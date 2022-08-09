因廣告爆出歧視、醜化新住民爭議，「阮月嬌」阿翰公開表示：「願意接受所有受傷的人的想法」
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由阿翰演出的家樂福中元廣告，內容為阿翰一人分飾三角，其中包含越南新住民「阮月嬌」、算命阿姨「廖麗芳」及少女「羞羞草」。而「阮月嬌」一角，則遭台灣越裔總會發出公開信聯署抗議，嚴重表示廣告以表演之名行霸凌之實。日前阿翰也親自發聲回應。
知名YouTuber阿翰近期替家樂福拍攝中元廣告，其廣告內容模仿新住民，爆出歧視、霸凌等等的爭議。而在網路社群炎上幾天之後，阿翰昨（8）日首度針對此事公開發文，表示如果有冒犯和傷害，願意接受所有受傷的人的想法，也很遺憾造成紛擾，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音。
這支由阿翰演出的家樂福中元廣告，內容為阿翰一人分飾三角，其中包含越南新住民「阮月嬌」、算命阿姨「廖麗芳」及少女「羞羞草」。而「阮月嬌」一角，則遭台灣越裔總會發出公開信聯署抗議，嚴重表示廣告以表演之名行霸凌之實。
台灣越裔總會會長陳凰鳳，就在2日於臉書刊出主旨為〈請即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉〉的陳情書，全文內容如下：
「把霸凌當有趣：量販口音標籤歧視」
以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的歧視化！
聯合國《消除一切形式種族歧視國際公約》請世界各國「迅速消除全世界一切種族歧視形式及現象，及確保對人格尊嚴之了解與尊重」。台灣為一移民國家，以多元包容各族群為傲，尤其這幾年政府對新住民的尊重與照顧更是有目共睹。
然而，相當遺憾的，近期某一大型連鎖量販店找來網紅扮新住民拍攝中元節宣傳影片，片中模仿越南人說中文的濃厚口音，已經造成在台灣新住民的不舒服，更加強對新住民的刻板印象，亦折損政府這幾年所建立的友善新住民的國家形象。
雖然量販店的宣傳影片非政府拍攝，但仍請政府相關部門可以透過管道傳達此一影片已經嚴重傷害新住民感情。我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。
而陳凰鳳的貼文一出，也引來許多網友的留言，而陳凰鳳則在6日繼續於臉書發文表示，「感謝大家踴躍留言，我們陳情的目的就是希望引起社會關注，什麼意見都無妨。觀察後也可見家樂福廣告的確造成了社會對立不是嗎？但是難道要新住民忍氣吞聲，什麼都接受就是和諧嗎？所以一個大企業應該注意這個社會責任吧？」
至於家樂福的這支廣告目前已經下架，網路也充斥正反兩方的意見，經過幾日之後，飾演「阮月嬌」的當事人阿翰，終於在臉書粉專發文回應，全文如下：
從發布三年三班手工薯條的那天開始，我一直嘗試著從過去的生活經驗、人物去找出一些特點喚起大家的共鳴，帶給大家歡笑，而這樣拍影片下來也滿五年了。
而我創造角色的特點是運用大眾熟知的刻板印象，再進行重組變成形形色色不同的角色，我知道很多人看完影片很喜歡，笑得很開心。但也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。喜劇跟悲劇的界線一直都很模糊，所以一直以來在拍影片的路上，劇本的設計都是謹慎小心的，於是我更想強調除了刻板印象、族群以外，那些架空角色帶來的世界觀跟情感。
手工薯條妹—是我國中時期的回憶，那些聒噪又三八的女同學遇到喜歡的人卻又害羞矯作的樣子，青澀、尷尬的很好笑。
澟月—是我大學時期、觀察到對日本動漫喜愛、個性強烈且執著的女生，對感情世界很嚮往，碰到感情挫折又脆弱的樣子，也讓我很想記錄下來。
房東阿姨與算命阿姨—是我從小觀察自己家人、親戚說話所創造出來的台灣國語人物，但也知道過去國語政策下來，台灣國語的處境跟悲哀，但時間過了許久，這些長輩也著實的在我們的生活中，陪在我們身邊、彼此關心、閒話家常、甚至是看房子或是算命，都是很親切可愛又溫暖的生活片刻。
西打—也是一位從外表看，非二元性別的角色，乍看外表給人印象強烈、但其實相處起來是沒有距離的大姊大，一方面嘴賤調侃笑鬧，一方面又給朋友另類的加油打氣，這種直爽豪邁的又做自己的特質，是我對身邊原民朋友印象的詮釋。
最後是這次討論的主角，也是陪著我出道的重要人物—阮月嬌，是我大學畢業時愛上吃河粉，每天到店內聽到老闆娘口音開始模仿而創造出的新住民角色。
雖然運用聲音的刻板印象，但同時也想努力顛覆總是在報導中，勤奮、辛苦、養家活口，努力取得成就的新住民印象。轉而去創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色，沒有既定女性的外表，甚至可以是一個能躺在沙發上享受婆婆照顧的好媳婦，自在的與婆婆相處得到這個家對她的疼愛，讓你吃水餃或是黃瓜都能會心一笑，那種親切的感動。
做影片至今無法做到每個人都滿意，阿翰po影片是做搞笑，而po影片的目的是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，逗樂過程中如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法，另外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，這就是一個成熟的多元社會必經之路。
最後很遺憾造成許多紛擾，所有看似不一樣的人，都有一樣的情感，有愛吃的食物，也有心愛的家人，願我們都能理性包容，溫柔善待身邊跟你一樣或不一樣的人，試著溝通跟對話，因為大家都是在這片土地上努力生活的一份子，撫平傷口且共生共容，一起吃飯一起玩鬧再一起和好的一家人。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！