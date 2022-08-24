《樂高》：一樣米養百樣人，你拼出來的樂高積木鴨子也趨近於無限可能
我們想讓你知道的是
樂高曾被美國《財星》雜誌評為「世紀玩具」，更獲選為「全球最具影響力的品牌」，蟬聯「全球最佳聲譽企業」的寶座。本書透過講述世界品牌樂高的歷史、不為人知的經營危機、復甦關鍵，分析成功企業的經營法則。面對後疫情時代新趨勢，樂高的成功經驗值得所有產業借鏡。
文：蛯谷敏
將想法視覺化，以及更深層的價值
為什麼像積木這麼簡單的玩具，能夠對我們的社會造成各種面向的影響呢？
其中一個理由，就在於「組合積木」這項玩樂高的本質，正是讓我們將腦袋中發散的想法變得具體可見的最佳手段。
於二○○四年至二○一六年底期間擔任樂高集團執行長（CEO），現任樂高品牌集團執行董事長的尤根．維格．納斯托普（Jørgen Vig Knudstor），他有一項招牌的簡報絕招可以讓人親身感受到蘊藏在樂高積木之中的無限可能。
他會準備四種黃色、兩種紅色的樂高積木，就只有這樣。
接著在簡報一開始發給每位聽眾各一包裝了這些積木的袋子，接著說：
「這個袋子裡有六塊形狀不一樣的積木，請你們用這些積木組合成一隻鴨子。聽好了嗎？這將是一隻由你創造的、獨一無二的鴨子。時間限制是六十秒，好——開始！」
在沒有任何的組合限制下，現場的聽眾突然被要求組出一隻鴨子，全都愣住了。納斯托普的指示，引起全場一陣騷動。
但是隨著「開始！」的指令一下，大家又安靜了下來，開始埋頭玩起手上的六塊積木。
那幅景象實在很有趣。
有些人眼睛裡頭閃耀著光芒，三兩下就組好了鴨子；有的人歪頭組了又拆、拆了又組；也有的人只是一直盯著眼前的積木，陷入了沉思……。
參加者在那短暫的片刻中，全都忘了時間的流逝，像個孩子般埋頭玩著積木。
六十秒很快就過去了。
「好了，時間到！」
隨著這一聲令下，全場又嘰嘰喳喳了起來。隨處可見有人互相觀摩組好的積木，很自然地就交談了起來，現場突然變成了一場小型的鴨子品評會，氣氛熱絡了起來。
納斯托普臉上揚起滿足的笑容，環視全場，在適當的時機開口說道：
「大家做的鴨子應該每一隻都長得都不太一樣吧？搞不好別人做的鴨子看在你眼裡，根本就不像鴨子。可是每個人的鴨子都很棒！我們就像這樣，擁有著多元豐富的創意呢！」
正確答案不只一個
學校、企業、社會、人生……。
我們所生存的這個世界，常常要求我們去尋找那「唯一正確的答案」。
我們在學校受到的教育，總是以「問題絕對有正解」為前提，而能夠第一個正確回答的人，就得獲得獎勵。
可是在現實社會裡，橫在眼前的問題往往不是只有一種正解，甚至很多時候，我們根本連問題是什麼都搞不清楚。
發現有問題時提出質疑，在不斷嘗試與失敗之中逐步在自己腦中釐清答案。這樣的行為本身，就存在著人類生存的價值。
就像拼砌鴨子的例子中所彰顯出來的，無論是問題或答案，一樣米養百樣人，有多少人就存在著多少種可能。而這些差異即是多元性，新奇發想的種子正埋藏於其中。
「樂高不但是很棒的玩具，更是一種導引工具，幫助我們探索與發掘彼此豐富的思想與創意。」
納斯托普說完挺起了胸膛。
現在請讀者看一下上圖這塊有著 2×4個突起顆粒的樂高積木。
理論上，二塊這種積木可以組合出二四種變化、三個可以組出一○六○種變化、六個可以組合出九億個不同的造型。所以每個參加者所組出來的鴨子，絕不可能出現兩隻長得一模一樣的情況。
這種趨近於無限可能的樂高積木組合，可以拼砌出任何造型的高自由度，幫助許多人激盪出了五花八門的創意。
以近九十年歷史為傲的非上市公司
以上這些，都只不過是單純陳述了樂高積木的魅力而已。
所以，樂高所開發出來的積木到底為什麼能夠擄獲全球如此多消費者的歡迎？其中奧祕，就在於樂高這家公司源源不絕地推出暢銷款、不斷地自我革新。
樂高這家非上市公司，一九一六年誕生於北歐丹麥西部一個名為比倫（Billund）小鎮，創始人奧爾．科克．克里斯蒂安森（Ole Kirk Christiansen）原本是個木匠，在一九三二年開始了製造與銷售木製玩具的生意，這也是他正式投入玩具製造業的起點。至今克里斯蒂安森家族依然保有樂高集團七五％的股份。樂高集團將事業重心放在積木製造與開發上，一步一腳印，已經踏踏實實地走過了八十九個年頭。
如今，在樂高創始家族的資產管理公司柯克比（Kirkbi）旗下，總共擁有統合了樂高玩具事業的樂高集團、投資的樂高創投（LEGO Ventures）、與大學等教育機構合作教育研究的樂高基金會（Lego Foundation），以及負責經營樂高樂園等主題樂園的英國默林娛樂集團（Marlin Entertainments）等事業群，光是樂高集團一個事業體的員工，就超過了兩萬人。
不過，樂高的基本專利其實早從一九八○年代起就在世界各國過期了。
所以今日任何人都可以製造、販售與樂高一模一樣的積木，而且實際上，從一九九○年代起，樂高的競爭對手便不斷推出能夠與樂高積木互換，而且價格更低廉的積木。
一般來說，當市場上有更多競爭對手推出相同機能的產品時，這個產品就會大宗商品化（commoditization），售價逐漸下滑。尤其是當專利過期後，進入市場的門檻變低了，當人人都可以生產出與樂高一模一樣的積木，最後只能打價格戰，否則無法殺出一條血路。
這麼一來，通常在市場上就會陷入削價競爭的泥沼，最後不是慘遭淘汰就是步向衰退。無論是半導體、家電或者是智慧型手機……已經有過太多商品掉進這種模式中。
十年內營收擴增約三倍
可是樂高卻沒有走上這樣的窄路。
根據二○二○年度財務報告，樂高營收高達四三六億五六○○萬丹麥克朗（約一八六四億一一一二萬元，以一丹麥克朗等於新台幣四．二七元換算。以下皆以當年度平均匯率換算），營業利益為一二九億一二○○萬丹麥克朗（約五五一億三四二四萬元）。營業規模在這十年內，勁增了約三倍，超越了以芭比娃娃聞名的美國美泰兒（Mattel）以及以大富翁遊戲為人熟知的美國孩之寶（Hasbro），營收表現在玩具製造業中稱王。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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