網球名將小威廉絲預告將離開體壇：如果我是男人，不需要在網球和家庭間做選擇

在拿下23座大滿貫單打冠軍後，美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）接受最新一期《Vogue》雜誌專訪時坦言，她已經準備好退出網壇。

小威廉絲是有史以來最偉大的網球運動員之一，一共贏得23座大滿貫單打冠軍，是公開賽時期（1968年）以來最多的紀錄，僅次於前澳洲女子網球選手瑪格麗特．考特（Margaret Smith Court）職業生涯中拿下的24座。

在接受《Vogue》專訪中，小威廉絲表示，「如果我說我沒有想要那個紀錄，那會是在撒謊。我當然想要那個紀錄。」小威廉絲說，在她看來，她應該要拿到超過30個大滿貫。

「我一生完小孩就回來比賽。在大滿貫決賽前，我經歷剖腹產和第二次的肺栓塞手術。我在親餵母奶的時候比賽，產後憂鬱症的時候也在比賽。但我沒有達到那個紀錄。」小威廉絲在2010年因肺栓塞及腳傷休養近一年；2017年產後肺栓塞毛病復發，動了四次手術差點沒命。

小威廉絲與先生，Reddit的創辦人之一瓦尼安（Alexis Ohanian）育有一個女兒奧林匹亞（Olympia），她將於今年9月滿5歲。

在她41歲生日之前，小威廉絲意識到她再次懷孕的機會很小，但她說，「現在，如果我必須在網球職涯和家庭之間做出選擇，我會選擇後者。」

「相信我，我從來不想在網球和家庭之間做出選擇。我認為這不公平。 如果我是一個男人，我不會寫這篇文章，因為我會在我妻子勞碌擴大家庭的時候，在那裡打球並贏球。 如果我有這樣的機會，也許我會更像湯姆．布雷迪（Tom Brady, 被認為是美國最偉大的足球 四分衛）。 」 「不要誤會我的意思：我喜歡做一個女人，我喜歡懷上奧林匹亞的每一刻。我是那些喜歡懷孕的討人厭女人之一，而我一直工作到我不得不去醫院報到的那一天...... 很多人沒有意識到我在 2017年贏得澳網公開賽時已經懷孕兩個月了。 但是這個月我就滿41 歲了，有些事必須做出選擇。」

小威廉絲說，她 一直不願意向自己或其他任何人承認必須放棄打網球，她也說自己 從來不喜歡「退休」（retirement）這個詞，「我一直認為這是一個過 渡......也許最好描述我要做的事是『進程』（evolution）。 我正在從網球轉向其他對我來說很重要的事情。 幾年前，我悄悄創辦了風險投資公司Serena Ventures。 不久之後，我建立了家庭。 我想開始發展那個家庭。 」

「不幸的是，我還沒有準備好今年贏得溫網。 而且我不知道我是否準備好贏得紐約網球公開賽。 但我要試試，而 預賽會很有趣。 我知道有粉絲會幻想，我可能會在倫敦比賽時追平瑪格麗特的紀錄，然後可能在紐約打破她的紀錄，然後在頒獎典禮上說，『再見！』 我明白 這是一個很好的幻想。 但我不是在尋找一些儀式性的、最後的上場時刻。 我不擅長告別，是世界上最糟糕（的告別者）。但請知道，沒有言語能形容我的感激 ── 你帶我贏得這麼多的勝利，這麼多的獎杯。我會想念那個我，那個打網球的女孩。 我會想念你的。 」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 小威廉絲於2019年澳網公開賽。

小威廉絲去年在溫布頓右腿筋撕裂後，就一直在養傷，直到今年6月在溫布頓以外卡身份回歸，但在第一輪比賽中失利。不過本月8日，小威廉絲重回溫布頓單打賽場，擊敗西班牙選手Nuria Parrizas Diaz，這是她2021年法網公開賽以來首場單打勝利，她將於 下週在辛辛那提參加美國公開賽。

小威廉絲並未預告她何時會離開網壇，但她在Instagram上寫道，「倒數計時已經開始。接下來我會專注成為一位母親，我的精神目標，然後發現一個不同的，但同樣令人興奮的小威廉絲。」

1995年，14歲的小威廉絲成為職業球員，她在1999年美國公開賽上贏得了她第一個大滿貫冠軍。在近30年的職業生涯中，小威廉絲擁有39個大滿貫冠軍（23個單打冠軍、14個女雙冠軍和2個混雙冠軍），高居球后寶座長達319週（次於捷克美國籍的Martina Navratilova和德國網球選手Steffi Graff，她們的紀錄保持了377週），她還贏得了4面奧運金牌，其中3面金牌是女子雙打。

她在30歲後贏得了10個大滿貫，扭轉了人們對運動員年紀的想像限制；另外也打破種族框架，她和姊姊大威廉絲（Venus Ebony Starr Williams）成功稱霸了網球這項過去被認為以上流社會的白人為主的運動，不過在職涯初期，姐妹兩人串珠的髮型和小威廉絲咆哮、尖叫的打球風格，也遭到許多評論員的惡言相向。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 大威廉絲（左）與小威廉絲（右）年輕時出賽照片。

另外在2018年，小威廉絲產後復出，在法網以全身黑的緊身衣褲亮相（以防止血栓發生），結果法網立即頒布規定，不允許選手再穿類似服裝，遭各界大力撻伐，法網後來重申，服裝上沒有硬性規定，不論是否穿短裙、短褲或連身裙裝，都可以穿緊身衣褲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 小威廉絲2018年以一身全黑緊身衣出賽。

小威廉絲也在專訪中提到，她留給網壇的影響：

「我不怎麼喜歡去想我會帶來什麼影響。 我經常被問到這個問題，我從來不知道該怎麼回答。 但我想，多虧了給我這個機會，女運動員現在她們可以在球場上做自己。她 們可以打出侵略性的球、揮動她們的拳頭。她 們可以強大，但美麗。她 們可以穿她們想穿的，說她們想要的，痛宰對手並為這一切感到驕傲。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 小威廉絲在2017年澳網女子單打決賽中獲勝後捧起獎杯。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元