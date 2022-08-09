日本傳奇時裝設計師三宅一生逝世，「一塊布」與「皺摺設計」改變了全球時裝

與山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Rei Kawakubo）並稱日本時裝三巨頭的三宅一生（Issey Miyake），今（9）日傳出死訊，據傳早在5日就已離世，並已經低調辦完後事，死因為癌症，享壽84歲。

Photo Credit: AP / 達志影像 三宅一生

三宅一生在1938年4月22日出生於廣島縣，當原子彈投在廣島時，三宅一生年僅7歲，此事自此成為三宅一生不願談論的話題之一，而三宅一生也曾在《紐約時報》表示，不想被貼上「倖存下來的設計師」的標籤。

根據《路透社》指出，對於原子彈事件，三宅一生表示：「當我閉上眼睛時，我仍然看到任何人都不應該經歷的事情，而3年內，我的母親死於輻射暴露。我曾嘗試將它們拋在腦後，雖然沒有成功，但我更願意去思考可以創造而不是破壞，並帶來美麗和快樂的事物。我被服裝設計領域所吸引，部分原因是，它是一種創造性的形式，而這是現代和樂觀的。」

談起服裝設計，據傳三宅一生兒時最希望想成為一名舞者或運動員，但當三宅一生意外翻閱姐姐的時尚雜誌後，改變了一切。

三宅一生之後就讀於多摩美術大學，畢業之後前往法國，並在此學習傳統的服裝訂製技術以及相關設計，且曾經和姬龍雪（Guy Laroche）、紀梵希（Hubert de Givenchy）共事。離開法國，三宅一生前往紐約研習，最終在1970年回到東京，成立三宅設計事務所，隔年，1971年成立個人品牌ISSEY MIYAKE，開啟不朽的傳奇服裝生涯。

1973年，三宅一生首次參加巴黎時裝週，之後進入80年代，三宅一生就和山本耀司、川久保玲在歐美掀起一股來自日本的服裝美學，而當山本耀司、川久保玲這對戀人掀起女性的革命黑色風暴之際，三宅一生則是透過使用塑料到金屬等不同材料的結合，以及將日本傳統和紙張等設計融於一爐，被譽為世界上最具開創性的設計師之一。

到了90年代左右，三宅一生推出了著名的皺摺「Pleats Please 」系列，開發出全新的打褶方式，將織物包裹於紙層之間，接著放入熱壓機，使服裝保持打褶形狀。即便過了30餘年，到了現在，此系列仍是三宅一生品牌中最具代表性的支線，在各大場合仍能看見許多明星、藝人、網紅著用。

至於三宅一生品牌的核心理念為「一塊布」（A Piece of Cloth）的面料設計，三宅一生試圖透過一塊布製作完整服裝，A-POC（A Piece of Cloth）系列完整呈現了此概念，也造成廣大迴響，並影響世界。

而三宅一生旗下的品牌支線，至今也都廣受歡迎，包含Homme Plissé男裝、Pleats Please皺摺、Bao Bao包包、L’Eau d’Issey香水、me Issey Miyake等等。至於品牌愛用者則以也已離世的蘋果創辦人史帝夫賈伯斯（Steve Jobs）最為知名。現今三宅一生的設計作品，也在世界各地的博物館中展出。

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核稿編輯：楊士範