Glamping真係唔會對郊野公園造成「長遠不良影響」？

繼大棠同流水響郊野公園豪華露營選址曝光後，漁護署最新回應指將於今年內做可行性研究，會確保將來的「豪華營地／生態小屋」運作模式不會對郊野公園造成「長遠不良影響」及「超出承載力」[1]。

關於這兩點承諾，以漁護署的體制是否有能力做到，講真市民的確冇乜信心。

圖片由作者提供

確保運作無不良影響？最佳人辦：涉亂射彈殼入郊園的香港槍會

香港槍會前年被發現射擊廢料亂入大欖郊野公園，包括含鉛彈殼。香港槍會部分土地落入郊野公園範圍，漁護署當然有管轄權，地契亦要求香港槍會唔可以污染郊野公園，如有污染香港槍會就要出錢清理。

結果如何？漁護署根本管理不到香港槍會，49年來發射嘅鉛粒、飛靶碎嚴重污染郊野公園邊緣嘅山坡，甚至落入引水道注入城門水塘。早幾年事件被環團揭發，政府才願意檢控，最後香港槍會辯解無法證明彈殼與他們有關，漁護署／水務署亦無確鑿證據在法律上確立關係（如有人目擊／閉路電視片段），結果香港槍會脫罪，無人需要負責。其後，香港槍會聲稱已花上百萬元清理，但上月底研究員再到現場直擊，大量灰色鉛粒仍然隨山頭可見，重金屬超標400倍，一塊塊被射碎的橙色飛靶遍佈山頭[2]。

這件事告訴市民，漁護署其實無人力亦無方案監管私營公司於郊野公園內的違規及污染行為，最後問題往往需由民間發掘及指證，政府才願意執行其應有職責。但為時已晚，破壞已成。

現在漁護署邀請私營豪華營地入園，絕對是自招麻煩，漁護署指會「確保（私營機構）運作不會對郊野公園造成長遠不良影響」，可信性有多高？

承載力不會爆燈？另一人辦：千島湖清景台

千島湖清景台是漁護署近年新開闢的觀景台，經由大量旅遊雜誌介紹及政府宣傳，成為「打卡」熱點。設置觀景台讓遊人享受美景本質上不是問題，但經過宣傳成為「打卡」熱點，甚至成為本地遊旅行團熱點就會製造問題：因為觀景台已人山人海，遊人為求更佳角度不斷走出觀景台範圍外探路，附近植被已禿化，甚至有人匿草叢吸煙[3]。現時，千島湖清景台已經長期人山人海，秋季時節，遊人會經常配搭大棠賞紅葉作為行程，試想像如果再在大棠加插豪華露營打卡位，會是什麼一回事。

漁護署如何管理人潮？官員似乎苦無對策。提升公眾保育意識？只要有少量害群之馬已經能造成破壞，既無法避免亦無法用教育解決。加強執法？安排人手全日看管觀景台不切實際，況且漁護署亦人手不足。所以這不單是管理問題，更是在不適當的地方設置不適當的設施的問題，而這些問題可說是漁護署自招的。

一方面要為郊野公園開發吸引人潮的景點（以維持商業可行性），另一方面又想兼顧承載力不要「爆燈」，從目標上根本就是矛盾，但漁護署對於這些熱門景點的做法似乎是「起好咗先算」，市民暫時看不到漁護署對遊人所造成的破壞有什麼對策。解決辦法，固然是不要起過份誇張的設施引過多遊人入園，亦要意識到公園承載力並不是增加基建就可解決到（反而會吸引人潮）。一旦引入商業元素，最大的可能是再多一個逼爆郊野的景點，造成的長遠影響環境由全民及大自然埋單。

注釋：

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin