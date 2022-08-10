年底北市飲料店棄用塑膠杯，環團憂紙杯用量激增、含塑淋膜回收更不易
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禁用一次性塑膠杯，可能促使飲料店轉而全面使用紙杯，但含有塑膠淋膜的紙杯回收更困難，還可能讓「回收基金」虧損更為惡化。環團呼籲政府應訂定禁限用紙杯時程，並建議民眾養成攜帶自備杯的習慣，才能根本解決問題。
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
今年12月起，北市2206家飲料店將不能使用一次性塑膠杯。台北市環保局6日開出第一槍後，也引發不少網路討論，改用紙杯真的好嗎？依據環保署規定，「紙類」或「植物纖維」為主體的替代材質都在允許使用範圍。看守台灣協會秘書長謝和霖憂心表示，全台僅有苗栗一家專門處理淋膜紙容器的處理廠，「替代結果會不會比不替代還要糟糕？」
北市府表示，只要是一次性飲料杯，市府都不鼓勵，盼飲料店業者自發推出自備杯優惠、引進循環杯借還系統。
年底北市飲料店棄用塑膠杯，環團：紙杯也很難回收
事實上，棄用塑膠杯並非北市獨創。環保署今年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求各縣市最晚在2024年底，都須提報飲料店禁用一次性塑膠杯的期程。北市環保局8月6日宣布，北市將從今年12月開始實施限用一次性塑膠杯，業者須在三個多月的緩衝期內評估可替代的材質，並鼓勵民眾自備飲料杯。
依據環保署的辦法，以「紙類」或「植物纖維」為主體的替代材質，都在允許使用的範圍內。台北市環保局資源循環管理科科長林鈺惠受訪指出，預估多數飲料店第一時間會以紙杯作為替代一次性容器。
看守台灣協會秘書長謝和霖指出，目前市面上的紙杯含有防水防油的塑膠淋膜，回收過程需要將紙和塑膠分離，相當耗時耗能。他憂心表示，其他材質回收未必更容易，「替代結果會不會比不替代還要糟糕？」
「紙」、「塑」分離耗時40分鐘，全台僅一家專門處理廠
謝和霖指出，一般廢紙的散漿時間只需10至20秒；含有塑膠淋膜的紙杯，則需要40分鐘攪拌，才能分離紙漿和塑膠淋膜。且在民眾的回收流程中，紙杯常誤放入一般紙類，因無法短時間分離紙漿和塑膠，就會被判定為紙渣廢棄物，再送入焚化爐，「等於沒回收」。
分解需要不少時間，然而全台僅有苗栗一家專門處理淋膜紙容器的處理廠 [註]。且就算紙杯進入正規處理程序，製成的產品品質也通常不佳。謝和霖進一步解釋，由於散漿的時間較久，紙纖維會因此變短，再生紙的品質就會較差，只能做成衛生紙或其他一次性紙品，且處理時間較久，也相對耗能。
謝和霖補充，紙杯用量提升，還可能讓「回收基金」虧損更為惡化。紙杯屬於「公告應回收」項目，環保署向製造商徵收「回收清除處理費」，作為「回收基金」補貼回收處理業者。不過，近年卻屢見製造商短、漏報生產量的狀況，導致補貼回收費用遠高於徵收費用，回收基金面臨嚴重虧損。
北市府禁用一次性塑膠杯，可能促使飲料店轉而全面使用紙杯，謝和霖擔心，若紙杯生產量、使用量都增加，製造商短漏報的情形將更嚴重，市場上出現過多未申報、卻需耗時耗力回收的紙杯，回收基金虧損也會惡化。
其他替代方案？植物纖維杯恐具致癌「全氟烷化物」塗層
根據環保署辦法，「植物纖維」是紙杯之外的另一個選項。但謝和霖指出，為達防水、防油的目的，植物纖維容器表面常添加「全氟烷化物」（PFAS）塗層。部分的全氟烷化物無法分解、且具毒性，若進入環境、在食物鏈中被擴散，可能影響人體內分泌，更可能提高致癌風險，但環保署、衛福部目前均未要求植物纖維製品不得含有全氟烷化物。
謝和霖認為，若飲料店改採植物纖維產品替代，可能增加這類未被管制的毒物進入環境及人體的風險。
至於其他替代材質，謝和霖表示，目前確實有業者研發以「澱粉改質劑」作為塗層，隔絕飲料和紙的時間可達八小時；塗層可溶於水，紙杯容易製成紙漿。不過他強調，無論業者提出什麼替代品，主管機關都應先審核和檢驗，確認對環境、人體有無危害，才不會反而製造新問題。
謝和霖也呼籲政府及民眾從「源頭減量」做起，政府應訂定禁限用紙杯時程，建議民眾養成攜帶自備杯的習慣，才能根本解決問題。
註釋
- 台東、新竹另有兩家業者，在回收紙廠另外撥出產線，處理少量紙容器。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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