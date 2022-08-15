【2022酷兒影展】影評人但唐謨：身體、空間與流動，如何反映在酷兒電影之中？

文：但唐謨

同志／酷兒電影的討論，經常涉及到「身體」與「空間」。身體的議題，是一種內在的探索；而空間，則是一份外在的互動。內在與外在之間，可能是一種「流動」的意象在連結，而在今（2022）年第九屆台灣國際酷兒影展的台灣短片作品中清楚可見：加州藝術學院的畢業製作《玫瑰色的裙》，以及《羅比與冰冰》導演魏俐欣的《圍巾》，呈現了兩種同志身體的思考。

《玫瑰色的裙》以板橋高中男生穿裙上學的事件開啟了發想。當年這活動頗具教育意義，而且帶著挑戰挑釁意味。對於當代思想開放的高中生，這樣的活動或許只是純粹的好玩；然而一個對還在摸索自己性取向／身體認同的男生，卻被迫直接面對自己的身體與性向，異男同學們覺得這活動好玩，但他並不覺得好玩。

然而有困惑就是一種契機，青春生命永遠有無限可能，男生穿裙子，也是一種重新認識自己的機會。這部片在一片不確定的羞澀氛圍中，訴說了一個最關鍵的青春當下，一個自我摸索，破繭而出過程。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《玫瑰色的裙》劇照

四年前酷兒影展中同樣討論身體的短片《羅比與冰冰》的導演魏俐欣，在新作《圍巾》中，發揮電影最初期的默片喜劇風格，把複雜的身體／性別／認同概念，加以萃取概念化，完成了一個淺顯易懂，歡欣鼓舞的影像時刻。

這部短片中有個蓬頭垢面，躲在角落行乞的乞丐，和一個衣香鬢影，風姿綽約的扮裝妖姬。乞丐一把抓下路過的妖姬身上的圍巾，裹在自己身上，頓時信心大增，活蹦亂跳，跟妖姬玩起捉迷藏，死也要留著這條圍巾。 這部片僅僅三分鐘，卻藉著簡單的一條圍巾，以及風格化的跳躍視覺，道出了階級／身體／跨越等複雜的主題。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《圍巾》劇照

入圍金穗獎優等劇本以及台北電影獎最佳短片的《台北過手無暝無日》，與香港導演梁聖輝關於華人生活記憶的的紀錄片《永恆酷兒》則在呈現同志置身不同空間的面相。

《台北過手無暝無日》的空間是現代化的台北，消費，夜店，狂歡...... 兩個年輕的女孩地笑著玩著，一開心就找了另一個男孩。兩個女孩之間原本親密的和諧，一下被破壞殆盡。片中的台北，充滿著奔放，年輕，閃光，慾望，節奏，以及隱約的危險，角色間各種內在衝突在夜晚的台北開始急劇升溫，呈現了正在成長中的青春世代面對性別處境的大膽直接，天真笨拙帶點可愛的處理，是個幽默好玩的性別思考。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《台北過手無暝無日》

紀錄片《永恆酷兒》的同志空間遍及台灣，香港，新加坡，中國，呈現四個不同的華人社會環境下，同志尋找定位的過程：包括在香港，一個肌肉超級發達，卻願意穿高跟鞋，模糊性別印象的跨性；一個在香港就學的女同志，聽到台灣通過同志婚姻新聞時內心的激動；一對華人與法國的跨國中年女同志，經歷了半生的戀情，最後選擇了新加坡安身立命；一個年輕的中國同志，住在同志生活豐富的成都，自在地揮灑他的同志人生；而最後則以一對香港男同志的婚禮，說出了他們對於婚姻，兩人重組家庭廝守一生這樣的情懷之嚮往。

這部紀錄片中穿插著豐富的視覺符號，雖然是紀錄片，卻沒有加入任何訪談，彷彿他們在不受干擾的環境下現身說法，説出自己的故事。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《永恆酷兒》劇照

海邊，泳池，是一種可以直接展現身體的地方，或許也是個對於身體思考的啟蒙之地。易智言的《藍色大門》以及鄭芬芬的《聽說》中，都以泳池當作一種「發現身體」的場域。

學生劇展導演吳品儒的作品《悄悄告訴她》以及崑山科技大學高拓的短片《深海》，都以泳池的獨特視覺發展故事。《悄悄告訴她》呈現了一個夏日，青春，酸酸甜甜，躍躍欲試的女孩世界；而《深海》則呈現一個炎熱，流動，波濤洶湧的慾望空間。

這兩部片中都有大量的畫面在展現泳池，大海，男生女生在水中的線條，互動等等流動的意象，以及濃烈的感情流動。而水的恣意流動，彷彿就像青春成長中的慾望探索，充滿著困惑，未解，以及一份不可知的深邃。

影展資訊

名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展

地點＆日期：台北國賓長春8/26-28、台中站前秀泰9/3-4、全國線上影展8/29-9/11

更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 台灣國際影音與教育協會提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航