺炎合併敗血症，而後送至加護病房，並給予瑞德西韋跟抗生素治療，並插管使用呼吸器。
羅一鈞指出，住院後經血液培養檢查後發現，該名個案不只是新冠病毒感染，同時還有多重抗藥性的綠膿桿菌，導致肺炎跟敗血症。因此，在住院過程中，不幸併發氣胸跟大量的胸水。而後續也由於病況不穩，而使用葉克膜進行治療。然而，病況仍然持續惡化，不幸在7月31日過世。
羅一鈞解釋，死因主要為綠膿桿菌跟肺炎。並且也有出現急性呼吸窘迫症候群與氣胸，同時也有新冠病毒感染。因此，這樣的雙重感染導致男嬰的死亡。
關於綠膿桿菌，羅一鈞說明，嬰兒跟新生兒如果受到感染便容易引發猛爆性重症。此外，該細菌普遍存在於社區中的泥土、飲水跟空氣都有可能，目前還不確定為何會在社區中感染到綠膿桿菌，且在新冠病毒感染的合併症來說，也算是少見。
至於特殊重症，羅一鈞指出，新增1例青少年重症。個案為17歲女性，本身有慢性的精神疾病，並有長期服藥，且接種過2劑的疫苗。
該名個案在7月30日有出現喉嚨痛跟新冠確診，在8月2日的時候因為心悸就醫，送醫後給予鎮靜劑。不過，在8月3日再度因為心悸症狀送急診，但急診觀察期間突然昏迷。
羅一鈞說明，後續經過心電圖檢查發現，有心跳過慢、心律不整且血壓過低的情形，疑似是鎮靜劑過量導致。因此，當時也送至小兒加護病房進行治療。而該名個案在8月6日病況已經改善，目前意識清楚，仍在加護病房觀察。
羅一鈞強調，這1例的主因是鎮靜劑過量所引起的心因性休克，同時也有病毒感染的情形。
截至目前累積的青少年重症個案為12例，死亡個案為死亡個案維持在4例。另外，兒童的重症跟死亡則增加1例，重症共計156例，死亡個案為26例。
住宿式機構篩檢陽性率下降
至於住宿式機構篩檢陽性率情形，羅一鈞表示，整體陽性率趨勢下降。自8月1日到7日的住民篩檢陽性率為0.9％，工作人員則為0.7％。目前定期篩檢到8月31日，月底會再考慮是否要延長或調整政策。同時，住宿機構的確診率目前也處於低點，整體送醫後死亡率維持在2.66％。
北部社區BA.5群聚案新增1例
另外，本土社區感染BA.5新增1例。這名個案為先前北部家庭群聚個案30多歲男性的姊姊，在7月27日無症狀快篩陽性確診。經過後續家庭群聚調查，發現確診日期比先前公布的個案日期還早，再經過一次PCR採檢仍然是陽性，而後續送定序檢驗結果是BA.5。因此，目前這起家庭群聚案有3位同住家人確診。
不過，羅一鈞表示，該起群聚案的感染源目前不清楚，研判應該是散發式傳播鏈，但研判是家庭群聚的機會較高，之後會再統整新的定序結果後，在每個星期一報告新個案。
嬰幼兒疫苗建議以同廠牌完成接種
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議昨（8）日決議幼兒施打輝瑞BNT疫苗。指揮中心今日也對施打規定進行說明。
指揮中心發言人莊人祥表示，施打對象為6個月到未滿5歲的幼兒，建議接種方式為3劑基礎劑，每劑3微克。第1劑與第2劑的接種間隔至少4周，第2季與第3劑則間隔至少8週。此外，莊人祥也指出，目前沒有混打的計畫，所以建議以同個廠牌完成接種。
社區篩檢站8月10日將退場
另外，目前全國有144站社區篩檢站也將在10日開始退場。關於退場原因，莊人祥表示，主要是因為目前政策是只要快篩便屬於陽性確診，所以PCR需求已經下降。所以，考量到醫護人力分配，同時國健署也在與各縣市經過1個月的討論後，決定在10日退場，如果各縣市仍有需求可以再提出申請。
然而，媒體也提問，這是否代表以後PCR都需要自費。對此，羅一鈞說明，除了入境篩檢是有公費補助，防疫調查也是公費負擔，目前回歸醫院來做專業的評估。
羅一鈞強調，如果在住院當中，經過醫師評估後需要進行PCR，那便是由公費補助；不過若民眾是自己因為出國、工作要求需要篩檢，那便不屬於公費的補助範圍。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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