林智堅遭台大撤銷學位，召開記者會稱自己被突襲：「余正煌論文以我為主題，我怎麼有需要抄襲他？」

國立台灣大學今（9）日早上召開記者會，認定民進黨桃園市長參選人林智堅涉及論文抄襲、將撤銷學位。隨後，疑似抄襲對象的余正煌由律師出面說明，可能將提起妨害名譽和著作權告訴，林智堅則親上火線召開記者會表示非常無辜，認為自己被突襲召開記者會，雖然取消碩士資格不會影響市長工作，但會抹煞他的人格與清白。

台大今早召開記者會，認定林智堅涉及論文抄襲，並撤銷其碩士資格。余正煌的律師在記者會後代他表示，對於他這陣子名譽遭受侵害的部分，會蒐集證據提起妨害名譽訴訟。除此之外，林智堅的論文涉及抄襲已經被台大認證，之後會參考審定結果，考慮對林智堅提起違反著作權的告訴。

林智堅下午召開記者會說明，坦言：「我非常的無辜，我實在是一個受害者。」他表示自己進到台大國發所純粹是希望能夠充電，修完課程後，從2015年下半年開始在國安局長、台大國發所教授陳明通指導之下做論文寫作，當時的行事曆都有寫「禮拜六下午到老師辦公室meeting」，上次也提出了非常重要的證據，是陳明通2月1日透過email寫給他的信件，公證後已經提交台大學倫會。

林智堅提及，社會科學院院長蘇宏達在今日的記者會中指出，他所提供的資料沒有辦法證實林智堅是寫作者。林表示自己難以接受台大的說法，「他幾乎在這個說明裡面去強調說，因為余正煌先畢業、先把論文交出來，我後交，所以就抄襲他。」

林智堅認為，如果當初他不答應提供資料給陳明通，「今天我們都不會坐在這裡，也沒有這些事了，哪來的抄襲？」

先前學倫會審查過程中，林智堅堅持未到場說明，直到昨（8）天才請律師寄信到台大，表示已經準備到學校參加說明。「大家會說為什麼之前我不去？我們是基於當時蘇宏達院長，他作為召集人，他在內部的信件裡面就將這件事情未審先判，已經有了偏頗的定見，我們透過律師希望他能夠迴避。」

Photo Credit：讀者提供 林智堅認為蘇宏達寄給院內的信件認定此事為「醜聞」，是未審先判，已經有了偏頗的定見。

林智堅表示，後來決定要出席，是認為學倫會已經準備「一路幹到底」，結果今天一早在另外一個記者會就聽到媒體說台大召開記者會，「你說有沒有被突襲的感覺？當然有被突襲的感覺，昨天信才寄出去，今早就這麼大動作開記者會。」

林智堅坦言，碩士資格被取消不會影響作為一個市長的工作，但是他對於人格的抹煞、對自己的清白產生很大的影響，因此希望社會大眾清楚地理解他的無奈和無辜。

林智堅表示：「我研究的對象、我研究的論文是我自己2014年的選舉，我相信沒有人比我更了解這場選舉，而余正煌選舉的主題，是以我林智堅為主題，我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成這個論文？」

鄭運鵬提6點質疑，指蘇宏達長期政治立場偏頗

民進黨立委鄭運鵬在記者會上表示，撤銷學位是一個沒有程序正義的錯誤決定，是未審先判的審查結果，並對此提出6點質疑。首先是密閉審查又對外放話，審查過程必須保持秘密，但卻屢次看到用校方的名義、學倫會的名義，用沒有具名，用獨家的方式透露審查內容。再來是蘇宏達未審先判，他在審查之前就發給院內信件，說這是醜聞。

第三是台大學倫會不採用具有法律效力的證據，尤其是過去對外公開、公證過的信件資料檔案，證明林智堅是先寫作的。第四是未尊重當事人權益、突擊召開記者會，鄭運鵬指出，過去因為蘇宏達長期政治立場偏頗，兩次向台大申請要求迴避都遭到否決，凌晨12點也由律師寄信到台大表達願意到台大陳述，但台大卻在今早10點召開緊急記者會。

第五是利用急就章的程序、成就政治性的審查，鄭運鵬指出，台大學倫會規定，重大爭議的學倫審查有2個月的時間，卻在短短3週內對重大爭議草率調查、逕行發布結果。鄭運鵬最後表示，台大更是草率否定畢業論文的教授審查。

林智堅的委任律師團則針對台大的審查提出4點質疑，首先是蘇宏達未依法迴避，以致於無法確保學倫會組織及處理程序的公正客觀；第2點是學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務；第3點是學倫會曲解保密規定，和黑箱作業沒有兩樣，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正；第4點是學倫會的組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。

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核稿編輯：楊士範