中國駐法大使盧沙野一句「再教育」台灣人，已讓國際社會看破手腳

中國駐法大使盧沙野日前公開表示，兩岸統一後要對台灣人進行「再教育」，引起國際社會撻伐。

面對爭議，盧沙野不但沒有緩解外界抨擊，在不久之後他接受法國電視台專訪時，再進一步闡述「再教育台灣人」的目的，認為台灣民眾深受台獨意識的影響，在民進黨政府「去中國化」的教育下，對中國的認同感已大幅減少，因此，盧沙野認為唯有對台實施「再教育」來清除分裂主義思想，才能反映出台灣民眾對兩岸統一的真實意願。

這樣的說法，凸顯出中國官方長期以來傲慢與偏見。

盧沙野戰狼氣勢，具中國特色的傲慢與偏見

其實盧沙野的觀點，正好是中國一貫對台情勢的僵固判斷。長期以來，中國對內不斷灌輸台灣屬於中國一部分的認知，對中共來說，「兩岸統一」是神聖不可侵犯的政治使命，如果放棄了也失去執政的正當性。

換言之，無論台獨、華獨，甚至是對中華民國事實存在現況，中共完全不會接受，一直以來，北京當局對內也已立下不可挑戰的說法，包括「九二共識」、「一中原則」的詮釋，絕對沒有「各表」或彰顯「主權分裂」的討論空間，更遑論接受兩岸對等的說法。

近年來，盧沙野是中國「戰狼外交」的代表性人物，他的發言除了體現出中國強硬且過度自信的一面，同時也符合中共對外基本立場的堅持與詮釋套路，盧沙野雖然是外交技術官僚，而台灣及兩岸也不是他主事的職責，但是他的言行確實代表著中國對外的政治態度與原則，不容許其他國家介入台灣事務及兩岸關係。

可以留意的是，盧沙野在此時提出「再教育」觀點，背後有著對內、對外宣傳的用意，迎合國內愛國民族主義的民粹氛圍，也可對外表現出強硬的姿態。

中國深信自己的銳實力，無論是官方或官媒，無不渲染中國崛起的國家信心，盧沙野的談話更是如此，一方面強調中國針對台灣與兩岸議題是沒有妥協餘地的立場，反對外國及境外勢力干涉中國內政；另一方面，也是要警告台灣內部輿論與社會意識，不能因為台美關係的深化而踩了中國的紅線。

說白了，盧沙野的「再教育」說法，根本是懲治香港的進階版，在中國眼中，倘若未來真的實現兩岸統一，絕對不會放任台灣擁有自主開放的政治空間，會推出一系列的政治洗腦動作，強化「愛國者治台」的政治氛圍。

兩岸政治制度與價值的差異，猶如與惡的距離

1980年代，中共對台提倡「一國兩制」，習近平更提出「兩制台灣方案」，如今盧沙野提出「再教育台灣人」的觀點，這正好打臉北京當局的承諾，也露出不懷好意的狐狸尾巴。

這幾年，香港處境讓國際社會看清的事實，盧沙野的誠實以告，正好是「今日香港，明日台灣」的警示，倘若兩岸統一，對台洗清民主餘燼，將會在台灣發生，中共甚至會採取更強硬的作法，中共對台統戰的真正目的，將會快馬加鞭對內整治，以再教育為名來進行各種形式的政治抓捕。

Photo Credit: AP / 達志影像

當然，盧沙野提出「再教育說」的時間點，外界會聯想和美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台有關，而中國過激的反應，不僅傷害了美中關係，更讓台海情勢陷入衝突的風暴之中。

中國會高分貝批判台美官方互動，除了是要警告台美交流層級不要軟土深掘，最重要的是對內表現出捍衛國家主權與領土完整的意志，所以中方把對台政經懲罰完全歸咎於美國與台灣之間的勾結，試圖營造必須加強對台整治的必要性，台灣的民主自由不利於中國，未來如果統一了，台灣的民主必然消失殆盡。

西方國家並不會接受盧沙野的說法，主要原因在於，「再教育」是「政治洗腦」的包裝詞，中國在新疆所設立的「再教育營」，以及針對維吾爾族「種族滅絕」的殘忍對待，已讓國際社會看破手腳；此外，中國政府拋棄二十多年前對香港「一國兩制」的承諾，施行「港版國安法」後大規模進行政治抓捕，以司法濫訴來囚禁民主派人士。

「再教育」其實就是違反人權及人道的政治語言，如今由代表中國政府的外交官說出口，不就證實了外界對中國非民主、極權惡行的指控嗎？

對台灣來說，盧沙野的「再教育台灣人」說法，不但無法緩和當前的兩岸關係，更會強化台灣社會的仇中意識，再加上近期中國擴大對台「商攻武嚇」的各種動作，已邁入民主成熟的台灣社會，根本不會認同盧沙野的觀點，更會厭惡中國對台的各種說法與作法。

事實上，導致兩岸敵意螺旋不斷攀升的主因，就是中國野蠻的行徑，而這正好對比出兩岸在制度及社會價值的差異，當中國愈凸顯自己專制獨裁的一面，那麼台灣的民主自由與中國之間，勢必會漸行漸遠。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航