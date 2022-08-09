日本軟銀上季投資失利虧損230億美元創紀錄，孫正義：我感到非常尷尬和自責

令人感到訝異，日本著名企業軟體銀行（SoftBank）公布上一季業績，竟然虧損達230億美元（新台幣6900億元），創下史上虧最大紀錄。其執行長孫正義指出，這幾年獲得巨大利潤時得意洋洋，如今將轉向防守性投資策略。

升息、經濟衰退疑慮，軟銀大虧230億美元

由於美國升息、經濟衰退疑慮，導致全球股市「跌跌不休」，又碰上了日圓急貶，使軟銀旗下的「軟銀願景基金」（SoftBank Vision Fund）慘賠，虧損達到230億美元，創史上新高紀錄。軟銀執行長孫正義說：「當我們獲得巨額利潤時，我變得有些神智不清，現在回想自己，我感到非常尷尬和自責」。

軟銀銀團於1981年由孫正義創立，旗下擁有日本寬頻網路服務公司（Cable & Wireless IDC）、有線電視公司（BB-Serve），還包含了銀行金融、電子商務以及日本最大網站等事業。

1990年後期發生「網路泡沫化」，他趁機向初創公司投入了大量資金，其中押注投中了雅虎等新興公司，孫正義短時間迅速成為全球首富，但又隨著軟銀的股價在股市泡中暴跌99%。此後又憑藉精準的投資眼光成為日本首屈一指企業，堪稱日本企業傳奇。

然而本次卻踢到鐵板，軟銀願景基金擁有超過上千億美元的資本，專門投資全球各大科技企業，在日前基金會公布的標的中有300多家企業，其中包含南韓電商龍頭Coupang、新加坡叫車平台Grab、中國網路叫車平台滴滴出行、阿里巴巴等，但受到經濟衰退疑慮影響，科技股接連下挫、嚴重拖累軟銀獲利。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 軟銀集團創始人兼執行官孫正義和阿里巴巴創始人兼前董事長馬雲出席 2019 年東京論壇。

其中損失擴大的主要原因是「人工智慧相關新興企業」。根據《日經亞洲》調查，光是今年4至6月就提列了2.9兆日圓（近新台幣5800億元）鉅額虧損。孫正義說：「（這幾年）獲得巨大利潤時，我們曾得意洋洋」。

由積極投資轉向防守性策略

另一方面，《華爾街日報》披露，去年軟銀因為看到金融、醫療健康等業務在疫情期間浮現出新機會，積極將資金投入科技初創企業，當時通過願景基金向183家公司總共投資了380億美元，直至今年5月資開始出現虧損，目前軟銀正向防守性策略。

投資人對經濟下行帶有強烈憂慮，金融市場動盪大，因此投資戰略被迫重新調整。孫正義透露，願景基金將進行大規模裁員措施。不過他補充說明「願景基金的裁員措施應在全球實施」，不過具體的裁員規模仍在內部討論、現階段尚未確定。

其實孫正義一直以來就是「積極型投資者」。《華爾街日報》報導指出，2017年，他為了創辦願景基金籌資達1000億美元，再大手筆投資到滴滴、優步等公司，整體金額超過200億美元，震撼了投資業界。此次失利後，軟銀正在大幅削減創業投資計畫。孫正義日前仍樂觀地談及虧損事件：「我們希望積累大量現金，⋯⋯當我們投資新資金時，我們會更加小心」。

軟銀昨（8）日宣布持續祭出庫藏股措施（買回股票），買回期限為2022年8月9日至2023年8月8日，上限是4000億日圓達1.0億股，佔已發行股數比重6.3%。

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核稿編輯：翁世航