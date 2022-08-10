中國駐法大使盧沙野一句「再教育」台灣人，已讓國際社會看破手腳
我們想讓你知道的是
「再教育」其實就是違反人權及人道的政治語言，如今由代表中國政府的外交官說出口，不就證實了外界對中國非民主、極權惡行的指控。事實上，導致兩岸敵意螺旋不斷攀升的主因，就是中國野蠻的行徑。
中國駐法大使盧沙野日前公開表示，兩岸統一後要對台灣人進行「再教育」，引起國際社會撻伐。
面對爭議，盧沙野不但沒有緩解外界抨擊，在不久之後他接受法國電視台專訪時，再進一步闡述「再教育台灣人」的目的，認為台灣民眾深受台獨意識的影響，在民進黨政府「去中國化」的教育下，對中國的認同感已大幅減少，因此，盧沙野認為唯有對台實施「再教育」來清除分裂主義思想，才能反映出台灣民眾對兩岸統一的真實意願。
這樣的說法，凸顯出中國官方長期以來傲慢與偏見。
盧沙野戰狼氣勢，具中國特色的傲慢與偏見
其實盧沙野的觀點，正好是中國一貫對台情勢的僵固判斷。長期以來，中國對內不斷灌輸台灣屬於中國一部分的認知，對中共來說，「兩岸統一」是神聖不可侵犯的政治使命，如果放棄了也失去執政的正當性。
換言之，無論台獨、華獨，甚至是對中華民國事實存在現況，中共完全不會接受，一直以來，北京當局對內也已立下不可挑戰的說法，包括「九二共識」、「一中原則」的詮釋，絕對沒有「各表」或彰顯「主權分裂」的討論空間，更遑論接受兩岸對等的說法。
近年來，盧沙野是中國「戰狼外交」的代表性人物，他的發言除了體現出中國強硬且過度自信的一面，同時也符合中共對外基本立場的堅持與詮釋套路，盧沙野雖然是外交技術官僚，而台灣及兩岸也不是他主事的職責，但是他的言行確實代表著中國對外的政治態度與原則，不容許其他國家介入台灣事務及兩岸關係。
可以留意的是，盧沙野在此時提出「再教育」觀點，背後有著對內、對外宣傳的用意，迎合國內愛國民族主義的民粹氛圍，也可對外表現出強硬的姿態。
中國深信自己的銳實力，無論是官方或官媒，無不渲染中國崛起的國家信心，盧沙野的談話更是如此，一方面強調中國針對台灣與兩岸議題是沒有妥協餘地的立場，反對外國及境外勢力干涉中國內政；另一方面，也是要警告台灣內部輿論與社會意識，不能因為台美關係的深化而踩了中國的紅線。
說白了，盧沙野的「再教育」說法，根本是懲治香港的進階版，在中國眼中，倘若未來真的實現兩岸統一，絕對不會放任台灣擁有自主開放的政治空間，會推出一系列的政治洗腦動作，強化「愛國者治台」的政治氛圍。
兩岸政治制度與價值的差異，猶如與惡的距離
1980年代，中共對台提倡「一國兩制」，習近平更提出「兩制台灣方案」，如今盧沙野提出「再教育台灣人」的觀點，這正好打臉北京當局的承諾，也露出不懷好意的狐狸尾巴。
這幾年，香港處境讓國際社會看清的事實，盧沙野的誠實以告，正好是「今日香港，明日台灣」的警示，倘若兩岸統一，對台洗清民主餘燼，將會在台灣發生，中共甚至會採取更強硬的作法，中共對台統戰的真正目的，將會快馬加鞭對內整治，以再教育為名來進行各種形式的政治抓捕。
當然，盧沙野提出「再教育說」的時間點，外界會聯想和美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台有關，而中國過激的反應，不僅傷害了美中關係，更讓台海情勢陷入衝突的風暴之中。
中國會高分貝批判台美官方互動，除了是要警告台美交流層級不要軟土深掘，最重要的是對內表現出捍衛國家主權與領土完整的意志，所以中方把對台政經懲罰完全歸咎於美國與台灣之間的勾結，試圖營造必須加強對台整治的必要性，台灣的民主自由不利於中國，未來如果統一了，台灣的民主必然消失殆盡。
西方國家並不會接受盧沙野的說法，主要原因在於，「再教育」是「政治洗腦」的包裝詞，中國在新疆所設立的「再教育營」，以及針對維吾爾族「種族滅絕」的殘忍對待，已讓國際社會看破手腳；此外，中國政府拋棄二十多年前對香港「一國兩制」的承諾，施行「港版國安法」後大規模進行政治抓捕，以司法濫訴來囚禁民主派人士。
「再教育」其實就是違反人權及人道的政治語言，如今由代表中國政府的外交官說出口，不就證實了外界對中國非民主、極權惡行的指控嗎？
對台灣來說，盧沙野的「再教育台灣人」說法，不但無法緩和當前的兩岸關係，更會強化台灣社會的仇中意識，再加上近期中國擴大對台「商攻武嚇」的各種動作，已邁入民主成熟的台灣社會，根本不會認同盧沙野的觀點，更會厭惡中國對台的各種說法與作法。
事實上，導致兩岸敵意螺旋不斷攀升的主因，就是中國野蠻的行徑，而這正好對比出兩岸在制度及社會價值的差異，當中國愈凸顯自己專制獨裁的一面，那麼台灣的民主自由與中國之間，勢必會漸行漸遠。
延伸閱讀
- 中國駐法大使稱統一後要「再教育」台灣人，震驚歐美各界，維吾爾團體痛批這就是新疆集中營的證據
- 台法關係升級關鍵推手：駐法代表吳志中，如何推動親中的法國壓倒性通過挺台法案？
- 【裴洛西訪台學者分析】讓全世界看到台灣在第一線承受中國的壓力，激起自由民主陣營更加團結
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商