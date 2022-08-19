黎蝸藤《帝國解體與自由的堡壘》：印度腳踏兩條船難成大國氣候，台灣處於未來的風暴中心
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針對「誰是下一個烏克蘭？」的問題，作者指出雖然最有可能的會是中國正積極拉攏的索羅門群島，但真正會牽動國際政治板塊大變動的無疑仍然是台灣。
文：黎蝸藤
第25章 烏克蘭戰爭的影響——「新對抗年代」的開始，台海危機升高
腳踏兩條船的印度
印度是南亞最大的國家。歷史上是不結盟運動的發起人，現在還是最大的發展中國家（以人口而論剛剛超過了中國，而且中國已經不算發展中國家了）。從政治制度說，印度還是最大的民主國家。從國家實力說，印度是南亞一霸，是擁核武國家。印度若能站在「抗俄共同體」一方，對壯大陣營勢力，當然幫助很大。對美國而言，印度站邊己方的意義更重大。印度是「四方安全夥伴」（QUAD）的一角，是美國用在美中對抗裡的重要同盟。在美國的印太盟友體系中，印度無疑屬於不可靠的一類（特別和另外兩角日本澳洲相比）。
在這次戰爭中，印度和中國一樣選了不站邊的立場，令「抗俄共同體」失望。在聯合國大會投票棄權，印度總理莫迪2月24日致電普亭呼籲停止暴力，但至今拒絕譴責侵略。印度不但繼續進口俄羅斯石油，還趁低吸納更多俄國石油。印度還和俄羅斯研究如何直接用盧布╱盧比貿易，以繞過美元或歐元。
這種態度當然令抗俄共同體非常不滿。這幾個月，日本、英國、美國、歐盟的領袖或外長等高級官員連番訪問印度，美國總統拜登也與印度總理莫迪進行視訊會議，同天還有美印2加2會議。他們都力促印度對俄國採取更強硬的立場。這大致包括三項內容：一、譴責俄國侵略；二、減少進口俄國能源（或至少不增加）；三、印度能加入對俄制裁。然而，基本上均無功而返。另一方面，中國外長王毅和俄國外長拉夫羅夫也相繼到印度訪問，拉攏印度。在中俄媒體的渲染中，竟然還有「中印俄聯合對抗美國」的樂觀情緒。
印度對俄烏的這種「中立」態度，其實一點都不令人意外。首先，在歷史上，印度和蘇聯及其後的俄羅斯關係一向不錯。印度的首要敵對國家是巴基斯坦，在印巴衝突中，蘇聯長期站在印度一邊。赫魯雪夫上台不久就宣布承認印度對喀什米爾有主權。
在第二次（1965年）和第三次（1971年）印巴戰爭中，蘇聯都支持印度。印度的第二大敵對國家是中國。在冷戰時代，蘇聯給予印度大量武器以應對中國，還包括當時非常先進的戰機。也正因如此，印度如今有大量的蘇式武器。到了俄羅斯時代，俄國依然是印度最大的武器供應國，至今印度武裝還有約七成來自俄羅斯。印度還和俄羅斯同屬「金磚四國」，還在俄羅斯力主下加入了「上海合作組織」（以平衡中國拉入巴基斯坦的勢力）。
在中亞╱南亞，中俄印巴這四國關係中，存在微妙的平衡。中國稱巴基斯坦為「巴鐵」，又形容俄羅斯為「不封頂的戰略合作關係」。但同時，印巴是死敵，印度和中國也是公開的對手，可是俄羅斯和印度的關係偏偏又相當不錯。印度正是依賴俄羅斯的平衡，才能對抗中巴聯手。一旦與俄羅斯交惡，印度在北方陸地方面的形勢就一對三，非常不利。
其次，印度自視很高，既為不結盟運動的領袖，又是南亞霸主和印度洋的天然大國。它一向把自己定位為「有尊嚴的大國」，不希望被營造出聽命於其他國家的形象。但從另一面看，印度也喜歡以這種獨立行事的身分，在兩個陣營之間搖擺，更樂於成為兩個陣營競相拉攏的對象，以此獲得最大利益。可以說這種「一腳踏兩船」的離岸平衡正是印度的看家本領（可能也是從英國學過來的）。對印度這樣的國家而言，什麼時候有兩大陣營對壘，什麼時候就嗅到待價而沽的機遇。
第三，雖然印度是一個民主國家，但現在的總理莫迪，卻十足一個民粹主義的強人。因此在價值觀方面，他和歐美亞太盟國之間是有距離的。在他執政的這些年，印度抬高印度教打壓伊斯蘭教，一年多前更悍然廢除了喀什米爾邦的自治特權。其實他的所作所為，和中國在香港、新疆也差不了太多。印度知識分子對莫迪也是頗多怨言。只不過印度形式上還是民主國家，歐美也為了對抗中國，而對印度輕輕放過罷了。因此，莫迪本人對俄羅斯的侵略行為有沒有反感都很難說。他和普亭、艾爾多安等說不定還惺惺相惜。
對歐美亞太盟國而言，需要的其實只是印度的政治表態，即便不肯也只能作罷，西方最需要拉攏印度對抗中國，而不是要它對抗俄國。所以拜登到日本出席四角首次線下峰會，與莫迪依然談笑風生，聯合聲明也小心翼翼地不提俄國。在美國看來，印度保持和俄羅斯實質的經濟關係固然不好，但並非大不了的事。
印度和中國不同，印度和俄羅斯的經濟聯繫無足輕重。在俄羅斯進出口對象中，印度不入十大，這和中國無論進出口都是俄國最大的夥伴天差地遠。由於俄印經濟關係不互補，印度也不太可能支援俄羅斯。比如印度是俄羅斯的武器出口市場，自己武器都不夠用。同理，印度也無法提供俄羅斯短缺的工業品（特別是電子產品）。
但老實說，印度和莫迪的這種作風妨礙了印度真正成為大國。正如拜登在視訊會議中告誡莫迪，從俄國進口石油不會令印度偉大。潛台詞就是，如果在大是大非面前沒有堅定的原則，過於自私自利，連做個姿態都不願意，就不會成為負責任的大國，也很難得到盟友真心的信任。
但在另一方面，那些所謂中、印、俄聯合對抗西方的論調，同樣絕對是誇誇其談。西方固然給印度施加壓力，但都是小心翼翼的。中印的矛盾是結構性的，既有無法解決的領土爭議和直接戰爭的新仇舊恨，又有兩個正在上升的大國的爭霸。俄國侵略烏克蘭與中印關係沒有直接聯繫。印度不可能因為俄國與西方對抗，就突然轉彎和中國修好，調轉槍頭對付美國。那些樂觀期待都根本沒有客觀基礎。
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。