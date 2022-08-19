黎蝸藤《帝國解體與自由的堡壘》：中國在俄烏戰爭是贏家還是輸家？為何不敢明言為俄國撐腰？

文：黎蝸藤

第22章 中國的如意算盤：中國真正的「中立」嗎？

為什麼中國為俄國撐腰，但不敢明言呢？

既然中國為俄撐腰，那麼為什麼還要反覆強調「中立」呢？

這也有幾個原因。

第一，由於西方非常團結，而且強烈反俄，並祭出史無前例強大的制裁措施，要求各國站隊。

中國能堅持中立、不選邊已經不容易，如果明目張膽地支持俄國，就會徹底和西方鬧翻。歐美現在還有實質的「長臂管轄能力」，中國尚無準備和西方完全決裂，所以無論實際怎麼做，表面中立還是對中國更有利。這也符合中國一貫的說一套、做一套的作風。西方對中國的做法也心知肚明，所以底線就是中國不能向俄國輸送武器，不能向俄國提供軍事援助。雙方保持一種平衡和默契。

第二，中國道義上對烏克蘭有虧。

烏克蘭和中國的關係其實相當不錯。在蘇聯解體後，中國軍事科技突飛猛進，主要的動力就是從烏克蘭那裡買來了很多蘇聯先進的軍事科技。最廣為人知的，莫過於中國的第一艘航空母艦「遼寧號」就是從烏克蘭低價買來半成品（船身）和所有的設計藍圖，再學習而建成的。其他的軍工技術包括燃氣輪機、戰鬥機、軍艦、潛艇坦克等不一而足。

正因如此，在2013 年12月5日，中國和烏克蘭簽訂了《關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明》。在回顧友誼、宣布提升合作關係之外，聲明還規定：

「雙方強調，在涉及國家主權、統一和領土完整的問題上相互堅定支持是兩國戰略夥伴關係的重要內容。雙方相互堅定支持對方根據本國國情選擇的發展道路，支持對方為維護國家獨立、主權和領土完整，保障政治社會穩定，發展民族經濟所做的努力。」

「中方根據聯合國安理會第984號決議和1994 年12月4日中國政府關於向烏克蘭提供安全保證的聲明，承諾無條件不對作為無核武國家的烏克蘭使用或威脅使用核武，並在烏克蘭遭到使用核武的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。」

前者規定，中國支持烏克蘭的國家獨立、主權和領土完整。後者規定：中國對烏克蘭在遭遇「核威脅」時，向烏克蘭「提供相應的安全保障」，中國傳媒當時更歡呼，中國可以向其他國家提供「核保護傘」，是中國強大了的標誌。

然而，到了幾個月後（2014年2月），烏克蘭的克里米亞被搶，領土完整被損害，中國沒有支持烏克蘭的領土完整。這份《聯合聲明》彷彿成了「歷史文件」。

烏克蘭放棄核武，核心的文件是1994年《布達佩斯備忘錄》，由美俄英烏四方簽訂。但中國在烏克蘭放棄核武的過程中也有角色。正如上述引述，中國在1994年12 月4日向烏克蘭提供「安全保證」（國務院公報1994年第29號）。因此，如果說烏克蘭放棄核武是被「忽悠」了，那麼俄羅斯固然是最大的「忽悠者」（它是搶人土地那個），美英沒有盡維護的責任算是「小忽悠者」，那麼中國作為核大國，沒保障烏克蘭的安全，也是「忽悠者」之一。

更何況在今年年初，五個核大國還剛剛發表聯合聲明，宣告「核戰爭打不贏也打不得」（這句話還是習近平的知識產權），但現在俄羅斯已赤裸裸地發出了核威脅，把兩個月之前的文件就當作「歷史文件」。那麼中國是否譴責俄羅斯？是否可向烏克蘭提供「安全保障」？中國又顧左右而言他了。

第三，與中國傳統立場相悖。

中國經常把大道理放在口上，自己是否照做是一回事，但作為發展中國家領袖的話語，這些大道理不能丟棄。但偏偏俄羅斯所作所為都和中國的大道理相悖。

中國說「反對使用武力」，但俄羅斯現在公然侵略。

中國說「國與國之間不論大小一律平等」，「不能恃強凌弱」，然而，現在俄羅斯因為自己力量大，就欺負弱國烏克蘭。（雖然中國後來發展出「弱國也不能欺負強國」，但終究是非主流的話語）。

中國說「在聯合國框架解決政治紛爭」，但俄羅斯根本沒有把紛爭放上聯合國。對比美國，雖然當年攻打伊拉克爭議很大，但畢竟在聯合國討論了好久。可是俄羅斯從來就把聯合國看作一個擺設。

中國說「公道自在人心」，「少數國家說了不算」，但現在絕大多數國家都譴責俄羅斯，俄羅斯顯而易見才是少數國家，公道人心都在烏克蘭一邊。

中國說「核戰爭打不贏也打不得」，但俄羅斯開戰未幾則發出核威脅。

中國說「不能干預內政」、「反對分離主義」、「反對民族自決」，但俄羅斯挑動烏東兩國共和國以民族自決的方式分裂出去，還公然承認這兩國獨立。如果中國支持俄羅斯了，那麼以後美國支持台灣獨立，支持新疆西藏民族自決，豈非就可以援用？

可見中國如果支持俄羅斯，就會完全被自己的話打臉和「挖坑」。

第四，俄羅斯侵略烏克蘭，就有當年日本侵華的既視感。

俄羅斯侵略烏克蘭與當年日本侵華高度相似。日本先占領滿洲，等於俄羅斯奪取克里米亞。日本在內蒙古扶植「蒙疆聯合政府」，在華北鼓動「華北五省自治」，可以類比在烏東的兩個「共和國」。現在全面侵略烏克蘭，當然就是日本「全面侵華」的對應版了。

不但進程類似，就連藉口也差不多。普亭說的俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯都是文化統一體，相當於日本當時鼓吹的黃種人同文同種。普亭說的克里米亞和烏東兩共和國是俄羅斯人所以能獨立，這和日本把日文、蒙文、朝鮮文、通古斯文說成阿爾泰語族，所以日本有義務輔助他們相差不遠。普亭說的俄羅斯才是東斯拉夫文化的正宗，就彷彿日本當年說日本文化源自唐朝、自己才是「華」文化的正宗一樣。普亭說烏克蘭是美國的棋子，正如當年日本說中國被美國利用成為威脅日本的工具。普亭說俄羅斯被逼到角落，就和當年大日本帝國被逼到無路可退一樣。