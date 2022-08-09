《晶片法案》通過後，IC設計龍頭高通與代工廠格羅方德簽署長期合約，確保美國供應至2028年
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近日晶片代工大廠羅方格聲明中表示，將和全球IC設計龍頭高通合作且簽署協議，將延續5G收發器（transceiver）、Wi-Fi、汽車與物聯網（IoT）等晶片製造協議期限至2028年穩定業務成長。
美國《晶片法案》通過，對全球半導體產業影響劇烈。8月8日全球IC設計龍頭高通（Qualcomm）和晶片代工業者格羅方德（GlobalFoundries）簽署協議，將各業務期限延續至2028年，此種「長期合約」模式將穩定業務持續成長。
晶片法案挹注527億美元，美國半導體供應鏈將成形
《晶片法案》預計向半導體業者撥款達527億美元，鼓勵他們在美國在地生產晶片。這些業者包含英特爾、台積電及三星等，未來半導體供應鏈重心將從亞洲從回美國，藉以制衡中國的科技發展。
研究機構集邦科技日前公布，晶圓代工排平：台積電排名仍居第一，市占52.1%，其次三星市占18.3%，第三聯電市占約7%，第四為格羅方德（GlobalFoundries）市占6.1%，第五為中芯的5.2%。
其中，受到景氣陰霾影響，集邦強調英特爾（Intel）計畫將Meteor Lake當中tGPU晶片組外包至台積電製造，但該產品最初規劃於2022下半年量產，後因產品設計與製程驗證問題遞延至2023上半年。
這意味著此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，造成3nm製程自2022下半年至2023年首波客戶僅剩下蘋果（Apple），產品包含M系列晶片以及A17 Bionic。有鑑於此，台積電已決議放緩其擴產進度，以確保產能不過度閒置造成巨大的成本攤提壓力。
而眾家晶圓代工業者也以各種策略因應經濟變化。晶片代工大廠羅方格聲明中表示，將和全球IC設計龍頭高通合作且簽署協議，將延續5G收發器（transceiver）、Wi-Fi、汽車與物聯網（IoT）等晶片製造協議期限至2028年穩定業務成長。
半導體長期合約成新模式，中國半導體受阻
此種「長期半導體合約」模式並非是首創。早在今（2022）年3月IC設計公司的消息人士就向《集微網》透露，聯電已成功與三星電子就一項新的長期協議（LTA）達成了更高的報價。
消息人士稱，聯電已經看到三星的訂單能見度延長到2025年及以後。他還說：「在過去5個季度，聯電的報價連續大幅上調，但聯電在今年第1季度上調非長期協議報價的速度有所放緩」。
實際詢問力成半導體業內人士表示，長期合約的模式是因為疫情期下的「晶片荒」，下游業者擔心晶片短缺造成供貨不順，連帶使廠房關門影響整個集團的營運，因此各大品牌業者積極向零件商訂定契約。
其中幾個著名例子是日本馬達製造商日本電產（Nidec），他們整合集團裡各部門的晶片採購，爭取到較難取得的長期合約，確保電動車的晶片零件供應；還有日本車用零件大廠電綜（Denso）也走向長期合約的模式。
業內人士強調，去年許多客戶簽署多年不可「取消」和「退貨」合約以確保供應，但目前經濟展望有了相當大的落差，包含驅動IC、智慧型手機還有電視等電子消費性產品都有高庫存的情況，也對合約下游業者造成壓力。
值得注意的是，正當各大晶圓業者制定長期合約穩固市佔時，中國晶圓代工龍頭中芯國際卻受到打擊，其在北京新建的12吋晶圓廠CIM（電腦整合製造）國產化項目近期被迫暫停，且解散了上百人團隊。原因是該項目技術承包商上揚軟件無法完成中芯的半導體CIM軟體國產化需求。
《新浪財經》引述消息人士指出，終究還是工業軟體發展太難做了，尤其中國才剛開始起步。針對消息，不過負責上揚軟件卻反駁中芯國際北京項目並未暫停，只是受到疫情影響改為遠端開發。但不管如何，當各大半導體業者積極搶市時，中國正陷入停滯將對未來產業造成影響。
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核稿編輯：翁世航
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！