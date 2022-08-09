《火爆浪子》才女奧莉薇亞紐頓強逝世，音樂、電影等藝術作品留給後人追憶

曾演出經典電影《火爆浪子》，且是樂壇知名流行女歌手的奧莉薇亞・紐頓-強（Olivia Newton-John），今（9）日逝世，享壽73歲。消息一出引來無數影迷、樂迷不捨。

Photo Credit: AP / 達志影像 奧莉薇亞・紐頓-強

奧莉薇亞・紐頓-強的丈夫約翰・伊斯特林（John Easterling），在她的官方社群媒體帳號，公開發佈了逝世消息，貼文寫道：「奧莉薇亞・紐頓-強今天早上在美國南加州的農場中安詳去世，家人和朋友都在她的身邊。而在這個困難時期，我們希望外界能尊重家人的隱私。」

而貼文中並未證實奧莉薇亞的相關死因，但各界都認為死因為乳癌，奧莉薇亞在1992年被診斷出罹患乳癌，之後奧莉薇亞便展開抗癌人生，且生涯晚期致力於慈善，並透過演唱會募款，提供經費用於乳癌研究，其中更在墨爾本設立一家以奧莉薇亞命名的醫療中心。

而到了2017年，奧莉薇亞則3度出現乳癌。5年後的今天，奧莉薇亞離開人世。

在奧莉薇亞官方臉書的貼文也寫道：「30多年來，奧莉維亞一直象徵了勝利和希望，途中分享了她罹乳癌的心路歷程。而她對植物醫學的療癒方式和開拓先鋒的經驗，將繼續存在於奧莉薇亞・紐頓-強基金會，致力於研究植物醫學和癌症。 家屬也希望，若有任何捐款，請捐給基金會。」

奧莉薇亞在1948年9月26日出生於英國劍橋，祖父是諾貝爾獎得主、德國物理學家馬克斯・伯恩（Max Born），父親則在曾在第二次世界大戰期間擔任英國情報員；而當納粹崛起時，一家人則逃離德國，奧莉薇亞6歲時就搬至澳洲墨爾本。

到了高中， 奧莉薇亞就已經展露音樂相關的天份，這時期 就已經成為職業歌手，出現在澳洲電視節目，並以參加澳洲選秀節目《Sing,Sing,Sing》比賽贏得的機票，返回英國。

到了1966年， 奧莉薇亞 正式出道，而1971年時， 奧莉薇亞透過 翻唱巴布・狄倫（Bob Dylan）的〈If Not For You〉開始被廣泛注意，1973年，推出專輯《Let Me Be There》並聲名大噪。

1974年， 奧莉薇亞在早期的 職業生涯來到巔峰，歌曲〈I Honestly Love You〉登上流行榜榜首，並在全國排名第六，而這首歌也讓 奧莉薇亞 在鄉村音樂協會贏得了年度女歌手的榮譽。此時， 奧莉薇亞也憑藉 《Let Me Be There》 獲得葛萊美最佳年度鄉村女歌手，隔年，1975年也透過 〈I Honestly Love You〉拿到葛萊美最佳專輯獎與最佳流行女歌手。

奧莉薇亞在70年代初期，就已經享譽樂壇，且曲風極廣，包含民謠、鄉村、流行等類型皆能駕馭。而其實，奧莉薇亞不僅在樂壇有所佳作，到了1978年，奧莉薇亞更迎來了影壇生涯代表作《火爆浪子》。

《火爆浪子》由藍道・克萊瑟（Randal Kleiser）執導，並由約翰・屈伏塔（John Travolta）主演，而當時奧莉薇亞接演《火爆浪子》時年紀落在29歲左右，奧莉薇亞擔心飾演片中的角色太過年老，不太適合，但最終結果證明，奧莉薇亞與約翰・屈伏塔的默契極佳，兩人產生驚人的化學效應，也讓《火爆浪子》在70年代末期掀起一股風潮。

而在《火爆浪子》飾演丹尼一角、現年68歲的約翰・屈伏塔，也在社群媒體上緬懷奧莉薇亞，約翰・屈伏塔表示：「我最親愛的奧莉薇亞，妳讓大家的人生變得更美好。妳所帶來的影響令人難以置信，我真的非常愛妳，我們路上見，我們會再次團圓。而自從我見到妳的那一刻起，我就永遠是妳的了。妳的丹尼，妳的約翰。」

Photo Credit: AP / 達志影像 約翰・屈伏塔（左）、奧莉薇亞・紐頓-強（右）

回顧奧莉薇亞的職業生涯，在音樂、電影方面的成就無庸置疑，尤其她曾12度入圍葛萊美獎並4度獲獎，且更在1974年到1977年間，7度登上美國歌曲排行榜冠軍；至於電影方面，雖然獎項較少，但留下了《火爆浪子》，也將銘刻於影史，留給後世無數人追憶。

Photo Credit: AP / 達志影像 奧莉薇亞逝世後，民眾在好萊塢星光大道上的追憶獻花

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核稿編輯：楊士範