科學家研發「紙電池」與AA鹼性電池一樣強大，可生物分解而且還很便宜
我們想讓你知道的是
如果要說明其功率的話，使用這項科技而打造出來的兩單元電池組，已足夠驅動一台液晶顯示器鬧鐘。雖然它短時間還沒有辦法對你的筆電充電，但是已經對低功率感應器與追蹤器具有很多潛力。
文：Сергей Хуан
一種新研發、由水來活化的可拋棄式紙電池（paper battery），將對一次性的電子產品產生巨大的影響。這些用於醫療或工業領域上的暫時性器具所產生的電子廢棄物，通常很容易就累積起來。
短小精幹
研究人員所展示的電池具生物可分解性、由永續材料所製成、組裝起來也很便宜。而且，它能夠根據需求製成各種形狀與大小。
如果要說明其功率的話，使用這項科技而打造出來的兩單元電池組，已足夠驅動一台液晶顯示器鬧鐘。雖然它短時間還沒有辦法對你的筆電充電，但是已經對低功率感應器與追蹤器具有很多潛力。
研究人員在他們發表的論文中寫到：「我們研發了印刷出來的紙電池，用來提供一次性可拋式電子產品電力，並且最小化它們對環境的影響。這個電池是基於一種金屬空氣電池，其使用鋅作為陽極中的生物可分解金屬，陰極中使用石墨，紙作為兩極間的分隔器、以及以水為基底的電解質。」
組成與活化
這個電池組由氯化鈉鹽的擴散紙所製成，可以只有一平方公分大，且是以印刷墨水為基礎。其中一種墨水包含石墨片，用作為陰極（正極端）；而在紙另一端的墨水包含了鋅粉末，用作為陽極（負極端）。
第三種墨水是由石墨片與碳黑所構成，印在紙的兩端，在其他兩種墨水之上，將正極與負極端連到兩條電線上。這些電線是接在紙的各一端，浸在蠟中。
接著所需要的就是小量的水，少至兩滴。這會溶解紙中的鹽，釋放出帶電的離子，而當離子移動時，就會活化電池。藉由將電線接到電子設備上，會形成封閉迴路，意指電子能從負極端運輸至正極端。
在穩定1.2伏特的電壓下，這個紙電池相當於標準AA鹼性電池在1.5伏特下的表現程度。根據研究團隊所進行的實驗，在添加水約20秒之後，電池開始產生電力。
研究人員寫到：「根據實驗展示，儘管與當前技術相比能量密度有限，但是我們的電池仍然適用於廣泛的低功率電子設備，以及物聯網生態系統。」
最佳化的目標
雖然隨著時間過去，紙會乾掉，然後電池表現下降，但是它可以在一定程度之下補充更多的水。在多餘的水之下，在第一次被活化兩小時後，電池仍然能夠產生0.5伏特的電壓。
目前，這很大程度上是一項概念驗證（proof-of-principle）的研究，但是在論文中所描述的電池並不會過於複雜而難以製造。研究人員說未來他們想要改善電池的效率，讓它運作得更久。
研究人員說：「隨著人們對電子垃圾問題，以及用於像是環境感測與食物監測等用途上的一次性電子產品的意識上升，對環境影響較低的電池需求正在成長。這種從效率指數表現傳統導向發生的改變，為非傳統材料與其設計創造了新機會，能夠在電池表現與環境影響之間取得平衡。」
參考資料
- Nield, D., (2022, July 7). This Paper Battery Is as Powerful as a AA, And Is Activated by Water. ScienceAlert
- Poulin, A. et al., (2022, July 28). Water activated disposable paper battery. Scientific Reports. doi.org/10.1038/s41598-022-15900-5
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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