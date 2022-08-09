《晶片法案》通過後，IC設計龍頭高通與代工廠格羅方德簽署長期合約，確保美國供應至2028年

美國《晶片法案》通過，對全球半導體產業影響劇烈。8月8日全球IC設計龍頭高通（Qualcomm）和晶片代工業者格羅方德（GlobalFoundries）簽署協議，將各業務期限延續至2028年，此種「長期合約」模式將穩定業務持續成長。

晶片法案挹注527億美元，美國半導體供應鏈將成形

《晶片法案》預計向半導體業者撥款達527億美元，鼓勵他們在美國在地生產晶片。這些業者包含英特爾、台積電及三星等，未來半導體供應鏈重心將從亞洲從回美國，藉以制衡中國的科技發展。

研究機構集邦科技日前公布，晶圓代工排平：台積電排名仍居第一，市占52.1%，其次三星市占18.3%，第三聯電市占約7%，第四為格羅方德（GlobalFoundries）市占6.1%，第五為中芯的5.2%。

其中，受到景氣陰霾影響，集邦強調英特爾（Intel）計畫將Meteor Lake當中tGPU晶片組外包至台積電製造，但該產品最初規劃於2022下半年量產，後因產品設計與製程驗證問題遞延至2023上半年。

這意味著此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，造成3nm製程自2022下半年至2023年首波客戶僅剩下蘋果（Apple），產品包含M系列晶片以及A17 Bionic。有鑑於此，台積電已決議放緩其擴產進度，以確保產能不過度閒置造成巨大的成本攤提壓力。

而眾家晶圓代工業者也以各種策略因應經濟變化。晶片代工大廠羅方格聲明中表示，將和全球IC設計龍頭高通合作且簽署協議，將延續5G收發器（transceiver）、Wi-Fi、汽車與物聯網（IoT）等晶片製造協議期限至2028年穩定業務成長。

半導體長期合約成新模式，中國半導體受阻

此種「長期半導體合約」模式並非是首創。早在今（2022）年3月IC設計公司的消息人士就向《集微網》透露，聯電已成功與三星電子就一項新的長期協議（LTA）達成了更高的報價。

消息人士稱，聯電已經看到三星的訂單能見度延長到2025年及以後。他還說：「在過去5個季度，聯電的報價連續大幅上調，但聯電在今年第1季度上調非長期協議報價的速度有所放緩」。

實際詢問力成半導體業內人士表示，長期合約的模式是因為疫情期下的「晶片荒」，下游業者擔心晶片短缺造成供貨不順，連帶使廠房關門影響整個集團的營運，因此各大品牌業者積極向零件商訂定契約。

其中幾個著名例子是日本馬達製造商日本電產（Nidec），他們整合集團裡各部門的晶片採購，爭取到較難取得的長期合約，確保電動車的晶片零件供應；還有日本車用零件大廠電綜（Denso）也走向長期合約的模式。

業內人士強調，去年許多客戶簽署多年不可「取消」和「退貨」合約以確保供應，但目前經濟展望有了相當大的落差，包含驅動IC、智慧型手機還有電視等電子消費性產品都有高庫存的情況，也對合約下游業者造成壓力。

值得注意的是，正當各大晶圓業者制定長期合約穩固市佔時，中國晶圓代工龍頭中芯國際卻受到打擊，其在北京新建的12吋晶圓廠CIM（電腦整合製造）國產化項目近期被迫暫停，且解散了上百人團隊。原因是該項目技術承包商上揚軟件無法完成中芯的半導體CIM軟體國產化需求。

《新浪財經》引述消息人士指出，終究還是工業軟體發展太難做了，尤其中國才剛開始起步。針對消息，不過負責上揚軟件卻反駁中芯國際北京項目並未暫停，只是受到疫情影響改為遠端開發。但不管如何，當各大半導體業者積極搶市時，中國正陷入停滯將對未來產業造成影響。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航