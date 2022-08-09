陳時中提出「增設匝道」改善內湖交通，黃珊珊批陳時中方案不可行，暢通高速公路才是解方

「內湖交通問題」成台北市長選戰焦點。日前民進黨參選人陳時中稱要救交通，遭有意參選的台北市副市長黃珊珊質疑「提出解方」；前（7）日陳時中推出政見「內湖交通解決方案」，其中「增設匝道」的政見今日再遭黃珊珊質疑，交通問題源於高速公路堵塞，設再多匝道都無法解決問題。

陳時中提案設匝道解決內湖交通問題，黃珊珊回應此為無效計畫

陳時中提出內湖交通解方，目標8年內將完成環狀線東環段、民汐線2條捷運以及4大道路工程，包含改善堤頂交流道往北匝道動線、增設行善路銜接國一高架北向進出匝道以及環東大道與國一相互銜接工程、新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道。

黃珊珊今（9）日偕同台北市交通局長陳學台召開臨時記者會表示，內湖交通是都市計畫的問題，內湖科學園區從業人員從2006年的8萬9000人增加到2019年16萬6000人，導致交通出現雍塞。

黃珊珊指出，內湖的交通問題是下班時段的道路壅塞，其主因是「上不了高速公路」，以致回堵到平面道路。且公速公路匝道設有紅綠燈管制車流量，高速公路堵塞時，平面道路上的車無法成功上去，因此，黃珊珊強調，交通部高速公路局要解決的是高速公路壅塞、無法上去的問題，否則即使增設匝道，車還是無法上到高速公路。

黃珊珊表示，為改善高速公路塞車問題，台北市交通局不斷向高公局討論，並申請延伸國道開放路肩行駛的長度，而高公局僅同意延伸200公尺。至於高公局稱台北市政府從未提出增設匝道申請，黃珊珊嘆氣回應：「增設匝道是個無效的計畫，當然不可能去申請。」

道路工程涉及土地徵用、土地利用問題，交通局評估不可行

陳學台說明，在陳時中提出「增設行善路銜接國一高架北向進出匝道」，但該處南側是狹窄的道路金豐街，而北側則是緊鄰民房，不論是土地使用空間或是土地取得方式皆是問題。

而「環東大道接國一」因有高壓電塔而則涉及《水利法》相關規定，「國一接環東大道」早在2011年便以評估為不可行，因為環東高架當初的結構設計並未考量外接，且周邊無空間設立柱做匝道。

此外，關於「新闢堤頂與塔悠路大道地下連通道」，陳學台認為，若要符合相關隧道設計坡度的規範，出口兩端將會超過堤頂－樂群一路口、塔悠－民權東路口，不僅交通分流的效益大打折扣，還會縮減平面車道容量，此方案並不可行。

陳時中：「負責任地把地點找出來，為成功找方法」

《三立新聞網》指出，陳時中「新闢堤頂與塔悠路大道地下連通道」這類「過河隧道」的構想，早在10年前，2013年、2016年郝市府及2020年柯市府已三度評估，惟當時路線從港墘路到撫遠街，卡在港墘路地下有重力排水箱涵、瑞光路也早規畫、捷運東環段地下工程跟過河隧道路線衝突而作罷。然而，陳時中另闢蹊徑，接塔悠路跟堤頂大道，遠離人口稠密區，地下連通道省去徵地、限高等手續，讓土木技師認為可行性大增。

陳時中今日下午接受媒體聯訪表示，黃珊珊帶著市府局處說已經評估過、不可行，雖然他不清楚到底是指哪一項不可行，但他是負責任地把地點找出來、把未來方向找好，相信主事者都要為成功找方法，不要為失敗找理由。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範