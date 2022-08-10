市區舊村最後倒數——茶果嶺村將會拆剩什麼？
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這次沿用昔日清拆衙前圍村、大磡村等村落的重建模式，將村落拆光拆淨，重覆著只留下幾件村中「三寶」的做法，保留下的文物與重建後之環境往往貌合神離，毫不相干，相關保育模式長期為人詬病。
政府在2019年的《施政報告》提出清拆茶果嶺村，並計劃在原址發展以公營房屋為主的新社區，近日已是城規會討論審議的最後階段。很多人擔心茶果嶺村內天后廟和羅氏大屋兩座三級歷史建築的去留，卻忽略了對古村落整體價值的評估[1]。
其實村內亦有一系列石砌樓房、礦場遺蹟、學校、村公所等建築，亦有多間特色士多和冰室等民生小店，但在城規會最近的會議文件的顧問建議並未獲重視，令這些有潛在價值的歷史建築一概不予保留。[2]以下列出將會因清拆茶果嶺村而消失的歷史建築地景：
一、被遺忘的外銷品——瓷泥廠與界石
過往茶果嶺是開採花崗岩石材和高嶺土的重要基地。位於茶果嶺大街的瓷泥廠正正是香港磁坭有限公司的舊址，歷史超過70年。前瓷泥廠廠房於上世紀90年代改建成廢紙回收廠，但倉庫、瓷泥庫和職工宿舍等建築仍然存在，且大致仍保存下來。昔日廠房樓高約6米，由大量花崗岩塊堆砌而成，連撐起高牆的扶壁也相當高聳厚實，規模龐大。
在過往研究考察過程中，發現其中一排扶壁下嵌有四塊「ML20」字樣之界石，意即礦場地段（Mining Lot）20號，與山上的高嶺土礦場以及周邊的選礦場遺址形成建築群，茶果嶺幾近是香港現存唯一的高嶺土礦場遺址，開採出來的高嶺土又稱白泥、觀音土或萬能石，既是製作瓷器的黏土，亦可用於生產牙膏、化妝品、陶瓷等產品，甚至可用作食物添加劑。當年出產更曾遠銷至日本，用以製作餐具、高級瓷器、高壓絕緣體，以及耐火磚。礦場既為村民製造就業機會，亦為香港帶來馳名的外銷產品。[3]而昔日瓷坭廠老闆麥邊（Edward McBain）曾擔任茶果嶺街坊值理的名譽值理，在興建鄉公所、重建天后廟和修建道路等村中大事上均慷慨出資，輔助村內社區發展。
有關這建築的歷史價值，過往在區議會上分享的《可行性研究報告》只簡單作結介紹羅氏大屋和天后廟的相關保育，對於瓷泥廠及礦場界石這類能夠彰顯茶果嶺高嶺土礦場以及打石業歷史獨特性的建築群，不論在區議會還是城規會會議上也都只被輕輕帶過，價值被嚴重低估及忽略。
二、旁落一角的堡壘——曾氏大宅
於茶果嶺村212號的曾氏大宅，毗鄰大型屋苑麗港城，一直鮮有人提及，其一直被鐵絲網和大樹包圍，隱於古村邊陲。大宅兩層高，為一所兩進三開間、金字瓦頂的客家府邸。內攏為木結構，外牆由混凝土和花崗岩混合構築而成，牆上有多個槍眼般的孔洞。窗框則以花崗岩製成，輔以防盜鐵枝和多個孔洞，增強防盜功能。
以往茶果嶺居民多為客家人，有邱、羅、鄧、黃、曾五大姓氏。研究員親身與曾氏後人經過數次交談，據其透露，曾氏以打石業發跡，原藉五華水寨鄉，自英國在1860年按《北京條約》取得九龍半島和昂船洲後，曾氏五代人便搬至茶果嶺定居；及後開設當地最大的石塘，曾僱用二三百名打石工人。大宅就曾住上廿多名工人，今日大宅已荒置，沒有人居住，只有該名曾氏後人獨自住在對面搭建的房子。大宅內現仍放置天后神位和祖先牌位，其祖先堂號則為「三省堂」，源自祖先曾子名言「吾日三省吾身」。古宅雖然不太起眼，但見證著區內氏族對地區發展和打石業的貢獻。
根據地契資料，曾氏大宅早年由曾伯通所持有，後來輾轉賣予發展商至今，但一直仍保留原貌。[4]在政府最新的未來規劃中，現址卻被劃為「美化用地」的用途，欲將這座逾70年的大宅將夷為平地。
三、打石之鄉出名校——四山學校
四山公立學校於1952年創校，直至1993年停辦，為昔日區內唯一受政府津貼的小學。現址目前由本地劇團及體藝中心分別租用。所謂「四山」是指牛頭角、茜草灣、茶果嶺及鯉魚門四個東九龍地區。過去四山分別選出「四山頭人」，帶領整個地區的居民以及打石業，兼管稅收，且享有特殊地位，出入穿著清官衣飾，有儀仗巡行敲鑼開路，甚具氣派。學校地下樓層設有三間課室，分別名為「副華民政務司鍾境培堂」、「亞細亞公司堂」及「華人廟宇管理委員會堂」，以紀念捐建學校的各個單位。學校除了吸引茶果嶺學童外，亦吸引其他四山子弟就讀，粵劇名伶羅家英及藝人劉丹亦曾在四山公立學校上課。今日則成為村民的集體回憶[5]。
四山學校毗鄰天后廟，正好與天后廟側的四山公所牌匾相對。然而在政府的規劃圖則中，只有天后廟旁70米的土地被劃為緩衝區，四山學校剛好被斬成一半，最後決定整個不被保留。
四、古鄉之魂——鄉公所與合義龍
茶果嶺鄉公所在1956年興建，是茶果嶺鄉民聯誼會的會址。以前鄉公所立於海濱之前，但如今已離岸甚遠。鄉公所是村民舉行大小聚會、會議之重要場所，牆上的瓷相、紀念碑，刻見村中重要人物及相關史蹟。每年魯班先師誕，村民會在公所烹煮和免費派發「師傅飯」（客家鹹菜燜豬肉飯）予長者及一眾貧苦大眾。村民不收分文，上下一心，發揮互助精神，乃彼此關顧的表現。[6]過去每逢端午節，茶果嶺街坊也會以坤甸木製的「合義龍」參與龍舟競渡，70年代更曾在油麻地避風塘中多次奪冠，威風一時；亦會划到九龍灣一帶舉行「遊夜龍」、祭水幽之習俗。經歷發展多年，茶果嶺村早已遠離海邊，龍舟早已功成身退，惟依然被村民供放於鄉公所側的「龍船棚」，簪花掛紅，掃上金漆，承傳昔日風光。[7]
今年已66歲的鄉公所，在村中地位本來舉足輕重，但由於不被列作歷史建築，亦無一倖免遭遇遷拆。而合義龍與龍船棚，土拓署聲稱將與房協商討能否保留或收藏於屋邨範圍內，故前程未卜。
五、鎮村塊寶——茂發士多與榮華冰室
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
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這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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