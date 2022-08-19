黎蝸藤《帝國解體與自由的堡壘》：中國在俄烏戰爭是贏家還是輸家？為何不敢明言為俄國撐腰？
我們想讓你知道的是
本書作者黎蝸藤從2014年的克里米亞危機開始研究俄烏衝突，對其歷史背景、相關的國際條約與法律、參與各國的政治、經濟條件都有專精的研究。對於各種常見的盲點與謬論，黎蝸藤皆逐一提出清晰有力的辯駁。
文：黎蝸藤
第22章 中國的如意算盤：中國真正的「中立」嗎？
為什麼中國為俄國撐腰，但不敢明言呢？
既然中國為俄撐腰，那麼為什麼還要反覆強調「中立」呢？
這也有幾個原因。
第一，由於西方非常團結，而且強烈反俄，並祭出史無前例強大的制裁措施，要求各國站隊。
中國能堅持中立、不選邊已經不容易，如果明目張膽地支持俄國，就會徹底和西方鬧翻。歐美現在還有實質的「長臂管轄能力」，中國尚無準備和西方完全決裂，所以無論實際怎麼做，表面中立還是對中國更有利。這也符合中國一貫的說一套、做一套的作風。西方對中國的做法也心知肚明，所以底線就是中國不能向俄國輸送武器，不能向俄國提供軍事援助。雙方保持一種平衡和默契。
第二，中國道義上對烏克蘭有虧。
烏克蘭和中國的關係其實相當不錯。在蘇聯解體後，中國軍事科技突飛猛進，主要的動力就是從烏克蘭那裡買來了很多蘇聯先進的軍事科技。最廣為人知的，莫過於中國的第一艘航空母艦「遼寧號」就是從烏克蘭低價買來半成品（船身）和所有的設計藍圖，再學習而建成的。其他的軍工技術包括燃氣輪機、戰鬥機、軍艦、潛艇坦克等不一而足。
正因如此，在2013 年12月5日，中國和烏克蘭簽訂了《關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明》。在回顧友誼、宣布提升合作關係之外，聲明還規定：
「雙方強調，在涉及國家主權、統一和領土完整的問題上相互堅定支持是兩國戰略夥伴關係的重要內容。雙方相互堅定支持對方根據本國國情選擇的發展道路，支持對方為維護國家獨立、主權和領土完整，保障政治社會穩定，發展民族經濟所做的努力。」
「中方根據聯合國安理會第984號決議和1994 年12月4日中國政府關於向烏克蘭提供安全保證的聲明，承諾無條件不對作為無核武國家的烏克蘭使用或威脅使用核武，並在烏克蘭遭到使用核武的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。」
前者規定，中國支持烏克蘭的國家獨立、主權和領土完整。後者規定：中國對烏克蘭在遭遇「核威脅」時，向烏克蘭「提供相應的安全保障」，中國傳媒當時更歡呼，中國可以向其他國家提供「核保護傘」，是中國強大了的標誌。
然而，到了幾個月後（2014年2月），烏克蘭的克里米亞被搶，領土完整被損害，中國沒有支持烏克蘭的領土完整。這份《聯合聲明》彷彿成了「歷史文件」。
烏克蘭放棄核武，核心的文件是1994年《布達佩斯備忘錄》，由美俄英烏四方簽訂。但中國在烏克蘭放棄核武的過程中也有角色。正如上述引述，中國在1994年12 月4日向烏克蘭提供「安全保證」（國務院公報1994年第29號）。因此，如果說烏克蘭放棄核武是被「忽悠」了，那麼俄羅斯固然是最大的「忽悠者」（它是搶人土地那個），美英沒有盡維護的責任算是「小忽悠者」，那麼中國作為核大國，沒保障烏克蘭的安全，也是「忽悠者」之一。
更何況在今年年初，五個核大國還剛剛發表聯合聲明，宣告「核戰爭打不贏也打不得」（這句話還是習近平的知識產權），但現在俄羅斯已赤裸裸地發出了核威脅，把兩個月之前的文件就當作「歷史文件」。那麼中國是否譴責俄羅斯？是否可向烏克蘭提供「安全保障」？中國又顧左右而言他了。
第三，與中國傳統立場相悖。
中國經常把大道理放在口上，自己是否照做是一回事，但作為發展中國家領袖的話語，這些大道理不能丟棄。但偏偏俄羅斯所作所為都和中國的大道理相悖。
中國說「反對使用武力」，但俄羅斯現在公然侵略。
中國說「國與國之間不論大小一律平等」，「不能恃強凌弱」，然而，現在俄羅斯因為自己力量大，就欺負弱國烏克蘭。（雖然中國後來發展出「弱國也不能欺負強國」，但終究是非主流的話語）。
中國說「在聯合國框架解決政治紛爭」，但俄羅斯根本沒有把紛爭放上聯合國。對比美國，雖然當年攻打伊拉克爭議很大，但畢竟在聯合國討論了好久。可是俄羅斯從來就把聯合國看作一個擺設。
中國說「公道自在人心」，「少數國家說了不算」，但現在絕大多數國家都譴責俄羅斯，俄羅斯顯而易見才是少數國家，公道人心都在烏克蘭一邊。
中國說「核戰爭打不贏也打不得」，但俄羅斯開戰未幾則發出核威脅。
中國說「不能干預內政」、「反對分離主義」、「反對民族自決」，但俄羅斯挑動烏東兩國共和國以民族自決的方式分裂出去，還公然承認這兩國獨立。如果中國支持俄羅斯了，那麼以後美國支持台灣獨立，支持新疆西藏民族自決，豈非就可以援用？
可見中國如果支持俄羅斯，就會完全被自己的話打臉和「挖坑」。
第四，俄羅斯侵略烏克蘭，就有當年日本侵華的既視感。
俄羅斯侵略烏克蘭與當年日本侵華高度相似。日本先占領滿洲，等於俄羅斯奪取克里米亞。日本在內蒙古扶植「蒙疆聯合政府」，在華北鼓動「華北五省自治」，可以類比在烏東的兩個「共和國」。現在全面侵略烏克蘭，當然就是日本「全面侵華」的對應版了。
不但進程類似，就連藉口也差不多。普亭說的俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯都是文化統一體，相當於日本當時鼓吹的黃種人同文同種。普亭說的克里米亞和烏東兩共和國是俄羅斯人所以能獨立，這和日本把日文、蒙文、朝鮮文、通古斯文說成阿爾泰語族，所以日本有義務輔助他們相差不遠。普亭說的俄羅斯才是東斯拉夫文化的正宗，就彷彿日本當年說日本文化源自唐朝、自己才是「華」文化的正宗一樣。普亭說烏克蘭是美國的棋子，正如當年日本說中國被美國利用成為威脅日本的工具。普亭說俄羅斯被逼到角落，就和當年大日本帝國被逼到無路可退一樣。
Tags：
ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
我們想讓你知道的是
從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）