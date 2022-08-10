外媒眼中的「新台海危機」，其實只是後續美中談判的籌碼
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接下來雙方如何重新開啟祕密協商管道、透過激烈的討價還價來化解危機，將會是重中之重，而中共在雙方談出一個新妥協方案之前，會持續在台海或是印太其他區域有所動作，台灣政府則有責任透過外交管道提醒美國「中共的處境其實更糟」。
文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）
「當下美國表現了克制。這場危機每一方都該罵：美國、台灣和中共都沒有把這次的議長訪台處理好。」
「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫項目主任葛來儀在8月6日《華盛頓郵報》的報導中被如此引述。
美國眾議院議長裴洛西女士8月2日打破24年來美台外交上的慣例，成為第二位搭乘行政專機來訪台灣的議長級人物後，中共也不意外地仿照1996年第三次台海危機的模式宣布在台海周邊進行軍演，並試射飛彈。這次軍演的具體範圍、試射飛彈的落點、數量當然和上次有很大的不同，但兩次危機成形的根源還是出自美國內政的變化。
至於習近平的個人處境和所面對的客觀環境和江澤民當年則有很大的不同。此外兩次危機之前的美中關係也很詭異的有些類似之處。這些都可以當作判斷接下來事態發展的基礎。
1996年和2022年台海危機之異同
上次台海危機真正起因和本次是相同的，只是發動的人物和方向相反：上次是李登輝總統想靠打破台灣的外交孤立、完成歷史性的總統首度訪美以鞏固參加首次總統民選的政治資本；這次是即將在期中選舉後因民主黨很可能失去多數席位，被迫交出眾議院議長的裴洛西想維繫自己在黨內的光環和政治地位而決定來台訪問。
面對有政治壓力要靠歷史性訪問獲取個人政治資本的美國行政部門，上次的柯林頓政府和本次的拜登政府都遭到來自巨大國會壓力要求訪問能順利成行，而且這個壓力都還是跨黨派的（這次不同的點在於拜登政府主動將議長打算訪台的消息洩漏給媒體，但卻造成反效果讓更多兩黨政治人物加入支持議長訪台的行列）。而在訪問發生之前的美中關係，一樣是出現了美國的態度由強硬轉向和緩。
在李登輝訪美的前一年，柯林頓政府正式逆轉其競選承諾，決定將中共的人權狀況，與是否給予中共貿易最惠國待遇脫鉤。
而這個轉向的決定，是在國務卿克里斯多福（Warren Christopher）於1994年5月赴北京協商人權議題時，遭到中共毫不退讓的強硬對待，以及商界持續遊說等因素影響下做出的。類似的，拜登上台後的某些表態和拒絕撤銷川普時代留下的各種關稅和制裁，讓美台多數的分析家都樂觀地認為美中對抗會延續下去。
但在裴洛西確定出訪台灣前，第三度的拜習會其實雙方已經就全球性、區域性議題做了廣泛的意見交換，只是白宮擔心因此背上退讓的惡名，在會後的新聞稿中對此只做了一行語焉不祥的描述，但在中方的新聞稿中則是開頭整段都在描述這方面的進展。更明顯透露雙方協商有所進展的是，美方官員在會後的記者會上透露了拜登已經責成其幕僚，研究拜習雙方可以見面協商的時間、場合。
在雙方關係好不容易往和緩的關係走，兩次都是不久之後出現對中方而言超過底線的行為，而且都還是來自中方難以理解，但在美國政治制度下行政部門無法拘束的國會，那麼自覺遭到美方誤導、甚至欺騙的中共就同樣都祭出了試射飛彈的大動作作為報復。
習近平當下的壓力，遠甚於當年的江澤民
當然和上述兩次危機前，美中關係都有某些核心元素類似，所不同的是，習近平眼下的政治挑戰比江澤民更巨大：他是準備在秋天舉行的二十大要完成打破政治慣例的三連任。
同時，中共的國力在江時期雖然和美國差距仍然巨大，但在明顯往上走。而習近平任上因為屢次拖延必要改革導致房地產危機開始外溢到整個經濟，又因為俄烏戰爭全球都在升息時，中共也沒有寬鬆貨幣挽救經濟的選項，因此北京政府拿不出具體對策的窘境已經成為西方大媒體和財經分析師熱議的焦點。
但也正因如此，習近平有更強烈的動機反制美國，以免自己的政治光環遭到更大的打擊，而且中共的軍事實力至少就帳面上來看，和90年代相比已經有長足的進步。所以裴洛西才剛降落台北，中共馬上宣布在她離台的次日展開類似模擬封鎖台灣島的軍事演習。
這場原本被各方預期規模會相當浩大的演習，卻很可能是由於第一天便有五枚飛彈誤射到日本的經濟專屬海域而緊急喊停。雖然大連海事局在8月6日又重新宣布要在黃海南部、渤海區域進行10天至一個月的軍演，7日解放軍「東部戰區」的微博宣布要繼續對台島周邊海空域進行實戰化聯合演習，但和裴洛西剛到時的大動作相比已經是明顯的收縮。
當然除軍事領域外，中共祭出了許多動作想要讓台灣的民心浮動。例如在溫州抓捕一位在當地並沒有從事政治活動的台灣人、對台灣的某些公眾場所的大螢幕或是網站發動網路攻擊、針對台灣輸中商品標籤上貼有R.O.C字樣的都禁止通關等，只是到目前為止效果非常有限，除了引發一些討論外，台灣民眾的日常生活沒有受到太多影響。
中共目的，是以軍武逼美國讓步
其實中共真正的重點，還是以挑起區域緊張和其他各種手段為籌碼想逼美國往後退。因此中共在8月5日由外交部宣布八項「制裁措施」——其中前三項是關於停止所有雙邊軍方的高層溝通管道，而保持溝通管道暢通以避免發生衝突是拜登政府看待當前美中關係的優先事項。
最後一項更引人矚目的是暫停美中氣候變化商談，這是拜習會後美方異常簡短的新聞稿中，明確點出雙方要討論合作事項的其中一項；換言之，中方要以凍結拜習會的初步成果，同時也是民主黨最重視的氣候變遷議題來對美方喊價（台北時間8日凌晨，美國參議院所有民主黨籍的議員投下贊成票，通過了名為「氣候、健保和稅收」的法案，這被認為是期中選舉選情低迷的民主黨政府的一大利多）。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。