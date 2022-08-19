黎蝸藤《帝國解體與自由的堡壘》：印度腳踏兩條船難成大國氣候，台灣處於未來的風暴中心

文：黎蝸藤

第25章 烏克蘭戰爭的影響——「新對抗年代」的開始，台海危機升高

腳踏兩條船的印度

印度是南亞最大的國家。歷史上是不結盟運動的發起人，現在還是最大的發展中國家（以人口而論剛剛超過了中國，而且中國已經不算發展中國家了）。從政治制度說，印度還是最大的民主國家。從國家實力說，印度是南亞一霸，是擁核武國家。印度若能站在「抗俄共同體」一方，對壯大陣營勢力，當然幫助很大。對美國而言，印度站邊己方的意義更重大。印度是「四方安全夥伴」（QUAD）的一角，是美國用在美中對抗裡的重要同盟。在美國的印太盟友體系中，印度無疑屬於不可靠的一類（特別和另外兩角日本澳洲相比）。

在這次戰爭中，印度和中國一樣選了不站邊的立場，令「抗俄共同體」失望。在聯合國大會投票棄權，印度總理莫迪2月24日致電普亭呼籲停止暴力，但至今拒絕譴責侵略。印度不但繼續進口俄羅斯石油，還趁低吸納更多俄國石油。印度還和俄羅斯研究如何直接用盧布╱盧比貿易，以繞過美元或歐元。

這種態度當然令抗俄共同體非常不滿。這幾個月，日本、英國、美國、歐盟的領袖或外長等高級官員連番訪問印度，美國總統拜登也與印度總理莫迪進行視訊會議，同天還有美印2加2會議。他們都力促印度對俄國採取更強硬的立場。這大致包括三項內容：一、譴責俄國侵略；二、減少進口俄國能源（或至少不增加）；三、印度能加入對俄制裁。然而，基本上均無功而返。另一方面，中國外長王毅和俄國外長拉夫羅夫也相繼到印度訪問，拉攏印度。在中俄媒體的渲染中，竟然還有「中印俄聯合對抗美國」的樂觀情緒。

印度對俄烏的這種「中立」態度，其實一點都不令人意外。首先，在歷史上，印度和蘇聯及其後的俄羅斯關係一向不錯。印度的首要敵對國家是巴基斯坦，在印巴衝突中，蘇聯長期站在印度一邊。赫魯雪夫上台不久就宣布承認印度對喀什米爾有主權。

在第二次（1965年）和第三次（1971年）印巴戰爭中，蘇聯都支持印度。印度的第二大敵對國家是中國。在冷戰時代，蘇聯給予印度大量武器以應對中國，還包括當時非常先進的戰機。也正因如此，印度如今有大量的蘇式武器。到了俄羅斯時代，俄國依然是印度最大的武器供應國，至今印度武裝還有約七成來自俄羅斯。印度還和俄羅斯同屬「金磚四國」，還在俄羅斯力主下加入了「上海合作組織」（以平衡中國拉入巴基斯坦的勢力）。

在中亞╱南亞，中俄印巴這四國關係中，存在微妙的平衡。中國稱巴基斯坦為「巴鐵」，又形容俄羅斯為「不封頂的戰略合作關係」。但同時，印巴是死敵，印度和中國也是公開的對手，可是俄羅斯和印度的關係偏偏又相當不錯。印度正是依賴俄羅斯的平衡，才能對抗中巴聯手。一旦與俄羅斯交惡，印度在北方陸地方面的形勢就一對三，非常不利。

其次，印度自視很高，既為不結盟運動的領袖，又是南亞霸主和印度洋的天然大國。它一向把自己定位為「有尊嚴的大國」，不希望被營造出聽命於其他國家的形象。但從另一面看，印度也喜歡以這種獨立行事的身分，在兩個陣營之間搖擺，更樂於成為兩個陣營競相拉攏的對象，以此獲得最大利益。可以說這種「一腳踏兩船」的離岸平衡正是印度的看家本領（可能也是從英國學過來的）。對印度這樣的國家而言，什麼時候有兩大陣營對壘，什麼時候就嗅到待價而沽的機遇。

第三，雖然印度是一個民主國家，但現在的總理莫迪，卻十足一個民粹主義的強人。因此在價值觀方面，他和歐美亞太盟國之間是有距離的。在他執政的這些年，印度抬高印度教打壓伊斯蘭教，一年多前更悍然廢除了喀什米爾邦的自治特權。其實他的所作所為，和中國在香港、新疆也差不了太多。印度知識分子對莫迪也是頗多怨言。只不過印度形式上還是民主國家，歐美也為了對抗中國，而對印度輕輕放過罷了。因此，莫迪本人對俄羅斯的侵略行為有沒有反感都很難說。他和普亭、艾爾多安等說不定還惺惺相惜。

對歐美亞太盟國而言，需要的其實只是印度的政治表態，即便不肯也只能作罷，西方最需要拉攏印度對抗中國，而不是要它對抗俄國。所以拜登到日本出席四角首次線下峰會，與莫迪依然談笑風生，聯合聲明也小心翼翼地不提俄國。在美國看來，印度保持和俄羅斯實質的經濟關係固然不好，但並非大不了的事。

印度和中國不同，印度和俄羅斯的經濟聯繫無足輕重。在俄羅斯進出口對象中，印度不入十大，這和中國無論進出口都是俄國最大的夥伴天差地遠。由於俄印經濟關係不互補，印度也不太可能支援俄羅斯。比如印度是俄羅斯的武器出口市場，自己武器都不夠用。同理，印度也無法提供俄羅斯短缺的工業品（特別是電子產品）。

但老實說，印度和莫迪的這種作風妨礙了印度真正成為大國。正如拜登在視訊會議中告誡莫迪，從俄國進口石油不會令印度偉大。潛台詞就是，如果在大是大非面前沒有堅定的原則，過於自私自利，連做個姿態都不願意，就不會成為負責任的大國，也很難得到盟友真心的信任。

但在另一方面，那些所謂中、印、俄聯合對抗西方的論調，同樣絕對是誇誇其談。西方固然給印度施加壓力，但都是小心翼翼的。中印的矛盾是結構性的，既有無法解決的領土爭議和直接戰爭的新仇舊恨，又有兩個正在上升的大國的爭霸。俄國侵略烏克蘭與中印關係沒有直接聯繫。印度不可能因為俄國與西方對抗，就突然轉彎和中國修好，調轉槍頭對付美國。那些樂觀期待都根本沒有客觀基礎。