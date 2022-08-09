陳時中提出「增設匝道」改善內湖交通，黃珊珊批陳時中方案不可行，暢通高速公路才是解方
我們想讓你知道的是
黃珊珊指出，內湖的交通問題是下班時段的道路壅塞，上不了高速公路而致回堵平面道路，呼籲交通部高速公路局解決高公速公路壅塞問題，否則即使增設匝道，車還是無法成功上到高速公路。
「內湖交通問題」成台北市長選戰焦點。日前民進黨參選人陳時中稱要救交通，遭有意參選的台北市副市長黃珊珊質疑「提出解方」；前（7）日陳時中推出政見「內湖交通解決方案」，其中「增設匝道」的政見今日再遭黃珊珊質疑，交通問題源於高速公路堵塞，設再多匝道都無法解決問題。
陳時中提案設匝道解決內湖交通問題，黃珊珊回應此為無效計畫
陳時中提出內湖交通解方，目標8年內將完成環狀線東環段、民汐線2條捷運以及4大道路工程，包含改善堤頂交流道往北匝道動線、增設行善路銜接國一高架北向進出匝道以及環東大道與國一相互銜接工程、新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道。
黃珊珊今（9）日偕同台北市交通局長陳學台召開臨時記者會表示，內湖交通是都市計畫的問題，內湖科學園區從業人員從2006年的8萬9000人增加到2019年16萬6000人，導致交通出現雍塞。
黃珊珊指出，內湖的交通問題是下班時段的道路壅塞，其主因是「上不了高速公路」，以致回堵到平面道路。且公速公路匝道設有紅綠燈管制車流量，高速公路堵塞時，平面道路上的車無法成功上去，因此，黃珊珊強調，交通部高速公路局要解決的是高速公路壅塞、無法上去的問題，否則即使增設匝道，車還是無法上到高速公路。
黃珊珊表示，為改善高速公路塞車問題，台北市交通局不斷向高公局討論，並申請延伸國道開放路肩行駛的長度，而高公局僅同意延伸200公尺。至於高公局稱台北市政府從未提出增設匝道申請，黃珊珊嘆氣回應：「增設匝道是個無效的計畫，當然不可能去申請。」
道路工程涉及土地徵用、土地利用問題，交通局評估不可行
陳學台說明，在陳時中提出「增設行善路銜接國一高架北向進出匝道」，但該處南側是狹窄的道路金豐街，而北側則是緊鄰民房，不論是土地使用空間或是土地取得方式皆是問題。
而「環東大道接國一」因有高壓電塔而則涉及《水利法》相關規定，「國一接環東大道」早在2011年便以評估為不可行，因為環東高架當初的結構設計並未考量外接，且周邊無空間設立柱做匝道。
此外，關於「新闢堤頂與塔悠路大道地下連通道」，陳學台認為，若要符合相關隧道設計坡度的規範，出口兩端將會超過堤頂－樂群一路口、塔悠－民權東路口，不僅交通分流的效益大打折扣，還會縮減平面車道容量，此方案並不可行。
陳時中：「負責任地把地點找出來，為成功找方法」
《三立新聞網》指出，陳時中「新闢堤頂與塔悠路大道地下連通道」這類「過河隧道」的構想，早在10年前，2013年、2016年郝市府及2020年柯市府已三度評估，惟當時路線從港墘路到撫遠街，卡在港墘路地下有重力排水箱涵、瑞光路也早規畫、捷運東環段地下工程跟過河隧道路線衝突而作罷。然而，陳時中另闢蹊徑，接塔悠路跟堤頂大道，遠離人口稠密區，地下連通道省去徵地、限高等手續，讓土木技師認為可行性大增。
陳時中今日下午接受媒體聯訪表示，黃珊珊帶著市府局處說已經評估過、不可行，雖然他不清楚到底是指哪一項不可行，但他是負責任地把地點找出來、把未來方向找好，相信主事者都要為成功找方法，不要為失敗找理由。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。