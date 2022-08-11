SurveyCake Audience 協助你問卷代發，精準觸及問卷調查受眾，提升問卷資料有效性！

交由最專業的SurveyCake團隊代發問卷、尋找目標樣本，提高問卷填答價值

「你是否也曾辛苦製作完問卷，卻在發放問卷的過程中遇到以下難題？」

建完問卷後卻不知道要去哪裡找受眾填寫；蒐集回來的樣本總是跟預期的目標族群相去甚遠；即使大量曝光問卷表單，回覆率依舊低迷？

這些煩惱通通交給SurveyCake來解決！

全新上線的SurveyCake Audience提供問卷代發、樣本尋找的服務，依照問卷設計者的需求，彈性選擇樣本篩選條件與回收數量，全程交由專業團隊進行，幫你找到最精準的受眾填答，掌握更具價值的問卷分析結果！

SurveyCake Audience是什麼？

Photo Credit：SurveyCake

SurveyCake Audience可以協助問卷設計者精準投放問卷，解決多數人在「發放問卷」過程中的痛點，讓你不用再苦苦尋找人幫你填寫問卷，或是擔心沒有人願意填寫問卷、蒐集回來的樣本不夠精準等問題！

SurveyCake Audience可以提供怎樣的協助？

發放問卷調查：SurveyCake 問卷上線後，由我們協助擴散問卷、取得精準樣本。 設定樣本輪廓與數量：依照市調需求，彈性設定目標受眾輪廓與樣本數量。 專業團隊一手操刀：樣本搜集完畢即發送完成通知，TA掌握與樣本搜集無需費心！

SurveyCake Audience適合哪種類型的問卷？

大量問卷樣本分析：學術研究調查

掌握主要目標客群的滿意度、喜好：消費者滿意度調查、市場偏好趨勢、競品調查

搜集潛在客戶名單： 名單型調查

SurveyCake Audience應用情境

Photo Credit：SurveyCake

SurveyCake Audience可以使用在多種產業與商業用途，協助你精準觸及目標受眾，掌握潛在消費者的想法！

滿意度調查

Photo Credit：SurveyCake

品牌可以藉由「滿意度調查」，深入了解目標市場對於特定商品的整體滿意度，研究產品未來在市場的機會與定位。

比如某銀行想要推出金融商品，卻不確定此商品是否符合消費者期待，或是客戶是否有足夠的動機購買商品，想藉由問卷調查來分析市場狀況，就能選擇SurveyCake Audience的服務，將問卷調查受眾設定為居住在雙北的20–40歲男性，洞悉此類產品在此市場的滿意度與需求。

為了後續問卷分析的準確度，你也可以利用SurveyCake Audience設定預期回收的樣本數，確保調查母體不會過小。

市場調查

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製作市場調查時，除了以現有的會員作為問卷的發送對象，你也可以使用SurveyCake Audience針對TA輪廓抽樣進行市場調查，了解品牌在市場上的知名度及一般消費者對於品牌的忠誠度，同時也能有效增加會員名單！

舉例來說，因連鎖咖啡廳的市場競爭激烈，某咖啡品牌想要透過「市場調查」掌握目標客群（20–30歲女性）的品牌忠誠度、競品的市場佔比，洞察受眾偏好與市場趨勢反饋。

此時，品牌方就可以透過SurveyCake建立問卷，再利用SurveyCake Audience的服務篩選出20–30歲的女性填答者，確保問卷填寫的對象是想要研究的目標受眾，讓問卷的樣本精準度更高！

前測問卷

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當品牌想要推出新的商品企劃或是募資計畫要上線時，會透過「前測調查」掌握消費者的偏好，順便蒐集對此商品感興趣的受眾，作為後續產品上線時的再行銷名單。

透過SurveyCake Audience服務設定「預期的回收樣本數」，確保蒐集回來的樣本數夠多，同時能觸及多種類型的消費者，從中找出對此商品感興趣的受眾輪廓，洞悉此產品在市場上的競爭力，作為後續產品調整、行銷策略制定的參考。

廣告後測

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企業為了宣傳產品或是打造品牌形象，投入可觀的廣告預算，但卻不知道此廣告是否有成功建立好的品牌觀感，這時就可以利用「廣告後測」，測試廣告的觸及範圍、喜好、共感程度。

比如某企業的品牌理念是與「綠化環境」相關，投入廣吿預算宣傳活動，期待呼籲全台消費者響應環保行動。

為了掌握廣告的宣傳效益以及對此行動感興趣的人數，選擇採用SurveyCake Audience的服務，填寫受眾設定為不限地區抽樣1,000名消費者，同時詢問否願意留下個人資料，未來若有類似的活動，即可發送推播訊息通知受眾，讓問卷效益最大化。

SurveyCake Audience服務流程

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使用SurveyCake Audience服務非常簡單，只需四步驟即可搞定！

STEP 1 ：填寫服務表單

最重要的第一步就是填寫SurveyCake Audience服務表單，讓服務團隊可以快速理解你的需求，服務表單包含以下幾個部分：

設定樣本篩選條件： 依據「性別」、「年齡」、「地區」篩選出想要的樣本條件。

依據「性別」、「年齡」、「地區」篩選出想要的樣本條件。 選擇是否搜集個資： 若有搜集個資的需求，樣本的單價將會調整，並須在問卷中設計「同意提供個資之宣告條文」的題目（條文範例會在確認建置SurveyCake Auidence後提供），讓填答者自由選擇是否同意搜集個資。

若有搜集個資的需求，樣本的單價將會調整，並須在問卷中設計「同意提供個資之宣告條文」的題目（條文範例會在確認建置SurveyCake Auidence後提供），讓填答者自由選擇是否同意搜集個資。 選擇問卷內容題目數量、預期樣本回收數量：SurveyCake Audience會因「題目數量」、「回收數量」多寡而有不同的報價。

小提醒：目表表單僅提供「性別」、「年齡」、「地區」三種篩選條件，若有更進階的樣本篩選需求，可以在表單下方的題目中提及希望增加的篩選條件或是受眾輪廓，團隊會進一步評估後給予建議。

STEP 2 ：SurveyCake Audience 專案建置、問卷設定

填完服務表單後，團隊會開始進行評估，並在1–3個工作天後與你聯繫，說明詳細流程與報價。確認採用SurveyCake Audience的服務後，會開始逐步設定SurveyCake問卷，以利後續發送問卷時更加順利。

STEP 3 ：問卷投放、樣本蒐集

Photo Credit：SurveyCake

完成上述的問卷設定後，接下來SurveyCake Audience團隊會開始發送問卷給指定樣本族群，確保問卷填答有效性。

依據不同的問卷樣本數需求，資料蒐集所需的工作天數也會不一樣，若回收樣本數在600以下，則從專案正式上線到完成蒐集，大約需要1～5個工作天，而問卷回收數量若為600～1,000則會需要6～10工作天左右。

STEP 4 ：蒐集完成通知

Photo Credit：SurveyCake

當問卷樣本回收完畢後SurveyCake會有專人與你聯絡，之後就可以到問卷後台確認回收結果，彈性運用多項SurveyCake問卷分析功能，讓你事半功倍！

SurveyCake Audience 收費方式

SurveyCake Audience的收費依據下列三種項目加總計算，讓你可以自由依照需求選購，價錢上也會較具彈性。

Photo Credit：SurveyCake

專案設定費： 此為每個專案的固定費用。

此為每個專案的固定費用。 樣本費 （樣本回收數 x 樣本單價）：「樣本回收數」以100份為單位計算，超過1,000份則會另外報價。樣本單價會依據「問卷題目數」、「篩選條件數量」計算，若題目數與篩選條件多，則樣本單價就會較高。

（樣本回收數 x 樣本單價）：「樣本回收數」以100份為單位計算，超過1,000份則會另外報價。樣本單價會依據「問卷題目數」、「篩選條件數量」計算，若題目數與篩選條件多，則樣本單價就會較高。 個資蒐集費（樣本回收數 x 單一樣本加價 ）：若有需要於問卷中搜集個資才會另外收費。若無此需求，則只會收取「專案設定」與「樣本」兩項費用。

若想要知道詳細的收費方式，也可以先填寫SurveyCake Audience服務表單，後續將會有專人直接與你聯繫、報價、討論專案設置的流程。

SurveyCake Audience服務新上線，限時優惠中

透過SurveyCake Audience協助你代發問卷，讓問卷有效曝光，找到對的人幫你填答問卷，讓問卷分析的精準度更高！

SurveyCake Audience限時優惠中！若想了解更多SurveyCake Audience的收費方式與使用情境，立即填寫表單與我們聯繫！

由於SurvyeCake Audience在問卷設定時會使用到「回覆數量上限」、「自訂感謝頁」等PRO版功能，所以如果想要使用SurvyeCake Audience服務，請記得先將問卷帳戶升級至Pro版。

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

企業版免費體驗中，歡迎洽談！

SurveyCake線上表單可以為你節省超過90%問卷預算，讓您用省下的錢為產品及服務做更全面的開發及優化。

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責任編輯：Joanna

核稿編輯：Street