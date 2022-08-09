因廣告爆出歧視、醜化新住民爭議，「阮月嬌」阿翰公開表示：「願意接受所有受傷的人的想法」

知名YouTuber阿翰近期替家樂福拍攝中元廣告，其廣告內容模仿新住民，爆出歧視、霸凌等等的爭議。而在網路社群炎上幾天之後，阿翰昨（8）日首度針對此事公開發文，表示如果有冒犯和傷害，願意接受所有受傷的人的想法，也很遺憾造成紛擾，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音。

這支由阿翰演出的家樂福中元廣告，內容為阿翰一人分飾三角，其中包含越南新住民「阮月嬌」、算命阿姨「廖麗芳」及少女「羞羞草」。而「阮月嬌」一角，則遭台灣越裔總會發出公開信聯署抗議，嚴重表示廣告以表演之名行霸凌之實。

台灣越裔總會會長陳凰鳳，就在2日於臉書刊出主旨為〈請即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉〉的陳情書，全文內容如下：

雖然量販店的宣傳影片非政府拍攝，但仍請政府相關部門可以透過管道傳達此一影片已經嚴重傷害新住民感情。我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。

然而，相當遺憾的，近期某一大型連鎖量販店找來網紅扮新住民拍攝中元節宣傳影片，片中模仿越南人說中文的濃厚口音，已經造成在台灣新住民的不舒服，更加強對新住民的刻板印象，亦折損政府這幾年所建立的友善新住民的國家形象。

聯合國《消除一切形式種族歧視國際公約》請世界各國「迅速消除全世界一切種族歧視形式及現象，及確保對人格尊嚴之了解與尊重」。台灣為一移民國家，以多元包容各族群為傲，尤其這幾年政府對新住民的尊重與照顧更是有目共睹。

以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的歧視化！

而陳凰鳳的貼文一出，也引來許多網友的留言，而陳凰鳳則在6日繼續於臉書發文表示，「感謝大家踴躍留言，我們陳情的目的就是希望引起社會關注，什麼意見都無妨。觀察後也可見家樂福廣告的確造成了社會對立不是嗎？但是難道要新住民忍氣吞聲，什麼都接受就是和諧嗎？所以一個大企業應該注意這個社會責任吧？」

至於家樂福的這支廣告目前已經下架，網路也充斥正反兩方的意見，經過幾日之後，飾演「阮月嬌」的當事人阿翰，終於在臉書粉專發文回應，全文如下：

從發布三年三班手工薯條的那天開始，我一直嘗試著從過去的生活經驗、人物去找出一些特點喚起大家的共鳴，帶給大家歡笑，而這樣拍影片下來也滿五年了。

而我創造角色的特點是運用大眾熟知的刻板印象，再進行重組變成形形色色不同的角色，我知道很多人看完影片很喜歡，笑得很開心。但也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。喜劇跟悲劇的界線一直都很模糊，所以一直以來在拍影片的路上，劇本的設計都是謹慎小心的，於是我更想強調除了刻板印象、族群以外，那些架空角色帶來的世界觀跟情感。

手工薯條妹—是我國中時期的回憶，那些聒噪又三八的女同學遇到喜歡的人卻又害羞矯作的樣子，青澀、尷尬的很好笑。

澟月—是我大學時期、觀察到對日本動漫喜愛、個性強烈且執著的女生，對感情世界很嚮往，碰到感情挫折又脆弱的樣子，也讓我很想記錄下來。

房東阿姨與算命阿姨—是我從小觀察自己家人、親戚說話所創造出來的台灣國語人物，但也知道過去國語政策下來，台灣國語的處境跟悲哀，但時間過了許久，這些長輩也著實的在我們的生活中，陪在我們身邊、彼此關心、閒話家常、甚至是看房子或是算命，都是很親切可愛又溫暖的生活片刻。

西打—也是一位從外表看，非二元性別的角色，乍看外表給人印象強烈、但其實相處起來是沒有距離的大姊大，一方面嘴賤調侃笑鬧，一方面又給朋友另類的加油打氣，這種直爽豪邁的又做自己的特質，是我對身邊原民朋友印象的詮釋。

最後是這次討論的主角，也是陪著我出道的重要人物—阮月嬌，是我大學畢業時愛上吃河粉，每天到店內聽到老闆娘口音開始模仿而創造出的新住民角色。

雖然運用聲音的刻板印象，但同時也想努力顛覆總是在報導中，勤奮、辛苦、養家活口，努力取得成就的新住民印象。轉而去創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色，沒有既定女性的外表，甚至可以是一個能躺在沙發上享受婆婆照顧的好媳婦，自在的與婆婆相處得到這個家對她的疼愛，讓你吃水餃或是黃瓜都能會心一笑，那種親切的感動。

做影片至今無法做到每個人都滿意，阿翰po影片是做搞笑，而po影片的目的是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，逗樂過程中如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法，另外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，這就是一個成熟的多元社會必經之路。

最後很遺憾造成許多紛擾，所有看似不一樣的人，都有一樣的情感，有愛吃的食物，也有心愛的家人，願我們都能理性包容，溫柔善待身邊跟你一樣或不一樣的人，試著溝通跟對話，因為大家都是在這片土地上努力生活的一份子，撫平傷口且共生共容，一起吃飯一起玩鬧再一起和好的一家人。