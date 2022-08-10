【插畫】貓咪看起來毫不費力，因為牠真的沒想浪費力氣

有沒有聽過這句超勵志的話：「你必需非常努力，才能看起來毫不費力」。老韓身為一位業餘運動員、跑者，以及熱血中年人，也曾千千萬萬次用這句話自我勉勵。

Photo Credit: 獸醫老韓

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不過如果是貓，貓咪內心可沒有這麼多小劇場：貓看起來毫不費力，因為牠真的沒想浪費力氣。

貓的天性，就是用最省力的方式生存，保留體力在需要的時候才出手。

前陣子老韓參加內科醫學會「獸醫臨床營養學工作坊」再度被提醒，貓不只是天性如此，生理表現也是如此。講師美國臨床營養專科獸醫師姜智凡博士在課程中提到一篇研究，指出貓一旦變胖，就很難瘦下來，甚至很容易復胖。

扼要地說，此研究就是讓一群肥貓節食減重到標準身材，再經由每天吃吃到飽讓牠們復胖回到肥貓狀態，並觀察過程中身體組成和熱量消耗的變化。

結果發現，貓咪復胖之後，跟前一次肥胖時相比，復胖後身體對熱量的需求卻比之前更少了，而且雖然體重差不多，身體組成明顯變了：脂肪變得比之前多，精瘦肌肉量比之前少了，成為一個更容易囤積熱量的狀態！

意思是說，貓咪只要胖過，就很難減重，或是減下來也很容易再胖回去。

再一次印證了，貓咪真是很省力的動物，也提醒我們真的不要讓貓咪變胖啊

本文經獸醫老韓 Shawn Han授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航