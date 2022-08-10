模糊的新住民，清晰的阮月嬌：讓新住民自信擁抱原來的差異特質，並被正常看待

文：張騰元（灣導演、編劇，電影作品包括長片《徘徊年代》及短片《焉知水粉》等）

7月下旬至今，我花十年田調籌拍的電影《徘徊年代》在台灣院線上映，這部作品述說兩代東南亞裔女性新住民，如何與在地人一起經歷台灣時代變遷，從而發覺自我，成為島上的生存共同體。不僅兩位女主角都是來自越南、頗具潛力的新住民演員，亦有多位初登場就可被期待的東南亞裔新人；片中為了貼近真實，使用大量越南語、台語及華語對白，呈現我們今日多元語言並存的情境之一角。

但《徘徊年代》上映不久，就面臨場次銳減的現實考驗。幾天前我出席完映後座談、走出影廳，突然收到朋友傳來新聞，是關於網紅阿翰在量販店廣告中（目前已下架），因扮演招牌新住民角色阮月嬌，而引發爭議。報導底下瞬間數百則網友留言，加入聲援或省思的行列，與我們每日的觀眾席強烈對比。

Photo Credit：傳影互動提供 《徘徊年代》以生活史詩格局，描寫台灣島上住民如何走過變動的時代。

事發以來陸續有人問我看法，我也瀏覽事件始末及各方評論，思索阮月嬌（阿翰）之於影視傳播媒體，反映了哪些事實和有待跨越的困境？這次爭議又可能帶來哪些契機？

90年代以降，在特殊的時空因素下，多數東南亞新住民，以婚姻移民身份入住台灣，隨著時間和倡議演進，集體代名詞從外籍新娘、外配、新移民，演化到新住民，從名稱即可窺見出思維上的轉型過程。

近十幾年，探討相關議題/主題的影視作品漸增，初期有些作品，是在表演專業性的考量下，選擇以非新住民演員，來飾演新住民角色，包括我十二年前編導的短片《焉知水粉》即是一例。直到近年，漸漸有新住民投入演藝事業，影劇選角上也開始改變比例，回歸到由新住民飾演新住民角色的自然狀態。

我觀察就本質來說，阿翰是個人頻道經營者，他所擅長的就是以獨角戲去扮演多種人設，而在阮月嬌人設上，阿翰同樣嘗試在模擬體現中，賦予某種程度創造性的扮演，他的初始目的當非取代新住民、為其代言，或去形成貶抑式的外延效應。

此事件中，是廣告媒體二次運用了「網紅」阿翰的扮演，播送平台也從個人頻道，轉移至受眾、社群意識更多樣化的傳播範圍，相對地，對部分新住民朋友來說，各種擔憂感受也會有所擴大。

（阿翰扮演的阮月嬌）

假設試著積極看待，這事件其實反應出幾個好現象：一、廣告方在企畫階段，無論與阿翰有過哪些討論，除了注重網紅效益，至少透過阮月嬌出現的篇幅，肯認了新住民扮相已是閱聽眾日常生活中，普遍可以快速辨識且在商業上不需迴避（甚至產生價值）的角色。二、至少某些參與討論的網友，具備對於當代族群議題和媒體再現的思辨意識，不乏可以換位同理新住民，或者針對此次媒體/扮演行為是否適當的探討，這是過去新住民議題進程裡滿罕見的一次大量公眾參與。三、至少發出正反意見的新住民朋友（或者也有網友透過留言轉達了身邊新住民家人朋友的看法），也是第一次在台灣網路生態中，較明顯出現新住民對於公眾事件的觀點和聲音。

但我也注意到留言之間，有人列舉阿翰扮演原住民形象，似乎沒造成原民朋友太多反彈，某些原民朋友還會感到有趣或自己引以再模仿，為何阿翰扮演新住民，就會引發部分新住民反對的聲音？

我認為，我們不能忽略過去至今，原民議題艱辛漫長的轉型脈絡，假設回到更早階段，當社會資源、主流媒體舞台都還沒稍加充分進行屬於原民群體的平權回歸，當我們眼前還沒像此刻這麼多位原民的歌手、演員與各行各業的從業者，具備一定被大眾認識、欣賞的基礎，在當初那樣的社會狀態下，有關原民形象的挪用展演，就必然更容易被仔細審視。換句話說，阿翰採取哪一種表演策略、阮月嬌人設恰不恰當，並非造成爭議的全然癥結點，關鍵更在於整體社會環境及主客觀條件，是否已達到支撐新住民與在地人，足以互信及共融的程度。（比如不夠熟識的人之間，跟交情好的朋友可接受的互動方式，絕對有所差異）

（阿翰對這次家樂福廣告爭議所做出的回應）

而大部分東南亞新住民，約莫是近二、三十年內開始生活在台灣，雖然當中漸有不少人在突破限制、證明自我、試圖翻轉眼光和命運，我們也都能預見新住民的「新」終將不再適用。但這一切轉變，對此時新住民群體來說，其實正處於萌芽階段。我們的新聞媒體，才剛從關懷弱勢的基調，盡量轉向多去彰顯個體成就的過程。掌握曝光資源的主流領域，也尚未讓新住民獲得充分發揮與被大眾賞識的一席之地。

身為面對這議題/主題的創作者之一，我對於新住民在理論上成為某種顯學，與實際上的社會溫差，感受猶深。顯然新住民的本真面貌在大眾心目中還很模糊，擬仿的阮月嬌卻已無比清晰。我也因此在想，是否我們的社會大眾，都會由衷期待有那一天的到來（？）：

那一天，新住民得以自信地擁抱原來的差異特質，並被正常看待，因為台灣追求的更好共同體，不會是過度標準化的統一體；那一天，新住民得以充分演繹自身、獲取共享專業舞台的機會，對等地廣受大家的注重；那一天，有志從事演藝工作的新住民，得以憑著表演能力，跨過特殊隔離化的界線，在大銀幕/電視螢幕上，演出非關其族裔的各類題材角色，永續經營自己的職涯；那一天，新住民得以現身於廣告，毫無違和感地向你我推銷產品，甚或以其公民自然人的身份，深入參與台灣的公共討論和發展。樂見那一天... 我們將如同世界上每個由多元族裔組成的成熟社會，走出一條屬於當代台灣移民社會的經驗道路。

而這次觸發阮月嬌廣告事件，碰巧提醒我們要去面對「結構性問題」的阿翰，往後仍然還是阿翰，他也不必獨自承擔，或從此封印他以獨角戲分飾多重人設的天賦。在時間文明的長河中，在這個危機環伺、炎熱灼人的2022年8月，希望相依同座島上的「我們」，更能珍惜彼此、感受到爭議當事人內心渴望的善意回應；更能把握這事件所敲開的正面契機，一起從相對模糊的距離中，看見併肩同行的清晰未來。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒