日本軟銀上季投資失利虧損230億美元創紀錄，孫正義：我感到非常尷尬和自責
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由於美國升息、經濟衰退疑慮，導致全球股市「跌跌不休」，又碰上了日圓急貶，使軟銀旗下的「軟銀願景基金」（SoftBank Vision Fund）慘賠，虧損達到230億美元，創下史上新高紀錄。
令人感到訝異，日本著名企業軟體銀行（SoftBank）公布上一季業績，竟然虧損達230億美元（新台幣6900億元），創下史上虧最大紀錄。其執行長孫正義指出，這幾年獲得巨大利潤時得意洋洋，如今將轉向防守性投資策略。
升息、經濟衰退疑慮，軟銀大虧230億美元
由於美國升息、經濟衰退疑慮，導致全球股市「跌跌不休」，又碰上了日圓急貶，使軟銀旗下的「軟銀願景基金」（SoftBank Vision Fund）慘賠，虧損達到230億美元，創史上新高紀錄。軟銀執行長孫正義說：「當我們獲得巨額利潤時，我變得有些神智不清，現在回想自己，我感到非常尷尬和自責」。
軟銀銀團於1981年由孫正義創立，旗下擁有日本寬頻網路服務公司（Cable & Wireless IDC）、有線電視公司（BB-Serve），還包含了銀行金融、電子商務以及日本最大網站等事業。
1990年後期發生「網路泡沫化」，他趁機向初創公司投入了大量資金，其中押注投中了雅虎等新興公司，孫正義短時間迅速成為全球首富，但又隨著軟銀的股價在股市泡中暴跌99%。此後又憑藉精準的投資眼光成為日本首屈一指企業，堪稱日本企業傳奇。
然而本次卻踢到鐵板，軟銀願景基金擁有超過上千億美元的資本，專門投資全球各大科技企業，在日前基金會公布的標的中有300多家企業，其中包含南韓電商龍頭Coupang、新加坡叫車平台Grab、中國網路叫車平台滴滴出行、阿里巴巴等，但受到經濟衰退疑慮影響，科技股接連下挫、嚴重拖累軟銀獲利。
其中損失擴大的主要原因是「人工智慧相關新興企業」。根據《日經亞洲》調查，光是今年4至6月就提列了2.9兆日圓（近新台幣5800億元）鉅額虧損。孫正義說：「（這幾年）獲得巨大利潤時，我們曾得意洋洋」。
由積極投資轉向防守性策略
另一方面，《華爾街日報》披露，去年軟銀因為看到金融、醫療健康等業務在疫情期間浮現出新機會，積極將資金投入科技初創企業，當時通過願景基金向183家公司總共投資了380億美元，直至今年5月資開始出現虧損，目前軟銀正向防守性策略。
投資人對經濟下行帶有強烈憂慮，金融市場動盪大，因此投資戰略被迫重新調整。孫正義透露，願景基金將進行大規模裁員措施。不過他補充說明「願景基金的裁員措施應在全球實施」，不過具體的裁員規模仍在內部討論、現階段尚未確定。
其實孫正義一直以來就是「積極型投資者」。《華爾街日報》報導指出，2017年，他為了創辦願景基金籌資達1000億美元，再大手筆投資到滴滴、優步等公司，整體金額超過200億美元，震撼了投資業界。此次失利後，軟銀正在大幅削減創業投資計畫。孫正義日前仍樂觀地談及虧損事件：「我們希望積累大量現金，⋯⋯當我們投資新資金時，我們會更加小心」。
軟銀昨（8）日宣布持續祭出庫藏股措施（買回股票），買回期限為2022年8月9日至2023年8月8日，上限是4000億日圓達1.0億股，佔已發行股數比重6.3%。
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核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商