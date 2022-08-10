外媒眼中的「新台海危機」，其實只是後續美中談判的籌碼

文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）

「當下美國表現了克制。這場危機每一方都該罵：美國、台灣和中共都沒有把這次的議長訪台處理好。」

「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫項目主任葛來儀在8月6日《華盛頓郵報》的報導中被如此引述。

美國眾議院議長裴洛西女士8月2日打破24年來美台外交上的慣例，成為第二位搭乘行政專機來訪台灣的議長級人物後，中共也不意外地仿照1996年第三次台海危機的模式宣布在台海周邊進行軍演，並試射飛彈。這次軍演的具體範圍、試射飛彈的落點、數量當然和上次有很大的不同，但兩次危機成形的根源還是出自美國內政的變化。

至於習近平的個人處境和所面對的客觀環境和江澤民當年則有很大的不同。此外兩次危機之前的美中關係也很詭異的有些類似之處。這些都可以當作判斷接下來事態發展的基礎。

1996年和2022年台海危機之異同

上次台海危機真正起因和本次是相同的，只是發動的人物和方向相反：上次是李登輝總統想靠打破台灣的外交孤立、完成歷史性的總統首度訪美以鞏固參加首次總統民選的政治資本；這次是即將在期中選舉後因民主黨很可能失去多數席位，被迫交出眾議院議長的裴洛西想維繫自己在黨內的光環和政治地位而決定來台訪問。

面對有政治壓力要靠歷史性訪問獲取個人政治資本的美國行政部門，上次的柯林頓政府和本次的拜登政府都遭到來自巨大國會壓力要求訪問能順利成行，而且這個壓力都還是跨黨派的（這次不同的點在於拜登政府主動將議長打算訪台的消息洩漏給媒體，但卻造成反效果讓更多兩黨政治人物加入支持議長訪台的行列）。而在訪問發生之前的美中關係，一樣是出現了美國的態度由強硬轉向和緩。

在李登輝訪美的前一年，柯林頓政府正式逆轉其競選承諾，決定將中共的人權狀況，與是否給予中共貿易最惠國待遇脫鉤。

而這個轉向的決定，是在國務卿克里斯多福（Warren Christopher）於1994年5月赴北京協商人權議題時，遭到中共毫不退讓的強硬對待，以及商界持續遊說等因素影響下做出的。類似的，拜登上台後的某些表態和拒絕撤銷川普時代留下的各種關稅和制裁，讓美台多數的分析家都樂觀地認為美中對抗會延續下去。

但在裴洛西確定出訪台灣前，第三度的拜習會其實雙方已經就全球性、區域性議題做了廣泛的意見交換，只是白宮擔心因此背上退讓的惡名，在會後的新聞稿中對此只做了一行語焉不祥的描述，但在中方的新聞稿中則是開頭整段都在描述這方面的進展。更明顯透露雙方協商有所進展的是，美方官員在會後的記者會上透露了拜登已經責成其幕僚，研究拜習雙方可以見面協商的時間、場合。

在雙方關係好不容易往和緩的關係走，兩次都是不久之後出現對中方而言超過底線的行為，而且都還是來自中方難以理解，但在美國政治制度下行政部門無法拘束的國會，那麼自覺遭到美方誤導、甚至欺騙的中共就同樣都祭出了試射飛彈的大動作作為報復。

習近平當下的壓力，遠甚於當年的江澤民

當然和上述兩次危機前，美中關係都有某些核心元素類似，所不同的是，習近平眼下的政治挑戰比江澤民更巨大：他是準備在秋天舉行的二十大要完成打破政治慣例的三連任。

同時，中共的國力在江時期雖然和美國差距仍然巨大，但在明顯往上走。而習近平任上因為屢次拖延必要改革導致房地產危機開始外溢到整個經濟，又因為俄烏戰爭全球都在升息時，中共也沒有寬鬆貨幣挽救經濟的選項，因此北京政府拿不出具體對策的窘境已經成為西方大媒體和財經分析師熱議的焦點。

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但也正因如此，習近平有更強烈的動機反制美國，以免自己的政治光環遭到更大的打擊，而且中共的軍事實力至少就帳面上來看，和90年代相比已經有長足的進步。所以裴洛西才剛降落台北，中共馬上宣布在她離台的次日展開類似模擬封鎖台灣島的軍事演習。

這場原本被各方預期規模會相當浩大的演習，卻很可能是由於第一天便有五枚飛彈誤射到日本的經濟專屬海域而緊急喊停。雖然大連海事局在8月6日又重新宣布要在黃海南部、渤海區域進行10天至一個月的軍演，7日解放軍「東部戰區」的微博宣布要繼續對台島周邊海空域進行實戰化聯合演習，但和裴洛西剛到時的大動作相比已經是明顯的收縮。

當然除軍事領域外，中共祭出了許多動作想要讓台灣的民心浮動。例如在溫州抓捕一位在當地並沒有從事政治活動的台灣人、對台灣的某些公眾場所的大螢幕或是網站發動網路攻擊、針對台灣輸中商品標籤上貼有R.O.C字樣的都禁止通關等，只是到目前為止效果非常有限，除了引發一些討論外，台灣民眾的日常生活沒有受到太多影響。

中共目的，是以軍武逼美國讓步

其實中共真正的重點，還是以挑起區域緊張和其他各種手段為籌碼想逼美國往後退。因此中共在8月5日由外交部宣布八項「制裁措施」——其中前三項是關於停止所有雙邊軍方的高層溝通管道，而保持溝通管道暢通以避免發生衝突是拜登政府看待當前美中關係的優先事項。

最後一項更引人矚目的是暫停美中氣候變化商談，這是拜習會後美方異常簡短的新聞稿中，明確點出雙方要討論合作事項的其中一項；換言之，中方要以凍結拜習會的初步成果，同時也是民主黨最重視的氣候變遷議題來對美方喊價（台北時間8日凌晨，美國參議院所有民主黨籍的議員投下贊成票，通過了名為「氣候、健保和稅收」的法案，這被認為是期中選舉選情低迷的民主黨政府的一大利多）。