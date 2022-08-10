韓國115年來最嚴重暴雨：首都圈上千人緊急疏散，一家3口困「半地下室」不幸遇難
我們想讓你知道的是
8日，首爾和大雨成了Twitter上最新的熱門關鍵字，配上怵目驚心的照片、影片，包括被大雨淹沒的街道、來不及撤退的車子在水中前進。
韓國8月8日出現致命性暴雨，韓國氣象廳表示，首都圈的降水量刷新歷史紀錄，創115年最高紀錄。截至9日下午，持續兩天的暴雨導致9人死亡，包括首爾市住在半地下室的一家3口，因逃生不及而溺斃，已有近千人撤離家園。
韓國氣象廳9日援引非官方數據表示，前一日首都圈暴雨的日降水量、每小時降水量均創歷史新高：首爾市銅雀區新大方洞8日的日降水量達到381.5毫米，創下了首爾從1907年開始觀測以來，115年來的最大降雨量；該地區8日晚間8點到9點的每小時降水量為141.5毫米，同樣超過1942年8月5日創下的歷史最高紀錄（118.6毫米），為80年來新高。
韓國中央災難暨安全應對總部指出，截至9日下午，已持續兩天的暴雨導致9人死亡、9人受傷、另有6人失蹤。441名災民目前被安置在居民中心、學校體育館等設施，還有936人臨時避難。
另外首爾、仁川、江原道、京畿道共有741棟房屋和商場泡在水中。
8日，首爾和大雨成了Twitter上最新的熱門關鍵字，配上怵目驚心的照片、影片，包括被大雨淹沒的街道、來不及撤退的車子在水中前進。
更有照片顯示一名男子（後證實是記者）坐在一輛快要滅頂的汽車上。
大雨甚至淹進公寓電梯。
韓國半地下室一家三口淹水遇難
韓國常見的半地下室住宅也在這場暴雨中釀成悲劇。報導指出，首爾市冠岳區新林洞3人因被困半地下室溺水身亡，死者年齡分別為46歲的姐妹2人、和姊姊13歲的女兒（1人）。根據《釜山日報》，姊姊還患有發展障礙。而暴雨發生的當晚，該住戶的母親前往醫院接受治療，因而倖免於難。
消防人員表示，接到報案後趕到現場，但由於水從小巷一直淹到腰部，他們無法立即進入。韓國媒體《KBS》指出，由於地下室房屋的結構在淹水時門打不開，很難撤離，提醒民眾如果住在容易淹水的地區的半地下室房屋，需要在預報有大雨時立即準備撤離。
另外在京畿道廣州市一處公車站倒塌壓覆致1人死亡，道路邊坡塌方致1人被沙土掩埋身亡。首爾銅雀區一名60多歲的公務員在清理倒伏樹木時死亡，推斷死因為觸電。
居家指揮取代現場視察，韓國總統尹錫悅挨轟
韓國淹大水，總統尹錫悅原計劃視察受災區域，並前往中央災難暨安全應對總部了解災情，但因為位於瑞草區的住所周圍被水淹沒而受困，因而取消視察行程，改由居家遠端指揮。
不過尹錫悅的「居家指揮」立刻引來韓國在野黨猛烈的抨擊，稱「即使在創紀錄的大雨中也看不見尹總統」，也批評這樣的作法是「頑固搬出總統府和官邸而造成的災難」。
韓國總統府則強調，尹錫悅8日從晚上9點工作到凌晨3點，即時接收報告並下達指示，「電話指導和面對面指導之間沒有任何區別」，但反對黨痛批，如果在家和在指揮室沒有區別，「為什麼非要去龍山上班？」（尹錫悅在當選後，將總統辦公室自青瓦臺遷至龍山區的國防部大樓）。
不過在災情嚴重的首爾，地鐵2號、3號、4號、7號、9號線受大水侵襲，沿線多站淹沒水中，導致8日下班時段交通大亂，地鐵9號線等部分路段癱瘓至今天上午，韓國包括三星電子、現代汽車在內的各大企業也紛紛祭出在家上班等應急政策；韓國中央災難暨安全應對總部也將警報提升到最高級別，並要求各單位調整工作時間。
低估極端氣候的破壞，首爾市防汛預算削減900億韓元
尹錫悅9日表示，此次暴雨是由氣候變遷引起的異常天氣引起的，每小時降水量已經打破了韓國氣象觀測歷史上的最高記錄，呼籲目前的災害管理系統需要重新審視。
不過另一方面，首爾市今年的防汛預算被發現比去年減少了900億韓元（折合新台幣約19.8億元），繼2010年光化門、江南等市區發生洪災、2011年發生嚴重土石流後，首爾市在2019年將防汛防洪預算逐步提高至6168億韓元。但是繼2020年（5341億韓元）和去年（5099億韓元）之後，到今年為止預算已連續3年下降。由於本次創下115年來的創紀錄的大雨，整個大都市區的損失仍在持續，首爾市政府和議會也被批評低估了洪水破壞的風險。
《東亞日報》報導，不僅在韓國，世界其他國家接連發生「極端降水」（如集中暴雨）的現象，可能會持續數十年。氣候研究人員警告，異常天氣造成的破壞很難防止，現有的基礎設施，如污水處理和排水設施，是為不再存在的「舊氣候」而設計的。
這場大雨恐怕仍會持續3日，韓國氣象廳表示暴雨將持續至12日，目前降雨主要集中在首都圈等韓國北部地區，12日起將轉至南部地區。據氣象廳預測，9日至11日，首都圈、江原道中部和南部內陸等地降雨量將達100毫米至300毫米。
新聞來源
- 詳訊：韓首都圈暴雨致9人遇難441人受災（韓聯社）
- 首爾局部地區日降水量創115年新高（韓聯社）
- “극한 강수 피해, 계속될 수도…과거 기준으로 만든 하수·배수처리 시설 안맞아”（東亞日報）
- 수해 위험성 과소평가?…서울시, 올 수방·치수 예산 900억 원 줄었다（東亞日報）
延伸閱讀
- 「平成最惡豪雨」災後2周年：梅雨再度重挫日本九州，熊本水災仍未脫險
- 美國颶風艾達釀水災造成46死：紐澤西龍捲風洪患夾擊、紐約非法「地下室公寓」問題浮現
- 請問搜救專家：如果遇到鄭州暴雨淹沒隧道這種恐怖積水，車上駕駛和乘客該怎麼逃？
- 綠色和平報告：2030年海平面上升衝擊台北市43萬人口、300億美元GDP，萬華首當其衝
- 聯合國最新報告：2040年全球升溫可能達攝氏1.5度，遭受百年洪災人口將增加20％
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！