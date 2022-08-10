網球名將小威廉絲預告將離開體壇：如果我是男人，不需要在網球和家庭間做選擇
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1995年成為職業球員以來，小威廉絲在近30年的職業生涯中，擁有39個大滿貫冠軍（23個單打冠軍、14個女雙冠軍和2個混雙冠軍），高居球后寶座長達319週，她還贏得了4面奧運金牌。
在拿下23座大滿貫單打冠軍後，美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）接受最新一期《Vogue》雜誌專訪時坦言，她已經準備好退出網壇。
小威廉絲是有史以來最偉大的網球運動員之一，一共贏得23座大滿貫單打冠軍，是公開賽時期（1968年）以來最多的紀錄，僅次於前澳洲女子網球選手瑪格麗特．考特（Margaret Smith Court）職業生涯中拿下的24座。
在接受《Vogue》專訪中，小威廉絲表示，「如果我說我沒有想要那個紀錄，那會是在撒謊。我當然想要那個紀錄。」小威廉絲說，在她看來，她應該要拿到超過30個大滿貫。
「我一生完小孩就回來比賽。在大滿貫決賽前，我經歷剖腹產和第二次的肺栓塞手術。我在親餵母奶的時候比賽，產後憂鬱症的時候也在比賽。但我沒有達到那個紀錄。」小威廉絲在2010年因肺栓塞及腳傷休養近一年；2017年產後肺栓塞毛病復發，動了四次手術差點沒命。
小威廉絲與先生，Reddit的創辦人之一瓦尼安（Alexis Ohanian）育有一個女兒奧林匹亞（Olympia），她將於今年9月滿5歲。
在她41歲生日之前，小威廉絲意識到她再次懷孕的機會很小，但她說，「現在，如果我必須在網球職涯和家庭之間做出選擇，我會選擇後者。」
「相信我，我從來不想在網球和家庭之間做出選擇。我認為這不公平。如果我是一個男人，我不會寫這篇文章，因為我會在我妻子勞碌擴大家庭的時候，在那裡打球並贏球。如果我有這樣的機會，也許我會更像湯姆．布雷迪（Tom Brady, 被認為是美國最偉大的足球四分衛）。」
「不要誤會我的意思：我喜歡做一個女人，我喜歡懷上奧林匹亞的每一刻。我是那些喜歡懷孕的討人厭女人之一，而我一直工作到我不得不去醫院報到的那一天......很多人沒有意識到我在 2017年贏得澳網公開賽時已經懷孕兩個月了。但是這個月我就滿41歲了，有些事必須做出選擇。」
小威廉絲說，她一直不願意向自己或其他任何人承認必須放棄打網球，她也說自己從來不喜歡「退休」（retirement）這個詞，「我一直認為這是一個過渡......也許最好描述我要做的事是『進程』（evolution）。我正在從網球轉向其他對我來說很重要的事情。幾年前，我悄悄創辦了風險投資公司Serena Ventures。不久之後，我建立了家庭。我想開始發展那個家庭。」
「不幸的是，我還沒有準備好今年贏得溫網。而且我不知道我是否準備好贏得紐約網球公開賽。但我要試試，而預賽會很有趣。我知道有粉絲會幻想，我可能會在倫敦比賽時追平瑪格麗特的紀錄，然後可能在紐約打破她的紀錄，然後在頒獎典禮上說，『再見！』我明白這是一個很好的幻想。但我不是在尋找一些儀式性的、最後的上場時刻。
我不擅長告別，是世界上最糟糕（的告別者）。但請知道，沒有言語能形容我的感激──你帶我贏得這麼多的勝利，這麼多的獎杯。我會想念那個我，那個打網球的女孩。我會想念你的。 」
小威廉絲去年在溫布頓右腿筋撕裂後，就一直在養傷，直到今年6月在溫布頓以外卡身份回歸，但在第一輪比賽中失利。不過本月8日，小威廉絲重回溫布頓單打賽場，擊敗西班牙選手Nuria Parrizas Diaz，這是她2021年法網公開賽以來首場單打勝利，她將於下週在辛辛那提參加美國公開賽。
小威廉絲並未預告她何時會離開網壇，但她在Instagram上寫道，「倒數計時已經開始。接下來我會專注成為一位母親，我的精神目標，然後發現一個不同的，但同樣令人興奮的小威廉絲。」
1995年，14歲的小威廉絲成為職業球員，她在1999年美國公開賽上贏得了她第一個大滿貫冠軍。在近30年的職業生涯中，小威廉絲擁有39個大滿貫冠軍（23個單打冠軍、14個女雙冠軍和2個混雙冠軍），高居球后寶座長達319週（次於捷克美國籍的Martina Navratilova和德國網球選手Steffi Graff，她們的紀錄保持了377週），她還贏得了4面奧運金牌，其中3面金牌是女子雙打。
她在30歲後贏得了10個大滿貫，扭轉了人們對運動員年紀的想像限制；另外也打破種族框架，她和姊姊大威廉絲（Venus Ebony Starr Williams）成功稱霸了網球這項過去被認為以上流社會的白人為主的運動，不過在職涯初期，姐妹兩人串珠的髮型和小威廉絲咆哮、尖叫的打球風格，也遭到許多評論員的惡言相向。
另外在2018年，小威廉絲產後復出，在法網以全身黑的緊身衣褲亮相（以防止血栓發生），結果法網立即頒布規定，不允許選手再穿類似服裝，遭各界大力撻伐，法網後來重申，服裝上沒有硬性規定，不論是否穿短裙、短褲或連身裙裝，都可以穿緊身衣褲。
小威廉絲也在專訪中提到，她留給網壇的影響：
「我不怎麼喜歡去想我會帶來什麼影響。我經常被問到這個問題，我從來不知道該怎麼回答。但我想，多虧了給我這個機會，女運動員現在她們可以在球場上做自己。她們可以打出侵略性的球、揮動她們的拳頭。她們可以強大，但美麗。她們可以穿她們想穿的，說她們想要的，痛宰對手並為這一切感到驕傲。」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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