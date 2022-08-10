模糊的新住民，清晰的阮月嬌：讓新住民自信擁抱原來的差異特質，並被正常看待
我們想讓你知道的是
大部分東南亞新住民，約莫是近二、三十年內開始生活在台灣，雖然當中漸有不少人在突破限制、證明自我、試圖翻轉眼光和命運，我們也都能預見新住民的「新」終將不再適用。但這一切轉變，對此時新住民群體來說，其實正處於萌芽階段。我們的新聞媒體，才剛從關懷弱勢的基調，盡量轉向多去彰顯個體成就的過程。掌握曝光資源的主流領域，也尚未讓新住民獲得充分發揮與被大眾賞識的一席之地。
文：張騰元（灣導演、編劇，電影作品包括長片《徘徊年代》及短片《焉知水粉》等）
7月下旬至今，我花十年田調籌拍的電影《徘徊年代》在台灣院線上映，這部作品述說兩代東南亞裔女性新住民，如何與在地人一起經歷台灣時代變遷，從而發覺自我，成為島上的生存共同體。不僅兩位女主角都是來自越南、頗具潛力的新住民演員，亦有多位初登場就可被期待的東南亞裔新人；片中為了貼近真實，使用大量越南語、台語及華語對白，呈現我們今日多元語言並存的情境之一角。
但《徘徊年代》上映不久，就面臨場次銳減的現實考驗。幾天前我出席完映後座談、走出影廳，突然收到朋友傳來新聞，是關於網紅阿翰在量販店廣告中（目前已下架），因扮演招牌新住民角色阮月嬌，而引發爭議。報導底下瞬間數百則網友留言，加入聲援或省思的行列，與我們每日的觀眾席強烈對比。
事發以來陸續有人問我看法，我也瀏覽事件始末及各方評論，思索阮月嬌（阿翰）之於影視傳播媒體，反映了哪些事實和有待跨越的困境？這次爭議又可能帶來哪些契機？
90年代以降，在特殊的時空因素下，多數東南亞新住民，以婚姻移民身份入住台灣，隨著時間和倡議演進，集體代名詞從外籍新娘、外配、新移民，演化到新住民，從名稱即可窺見出思維上的轉型過程。
近十幾年，探討相關議題/主題的影視作品漸增，初期有些作品，是在表演專業性的考量下，選擇以非新住民演員，來飾演新住民角色，包括我十二年前編導的短片《焉知水粉》即是一例。直到近年，漸漸有新住民投入演藝事業，影劇選角上也開始改變比例，回歸到由新住民飾演新住民角色的自然狀態。
我觀察就本質來說，阿翰是個人頻道經營者，他所擅長的就是以獨角戲去扮演多種人設，而在阮月嬌人設上，阿翰同樣嘗試在模擬體現中，賦予某種程度創造性的扮演，他的初始目的當非取代新住民、為其代言，或去形成貶抑式的外延效應。
此事件中，是廣告媒體二次運用了「網紅」阿翰的扮演，播送平台也從個人頻道，轉移至受眾、社群意識更多樣化的傳播範圍，相對地，對部分新住民朋友來說，各種擔憂感受也會有所擴大。
（阿翰扮演的阮月嬌）
假設試著積極看待，這事件其實反應出幾個好現象：一、廣告方在企畫階段，無論與阿翰有過哪些討論，除了注重網紅效益，至少透過阮月嬌出現的篇幅，肯認了新住民扮相已是閱聽眾日常生活中，普遍可以快速辨識且在商業上不需迴避（甚至產生價值）的角色。二、至少某些參與討論的網友，具備對於當代族群議題和媒體再現的思辨意識，不乏可以換位同理新住民，或者針對此次媒體/扮演行為是否適當的探討，這是過去新住民議題進程裡滿罕見的一次大量公眾參與。三、至少發出正反意見的新住民朋友（或者也有網友透過留言轉達了身邊新住民家人朋友的看法），也是第一次在台灣網路生態中，較明顯出現新住民對於公眾事件的觀點和聲音。
但我也注意到留言之間，有人列舉阿翰扮演原住民形象，似乎沒造成原民朋友太多反彈，某些原民朋友還會感到有趣或自己引以再模仿，為何阿翰扮演新住民，就會引發部分新住民反對的聲音？
我認為，我們不能忽略過去至今，原民議題艱辛漫長的轉型脈絡，假設回到更早階段，當社會資源、主流媒體舞台都還沒稍加充分進行屬於原民群體的平權回歸，當我們眼前還沒像此刻這麼多位原民的歌手、演員與各行各業的從業者，具備一定被大眾認識、欣賞的基礎，在當初那樣的社會狀態下，有關原民形象的挪用展演，就必然更容易被仔細審視。換句話說，阿翰採取哪一種表演策略、阮月嬌人設恰不恰當，並非造成爭議的全然癥結點，關鍵更在於整體社會環境及主客觀條件，是否已達到支撐新住民與在地人，足以互信及共融的程度。（比如不夠熟識的人之間，跟交情好的朋友可接受的互動方式，絕對有所差異）
（阿翰對這次家樂福廣告爭議所做出的回應）
而大部分東南亞新住民，約莫是近二、三十年內開始生活在台灣，雖然當中漸有不少人在突破限制、證明自我、試圖翻轉眼光和命運，我們也都能預見新住民的「新」終將不再適用。但這一切轉變，對此時新住民群體來說，其實正處於萌芽階段。我們的新聞媒體，才剛從關懷弱勢的基調，盡量轉向多去彰顯個體成就的過程。掌握曝光資源的主流領域，也尚未讓新住民獲得充分發揮與被大眾賞識的一席之地。
身為面對這議題/主題的創作者之一，我對於新住民在理論上成為某種顯學，與實際上的社會溫差，感受猶深。顯然新住民的本真面貌在大眾心目中還很模糊，擬仿的阮月嬌卻已無比清晰。我也因此在想，是否我們的社會大眾，都會由衷期待有那一天的到來（？）：
那一天，新住民得以自信地擁抱原來的差異特質，並被正常看待，因為台灣追求的更好共同體，不會是過度標準化的統一體；那一天，新住民得以充分演繹自身、獲取共享專業舞台的機會，對等地廣受大家的注重；那一天，有志從事演藝工作的新住民，得以憑著表演能力，跨過特殊隔離化的界線，在大銀幕/電視螢幕上，演出非關其族裔的各類題材角色，永續經營自己的職涯；那一天，新住民得以現身於廣告，毫無違和感地向你我推銷產品，甚或以其公民自然人的身份，深入參與台灣的公共討論和發展。樂見那一天... 我們將如同世界上每個由多元族裔組成的成熟社會，走出一條屬於當代台灣移民社會的經驗道路。
而這次觸發阮月嬌廣告事件，碰巧提醒我們要去面對「結構性問題」的阿翰，往後仍然還是阿翰，他也不必獨自承擔，或從此封印他以獨角戲分飾多重人設的天賦。在時間文明的長河中，在這個危機環伺、炎熱灼人的2022年8月，希望相依同座島上的「我們」，更能珍惜彼此、感受到爭議當事人內心渴望的善意回應；更能把握這事件所敲開的正面契機，一起從相對模糊的距離中，看見併肩同行的清晰未來。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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