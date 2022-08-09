嬰幼兒接種輝瑞BNT疫苗逢年齡過渡期怎麼辦？指揮中心：間隔與劑數以第1劑時的規範進行
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莊人祥說，將過去台灣施打輝瑞BNT疫苗經驗，比照在這次輝瑞BNT嬰幼兒疫苗，可降低副作用發生風險，也可以接種地點方便作業，避免發生成人、青少年、幼兒及嬰幼兒施打間隔錯亂情形發生。
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議昨（8）日決議嬰幼兒施打輝瑞BNT疫苗，其中疫苗對嬰幼兒的保護效力，以及接種時年齡位於過渡期該怎麼施打等議題受關注。指揮中心發言人莊人祥今（9）日在疫情記者會，對此作出回應。
針對嬰幼兒輝瑞BNT疫苗的效力，莊人祥表示現有的研究是以接種第1劑後7天到接種第3劑前為時間範圍，2歲以下的疫苗效力為15%、2-4歲約為35%，顯示嬰幼兒施打輝瑞BNT疫苗，一定要打滿3劑才行。
輝瑞BNT疫苗基礎劑型，未滿5歲須打滿3劑、5歲以上則須打滿2劑。今日疫情記者會上，媒體詢問年紀在5歲過渡期的幼兒該如何接種。
莊人祥對此表示，輝瑞BNT疫苗在「6個月到未滿5歲」和「5到11歲」是不同劑型，昨日衛福部專家會議對此也有討論。專家會議的決議為接種間隔及劑數以接種第1劑時的規範來進行，劑量則採用接種對象當時的年齡規範。
舉例而言，接種第1劑時年齡若為4歲11個月，那麼就需要接種3劑疫苗。接種間隔則適用4歲11個月時的規範，即第1、2劑間隔4週，第2、3劑間隔8週。
至於專家會議不建議嬰幼兒混打疫苗，莊人祥表示由於輝瑞BNT與莫德納兩款的幼兒疫苗剛問世沒多久，世界上有在施打的國家不多，也尚未有國家進行混打的相關研究，因此專家會議才建議以同一廠牌的疫苗為原則。
《中央社》報導，莊人祥昨日晚間接受媒體聯訪時表示，專家決定輝瑞BNT嬰幼兒疫苗完整施打3劑需12週，主要是因為過去台灣成人及青少年接種輝瑞BNT疫苗、幼兒施打輝瑞BNT疫苗，都習慣間隔4週。
莊人祥說，將過去台灣施打輝瑞BNT疫苗經驗，比照在這次輝瑞BNT嬰幼兒疫苗，可降低副作用發生風險，也可以接種地點方便作業，避免發生成人、青少年、幼兒及嬰幼兒施打間隔錯亂情形發生。
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延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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