韓國115年來最嚴重暴雨：首都圈上千人緊急疏散，一家3口困「半地下室」不幸遇難

韓國8月8日出現致命性暴雨，韓國氣象廳表示，首都圈的降水量刷新歷史紀錄，創115年最高紀錄。截至9日下午，持續兩天的暴雨導致9人死亡，包括首爾市住在半地下室的一家3口，因逃生不及而溺斃，已有近千人撤離家園。

韓國氣象廳9日援引非官方數據表示，前一日首都圈暴雨的日降水量、每小時降水量均創歷史新高：首爾市銅雀區新大方洞8日的日降水量達到381.5毫米，創下了首爾從1907年開始觀測以來，115年來的最大降雨量；該地區8日晚間8點到9點的每小時降水量為141.5毫米，同樣超過1942年8月5日創下的歷史最高紀錄（118.6毫米），為80年來新高。

韓國中央災難暨安全應對總部指出，截至9日下午，已持續兩天的暴雨導致9人死亡、9人受傷、另有6人失蹤。441名災民目前被安置在居民中心、學校體育館等設施，還有936人臨時避難。

另外首爾、仁川、江原道、京畿道共有741棟房屋和商場泡在水中。

8日，首爾和大雨成了Twitter上最新的熱門關鍵字，配上怵目驚心的照片、影片，包括被大雨淹沒的街道、來不及撤退的車子在水中前進。

Devastating 😭 So much of Seoul (subways, shops, parking garages, restaurants) are built underground. Praying for the safety of everyone, for business owners, for those who’s work is effected & for travelers to get home safely and for the rain to cease.pic.twitter.com/i4ijo6zhnZ — CUA (@yocuayyaj) August 8, 2022

更有照片顯示一名男子（後證實是記者）坐在一輛快要滅頂的汽車上。

BRO WHAT THE HECKKK SEOUL IS INSANE RN pic.twitter.com/gDbmSt2D7W — ivanna⁷ JACK IN THE BOX (@inlovejhs) August 8, 2022

大雨甚至淹進公寓電梯。

韓國半地下室一家三口淹水遇難

韓國常見的半地下室住宅也在這場暴雨中釀成悲劇。報導指出， 首爾市冠岳區新林洞3人因被困半地下室溺水身亡，死者年齡分別為46歲的姐妹2人、和姊姊13歲的女兒（1人）。 根據《釜山日報》，姊姊還患有發展障礙。而暴雨發生的當晚，該住戶的母親前往醫院接受治療，因而倖免於難。

消防人員表示，接到報案後趕到現場，但由於水從小巷一直淹到腰部，他們無法立即進入。韓國媒體《KBS》指出，由於地下室房屋的結構在淹水時門打不開，很難撤離，提醒民眾如果住在容易淹水的地區的半地下室房屋，需要在預報有大雨時立即準備撤離。

This is awful. Of the people who died from the historic flooding last night in Seoul were three people who lived in a “ban-jiha” apartment, the basement units made famous through “Parasite.” Two sisters in their 40s, and a 13-year-old daughter died. https://t.co/6hGAR8UqZA — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) August 9, 2022

另外在京畿道廣州市一處公車站倒塌壓覆致1人死亡，道路邊坡塌方致1人被沙土掩埋身亡。首爾銅雀區一名60多歲的公務員在清理倒伏樹木時死亡，推斷死因為觸電。

居家指揮取代現場視察，韓國總統尹錫悅挨轟

韓國淹大水，總統尹錫悅原計劃視察受災區域，並前往中央災難暨安全應對總部了解災情，但因為位於瑞草區的住所周圍被水淹沒而受困，因而取消視察行程，改由居家遠端指揮。

不過尹錫悅的「居家指揮」立刻引來韓國在野黨猛烈的抨擊，稱「 即使在創紀錄的大雨中也看不見尹總統」，也 批評這樣的作法是「頑固搬出總統府和官邸而造成的災難」。

韓國總統府則強調，尹錫悅8日從晚上9點工作到 凌晨3點，即時接收報告並下達指示，「電話指導和面對面指導之間沒有任何區別」，但反對黨痛批，如果在家和在指揮室沒有區別，「為什麼非要去龍山上班？」（ 尹錫悅在當選後，將總統辦公室自青瓦臺遷至龍山區的國防部大樓）。

不過在災情嚴重的首爾，地鐵2號、3號、4號、7號、9號線受大水侵襲，沿線多站淹沒水中，導致8日下班時段交通大亂，地鐵9號線等部分路段癱瘓至今天上午，韓國包括三星電子、現代汽車在內的各大企業也紛紛祭出在家上班等應急政策；韓國中央災難暨安全應對總部也將警報提升到最高級別，並要求各單位調整工作時間。

반대편 출구로 나가야하는데......

결국 지하철 타고 다음정거정 가고있어요,,,,

버스도 탈수있으려나 pic.twitter.com/W3nA781sJ6 — 푸론🍳プロン (@pompompurin_kr) August 8, 2022

低估極端氣候的破壞，首爾市防 汛 預算削減900億韓元

尹錫悅9日表示，此次暴雨是由氣候變遷引起的異常天氣引起的，每小時降水量已經打破了韓國氣象觀測歷史上的最高記錄，呼籲目前的災害管理系統需要重新審視。

不過另一方面，首爾市今年 的防汛預算被發現比去年減少了900億韓元（折合新台幣約19.8億元），繼2010年光化門、江南等市區發生洪災、2011年發生嚴重土石流後，首爾市在2019年將防汛防洪預算逐步提高至6168億韓元。但是繼2020年（5341億韓元）和去年（5099億韓元）之後，到今年為止預算已連續3年下降。由於本次創下115年來的創紀錄的大雨，整個大都市區的損失仍在持續，首爾市政府和議會也被批評低估了洪水破壞的風險。

《東亞日報》報導， 不僅在韓國，世界其他國家接連發生「 極端降 水」（如集中暴雨）的現象，可能會持續數十年。 氣候研究人員警告，異常天氣造成的破壞很難防止，現有的基礎設施，如污水處理和排水設施，是為不再存在的「舊氣候」而設計的。

這場大雨恐怕仍會持續3日，韓國氣象廳表示暴雨 將持續至12日，目前降雨主要集中在首都圈等韓國北部地區，12日起將轉至南部地區。 據氣象廳預測，9日至11日，首都圈、江原道中部和南部內陸等地降雨量將達100毫米至300毫米。

At least eight people died in and around Seoul overnight, South Korean authorities said, after torrential rain knocked out power, caused landslides and left roads and subways submerged https://t.co/MF7VKdFO0T pic.twitter.com/0a1jJUeULM — Reuters (@Reuters) August 9, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元