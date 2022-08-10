Glamping真係唔會對郊野公園造成「長遠不良影響」？
我們想讓你知道的是
漁護署對於熱門景點的做法似乎是「起好咗先算」，市民暫時看不到漁護署對遊人所造成的破壞有什麼對策。
繼大棠同流水響郊野公園豪華露營選址曝光後，漁護署最新回應指將於今年內做可行性研究，會確保將來的「豪華營地／生態小屋」運作模式不會對郊野公園造成「長遠不良影響」及「超出承載力」[1]。
關於這兩點承諾，以漁護署的體制是否有能力做到，講真市民的確冇乜信心。
確保運作無不良影響？最佳人辦：涉亂射彈殼入郊園的香港槍會
香港槍會前年被發現射擊廢料亂入大欖郊野公園，包括含鉛彈殼。香港槍會部分土地落入郊野公園範圍，漁護署當然有管轄權，地契亦要求香港槍會唔可以污染郊野公園，如有污染香港槍會就要出錢清理。
結果如何？漁護署根本管理不到香港槍會，49年來發射嘅鉛粒、飛靶碎嚴重污染郊野公園邊緣嘅山坡，甚至落入引水道注入城門水塘。早幾年事件被環團揭發，政府才願意檢控，最後香港槍會辯解無法證明彈殼與他們有關，漁護署／水務署亦無確鑿證據在法律上確立關係（如有人目擊／閉路電視片段），結果香港槍會脫罪，無人需要負責。其後，香港槍會聲稱已花上百萬元清理，但上月底研究員再到現場直擊，大量灰色鉛粒仍然隨山頭可見，重金屬超標400倍，一塊塊被射碎的橙色飛靶遍佈山頭[2]。
這件事告訴市民，漁護署其實無人力亦無方案監管私營公司於郊野公園內的違規及污染行為，最後問題往往需由民間發掘及指證，政府才願意執行其應有職責。但為時已晚，破壞已成。
現在漁護署邀請私營豪華營地入園，絕對是自招麻煩，漁護署指會「確保（私營機構）運作不會對郊野公園造成長遠不良影響」，可信性有多高？
承載力不會爆燈？另一人辦：千島湖清景台
千島湖清景台是漁護署近年新開闢的觀景台，經由大量旅遊雜誌介紹及政府宣傳，成為「打卡」熱點。設置觀景台讓遊人享受美景本質上不是問題，但經過宣傳成為「打卡」熱點，甚至成為本地遊旅行團熱點就會製造問題：因為觀景台已人山人海，遊人為求更佳角度不斷走出觀景台範圍外探路，附近植被已禿化，甚至有人匿草叢吸煙[3]。現時，千島湖清景台已經長期人山人海，秋季時節，遊人會經常配搭大棠賞紅葉作為行程，試想像如果再在大棠加插豪華露營打卡位，會是什麼一回事。
漁護署如何管理人潮？官員似乎苦無對策。提升公眾保育意識？只要有少量害群之馬已經能造成破壞，既無法避免亦無法用教育解決。加強執法？安排人手全日看管觀景台不切實際，況且漁護署亦人手不足。所以這不單是管理問題，更是在不適當的地方設置不適當的設施的問題，而這些問題可說是漁護署自招的。
一方面要為郊野公園開發吸引人潮的景點（以維持商業可行性），另一方面又想兼顧承載力不要「爆燈」，從目標上根本就是矛盾，但漁護署對於這些熱門景點的做法似乎是「起好咗先算」，市民暫時看不到漁護署對遊人所造成的破壞有什麼對策。解決辦法，固然是不要起過份誇張的設施引過多遊人入園，亦要意識到公園承載力並不是增加基建就可解決到（反而會吸引人潮）。一旦引入商業元素，最大的可能是再多一個逼爆郊野的景點，造成的長遠影響環境由全民及大自然埋單。
注釋：
- 郊園豪華營地擬選址大棠流水響 本研社獲漁護署顧問報告 憂開商業化先例（5-8-2022，明報）
- EP08 #行落去｜ 槍會污染亂象未完 5CM靶碎 、鉛粒遍布大欖郊野公園 引水道都搵到！（本土研究社）
- 大欖千島湖清景台逼爆 爭打卡、匿草叢吸煙 市民：多人過彌敦道（25-10-2020，香港01）
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
☞ 現在就訂閱 Adobe Photoshop，開啟你的創作之路吧！