SurveyCake Audience 協助你問卷代發，精準觸及問卷調查受眾，提升問卷資料有效性！
我們想讓你知道的是
你是否也曾在辛苦製作完問卷後，卻在發放問卷的過程中遇到建完問卷後卻不知道要去哪裡找受眾填寫、蒐集回來的樣本總是跟預期的目標族群相去甚遠、即使大量曝光問卷表單，回覆率依舊低迷等問題......你知道，精準觸及問卷調查受眾是有技巧的嗎？
交由最專業的SurveyCake團隊代發問卷、尋找目標樣本，提高問卷填答價值
「你是否也曾辛苦製作完問卷，卻在發放問卷的過程中遇到以下難題？」
建完問卷後卻不知道要去哪裡找受眾填寫；蒐集回來的樣本總是跟預期的目標族群相去甚遠；即使大量曝光問卷表單，回覆率依舊低迷？
這些煩惱通通交給SurveyCake來解決！
全新上線的SurveyCake Audience提供問卷代發、樣本尋找的服務，依照問卷設計者的需求，彈性選擇樣本篩選條件與回收數量，全程交由專業團隊進行，幫你找到最精準的受眾填答，掌握更具價值的問卷分析結果！
SurveyCake Audience是什麼？
SurveyCake Audience可以協助問卷設計者精準投放問卷，解決多數人在「發放問卷」過程中的痛點，讓你不用再苦苦尋找人幫你填寫問卷，或是擔心沒有人願意填寫問卷、蒐集回來的樣本不夠精準等問題！
SurveyCake Audience可以提供怎樣的協助？
- 發放問卷調查：SurveyCake 問卷上線後，由我們協助擴散問卷、取得精準樣本。
- 設定樣本輪廓與數量：依照市調需求，彈性設定目標受眾輪廓與樣本數量。
- 專業團隊一手操刀：樣本搜集完畢即發送完成通知，TA掌握與樣本搜集無需費心！
SurveyCake Audience適合哪種類型的問卷？
- 大量問卷樣本分析：學術研究調查
- 掌握主要目標客群的滿意度、喜好：消費者滿意度調查、市場偏好趨勢、競品調查
- 搜集潛在客戶名單： 名單型調查
SurveyCake Audience應用情境
SurveyCake Audience可以使用在多種產業與商業用途，協助你精準觸及目標受眾，掌握潛在消費者的想法！
滿意度調查
品牌可以藉由「滿意度調查」，深入了解目標市場對於特定商品的整體滿意度，研究產品未來在市場的機會與定位。
比如某銀行想要推出金融商品，卻不確定此商品是否符合消費者期待，或是客戶是否有足夠的動機購買商品，想藉由問卷調查來分析市場狀況，就能選擇SurveyCake Audience的服務，將問卷調查受眾設定為居住在雙北的20–40歲男性，洞悉此類產品在此市場的滿意度與需求。
為了後續問卷分析的準確度，你也可以利用SurveyCake Audience設定預期回收的樣本數，確保調查母體不會過小。
市場調查
製作市場調查時，除了以現有的會員作為問卷的發送對象，你也可以使用SurveyCake Audience針對TA輪廓抽樣進行市場調查，了解品牌在市場上的知名度及一般消費者對於品牌的忠誠度，同時也能有效增加會員名單！
舉例來說，因連鎖咖啡廳的市場競爭激烈，某咖啡品牌想要透過「市場調查」掌握目標客群（20–30歲女性）的品牌忠誠度、競品的市場佔比，洞察受眾偏好與市場趨勢反饋。
此時，品牌方就可以透過SurveyCake建立問卷，再利用SurveyCake Audience的服務篩選出20–30歲的女性填答者，確保問卷填寫的對象是想要研究的目標受眾，讓問卷的樣本精準度更高！
前測問卷
當品牌想要推出新的商品企劃或是募資計畫要上線時，會透過「前測調查」掌握消費者的偏好，順便蒐集對此商品感興趣的受眾，作為後續產品上線時的再行銷名單。
透過SurveyCake Audience服務設定「預期的回收樣本數」，確保蒐集回來的樣本數夠多，同時能觸及多種類型的消費者，從中找出對此商品感興趣的受眾輪廓，洞悉此產品在市場上的競爭力，作為後續產品調整、行銷策略制定的參考。
廣告後測
企業為了宣傳產品或是打造品牌形象，投入可觀的廣告預算，但卻不知道此廣告是否有成功建立好的品牌觀感，這時就可以利用「廣告後測」，測試廣告的觸及範圍、喜好、共感程度。
比如某企業的品牌理念是與「綠化環境」相關，投入廣吿預算宣傳活動，期待呼籲全台消費者響應環保行動。
為了掌握廣告的宣傳效益以及對此行動感興趣的人數，選擇採用SurveyCake Audience的服務，填寫受眾設定為不限地區抽樣1,000名消費者，同時詢問否願意留下個人資料，未來若有類似的活動，即可發送推播訊息通知受眾，讓問卷效益最大化。
SurveyCake Audience服務流程
使用SurveyCake Audience服務非常簡單，只需四步驟即可搞定！
STEP 1 ：填寫服務表單
最重要的第一步就是填寫SurveyCake Audience服務表單，讓服務團隊可以快速理解你的需求，服務表單包含以下幾個部分：
- 設定樣本篩選條件：依據「性別」、「年齡」、「地區」篩選出想要的樣本條件。
- 選擇是否搜集個資：若有搜集個資的需求，樣本的單價將會調整，並須在問卷中設計「同意提供個資之宣告條文」的題目（條文範例會在確認建置SurveyCake Auidence後提供），讓填答者自由選擇是否同意搜集個資。
- 選擇問卷內容題目數量、預期樣本回收數量：SurveyCake Audience會因「題目數量」、「回收數量」多寡而有不同的報價。
小提醒：目表表單僅提供「性別」、「年齡」、「地區」三種篩選條件，若有更進階的樣本篩選需求，可以在表單下方的題目中提及希望增加的篩選條件或是受眾輪廓，團隊會進一步評估後給予建議。
STEP 2 ：SurveyCake Audience 專案建置、問卷設定
填完服務表單後，團隊會開始進行評估，並在1–3個工作天後與你聯繫，說明詳細流程與報價。確認採用SurveyCake Audience的服務後，會開始逐步設定SurveyCake問卷，以利後續發送問卷時更加順利。
STEP 3 ：問卷投放、樣本蒐集
完成上述的問卷設定後，接下來SurveyCake Audience團隊會開始發送問卷給指定樣本族群，確保問卷填答有效性。
依據不同的問卷樣本數需求，資料蒐集所需的工作天數也會不一樣，若回收樣本數在600以下，則從專案正式上線到完成蒐集，大約需要1～5個工作天，而問卷回收數量若為600～1,000則會需要6～10工作天左右。
STEP 4 ：蒐集完成通知
當問卷樣本回收完畢後SurveyCake會有專人與你聯絡，之後就可以到問卷後台確認回收結果，彈性運用多項SurveyCake問卷分析功能，讓你事半功倍！
SurveyCake Audience 收費方式
SurveyCake Audience的收費依據下列三種項目加總計算，讓你可以自由依照需求選購，價錢上也會較具彈性。
- 專案設定費：此為每個專案的固定費用。
- 樣本費（樣本回收數 x 樣本單價）：「樣本回收數」以100份為單位計算，超過1,000份則會另外報價。樣本單價會依據「問卷題目數」、「篩選條件數量」計算，若題目數與篩選條件多，則樣本單價就會較高。
- 個資蒐集費（樣本回收數 x 單一樣本加價 ）：若有需要於問卷中搜集個資才會另外收費。若無此需求，則只會收取「專案設定」與「樣本」兩項費用。
若想要知道詳細的收費方式，也可以先填寫SurveyCake Audience服務表單，後續將會有專人直接與你聯繫、報價、討論專案設置的流程。
SurveyCake Audience服務新上線，限時優惠中
透過SurveyCake Audience協助你代發問卷，讓問卷有效曝光，找到對的人幫你填答問卷，讓問卷分析的精準度更高！
SurveyCake Audience限時優惠中！若想了解更多SurveyCake Audience的收費方式與使用情境，立即填寫表單與我們聯繫！
由於SurvyeCake Audience在問卷設定時會使用到「回覆數量上限」、「自訂感謝頁」等PRO版功能，所以如果想要使用SurvyeCake Audience服務，請記得先將問卷帳戶升級至Pro版。
本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。
企業版免費體驗中，歡迎洽談！
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責任編輯：Joanna
核稿編輯：Street