《火爆浪子》才女奧莉薇亞紐頓強逝世，音樂、電影等藝術作品留給後人追憶

曾演出經典電影《火爆浪子》,且是樂壇知名流行女歌手的奧莉薇亞・紐頓-強(Olivia Newton-John),今(9)日逝世,享壽73歲。消息一出引來無數影迷、樂迷不捨。

Photo Credit: AP / 達志影像 奧莉薇亞・紐頓-強

奧莉薇亞・紐頓-強的丈夫約翰・伊斯特林(John Easterling),在她的官方社群媒體帳號,公開發佈了逝世消息,貼文寫道:「奧莉薇亞・紐頓-強今天早上在美國南加州的農場中安詳去世,家人和朋友都在她的身邊。而在這個困難時期,我們希望外界能尊重家人的隱私。」

而貼文中並未證實奧莉薇亞的相關死因,但各界都認為死因為乳癌,奧莉薇亞在1992年被診斷出罹患乳癌,之後奧莉薇亞便展開抗癌人生,且生涯晚期致力於慈善,並透過演唱會募款,提供經費用於乳癌研究,其中更在墨爾本設立一家以奧莉薇亞命名的醫療中心。

而到了2017年,奧莉薇亞則3度出現乳癌。5年後的今天,奧莉薇亞離開人世。

在奧莉薇亞官方臉書的貼文也寫道:「30多年來,奧莉維亞一直象徵了勝利和希望,途中分享了她罹乳癌的心路歷程。而她對植物醫學的療癒方式和開拓先鋒的經驗,將繼續存在於奧莉薇亞・紐頓-強基金會,致力於研究植物醫學和癌症。 家屬也希望,若有任何捐款,請捐給基金會。」

奧莉薇亞在1948年9月26日出生於英國劍橋,祖父是諾貝爾獎得主、德國物理學家馬克斯・伯恩(Max Born),父親則在曾在第二次世界大戰期間擔任英國情報員;而當納粹崛起時,一家人則逃離德國,奧莉薇亞6歲時就搬至澳洲墨爾本。

到了高中, 奧莉薇亞就已經展露音樂相關的天份,這時期 就已經成為職業歌手,出現在澳洲電視節目,並以參加澳洲選秀節目《Sing,Sing,Sing》比賽贏得的機票,返回英國。

到了1966年, 奧莉薇亞 正式出道,而1971年時, 奧莉薇亞透過 翻唱巴布・狄倫(Bob Dylan)的〈If Not For You〉開始被廣泛注意,1973年,推出專輯《Let Me Be There》並聲名大噪。

1974年, 奧莉薇亞在早期的 職業生涯來到巔峰,歌曲〈I Honestly Love You〉登上流行榜榜首,並在全國排名第六,而這首歌也讓 奧莉薇亞 在鄉村音樂協會贏得了年度女歌手的榮譽。此時, 奧莉薇亞也憑藉 《Let Me Be There》 獲得葛萊美最佳年度鄉村女歌手,隔年,1975年也透過 〈I Honestly Love You〉拿到葛萊美最佳專輯獎與最佳流行女歌手。

奧莉薇亞在70年代初期,就已經享譽樂壇,且曲風極廣,包含民謠、鄉村、流行等類型皆能駕馭。而其實,奧莉薇亞不僅在樂壇有所佳作,到了1978年,奧莉薇亞更迎來了影壇生涯代表作《火爆浪子》。

《火爆浪子》由藍道・克萊瑟(Randal Kleiser)執導,並由約翰・屈伏塔(John Travolta)主演,而當時奧莉薇亞接演《火爆浪子》時年紀落在29歲左右,奧莉薇亞擔心飾演片中的角色太過年老,不太適合,但最終結果證明,奧莉薇亞與約翰・屈伏塔的默契極佳,兩人產生驚人的化學效應,也讓《火爆浪子》在70年代末期掀起一股風潮。

而在《火爆浪子》飾演丹尼一角、現年68歲的約翰・屈伏塔,也在社群媒體上緬懷奧莉薇亞,約翰・屈伏塔表示:「我最親愛的奧莉薇亞,妳讓大家的人生變得更美好。妳所帶來的影響令人難以置信,我真的非常愛妳,我們路上見,我們會再次團圓。而自從我見到妳的那一刻起,我就永遠是妳的了。妳的丹尼,妳的約翰。」

Photo Credit: AP / 達志影像 約翰・屈伏塔(左)、奧莉薇亞・紐頓-強(右)

回顧奧莉薇亞的職業生涯,在音樂、電影方面的成就無庸置疑,尤其她曾12度入圍葛萊美獎並4度獲獎,且更在1974年到1977年間,7度登上美國歌曲排行榜冠軍;至於電影方面,雖然獎項較少,但留下了《火爆浪子》,也將銘刻於影史,留給後世無數人追憶。

Photo Credit: AP / 達志影像 奧莉薇亞逝世後,民眾在好萊塢星光大道上的追憶獻花

