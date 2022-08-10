年底北市飲料店棄用塑膠杯，環團憂紙杯用量激增、含塑淋膜回收更不易

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

今年12月起，北市2206家飲料店將不能使用一次性塑膠杯。台北市環保局6日開出第一槍後，也引發不少網路討論，改用紙杯真的好嗎？依據環保署規定，「紙類」或「植物纖維」為主體的替代材質都在允許使用範圍。看守台灣協會秘書長謝和霖憂心表示，全台僅有苗栗一家專門處理淋膜紙容器的處理廠，「替代結果會不會比不替代還要糟糕？」

北市府表示，只要是一次性飲料杯，市府都不鼓勵，盼飲料店業者自發推出自備杯優惠、引進循環杯借還系統。

年底北市飲料店棄用塑膠杯，環團：紙杯也很難回收

事實上，棄用塑膠杯並非北市獨創。環保署今年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求各縣市最晚在2024年底，都須提報飲料店禁用一次性塑膠杯的期程。北市環保局8月6日宣布，北市將從今年12月開始實施限用一次性塑膠杯，業者須在三個多月的緩衝期內評估可替代的材質，並鼓勵民眾自備飲料杯。

依據環保署的辦法，以「紙類」或「植物纖維」為主體的替代材質，都在允許使用的範圍內。台北市環保局資源循環管理科科長林鈺惠受訪指出，預估多數飲料店第一時間會以紙杯作為替代一次性容器。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，目前市面上的紙杯含有防水防油的塑膠淋膜，回收過程需要將紙和塑膠分離，相當耗時耗能。他憂心表示，其他材質回收未必更容易，「替代結果會不會比不替代還要糟糕？」

「紙」、「塑」分離耗時40分鐘，全台僅一家專門處理廠

謝和霖指出，一般廢紙的散漿時間只需10至20秒；含有塑膠淋膜的紙杯，則需要40分鐘攪拌，才能分離紙漿和塑膠淋膜。且在民眾的回收流程中，紙杯常誤放入一般紙類，因無法短時間分離紙漿和塑膠，就會被判定為紙渣廢棄物，再送入焚化爐，「等於沒回收」。

分解需要不少時間，然而全台僅有苗栗一家專門處理淋膜紙容器的處理廠 [註]。且就算紙杯進入正規處理程序，製成的產品品質也通常不佳。謝和霖進一步解釋，由於散漿的時間較久，紙纖維會因此變短，再生紙的品質就會較差，只能做成衛生紙或其他一次性紙品，且處理時間較久，也相對耗能。

謝和霖補充，紙杯用量提升，還可能讓「回收基金」虧損更為惡化。紙杯屬於「公告應回收」項目，環保署向製造商徵收「回收清除處理費」，作為「回收基金」補貼回收處理業者。不過，近年卻屢見製造商短、漏報生產量的狀況，導致補貼回收費用遠高於徵收費用，回收基金面臨嚴重虧損。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 禁用一次性塑膠杯，可能促使飲料店轉而全面使用紙杯

北市府禁用一次性塑膠杯，可能促使飲料店轉而全面使用紙杯，謝和霖擔心，若紙杯生產量、使用量都增加，製造商短漏報的情形將更嚴重，市場上出現過多未申報、卻需耗時耗力回收的紙杯，回收基金虧損也會惡化。

其他替代方案？植物纖維杯恐具致癌「全氟烷化物」塗層

根據環保署辦法，「植物纖維」是紙杯之外的另一個選項。但謝和霖指出，為達防水、防油的目的，植物纖維容器表面常添加「全氟烷化物」（PFAS）塗層。部分的全氟烷化物無法分解、且具毒性，若進入環境、在食物鏈中被擴散，可能影響人體內分泌，更可能提高致癌風險，但環保署、衛福部目前均未要求植物纖維製品不得含有全氟烷化物。

謝和霖認為，若飲料店改採植物纖維產品替代，可能增加這類未被管制的毒物進入環境及人體的風險。

至於其他替代材質，謝和霖表示，目前確實有業者研發以「澱粉改質劑」作為塗層，隔絕飲料和紙的時間可達八小時；塗層可溶於水，紙杯容易製成紙漿。不過他強調，無論業者提出什麼替代品，主管機關都應先審核和檢驗，確認對環境、人體有無危害，才不會反而製造新問題。

謝和霖也呼籲政府及民眾從「源頭減量」做起，政府應訂定禁限用紙杯時程，建議民眾養成攜帶自備杯的習慣，才能根本解決問題。

註釋

台東、新竹另有兩家業者，在回收紙廠另外撥出產線，處理少量紙容器。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航