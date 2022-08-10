亞洲行後首次受訪，裴洛西：台灣行絕對值得，習近平像個「嚇壞的惡霸」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束亞洲行，週二（9日）在美國MSNBC頻道的《Morning Joe》節目接受返美後的第一次公開訪問，稱她出訪台灣的決定「絕對值得」，而針對中國連日軍演，裴洛西則稱中國國家領導人習近平的表現「像個嚇壞的惡霸」。

為抗議裴洛西訪台，中國近日祭出多項反制措施，暫停了中美氣候談判，並延長在台灣周邊海空的軍事演習，擾亂了國際航運和飛航，更引發全球擔憂印太地區可能發生衝突。

裴洛西9日接受《Morning Joe》節目訪問，被問及中國採取了一系列驚人的報復，台灣行是否「值得」？裴洛西堅定地回答，「絕對值得。毫無疑問。」

House Speaker Nancy Pelosi said on NBC's 'Today,' on Tuesday that her trip to Taiwan was key and that China 'doing what they usually do' in response.



https://t.co/CucBpyVqqs — USA TODAY Politics (@usatodayDC) August 9, 2022

裴洛西說，出訪台灣得到了美國兩黨壓倒性的支持，並在當地受到了熱烈的歡迎，「成千上萬的人在街上...... 台灣人民歡迎這次的出訪。 」

Photo Credit: 中央社 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程，3日傍晚搭乘行政專機離開台灣，松山機場外圍擠滿大批民眾捕捉這難得的一刻。

裴洛西表示，她認為中國國家主席不應該控制美國國會議員或其他任何想訪問台灣的人的行程安排，中國試圖孤立台 灣，不讓台灣加入世界衛生組織（WHO）， 但美國不會做中國孤立台灣的幫兇。

「我們不會把台灣從我們的名單上除掉。因為台灣總統邀請了我們，我們的行程不是由中國總統安排」， 裴洛西表示。

Photo Credit: 總統府提供 美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左2）訪台，3日上午晉見總統蔡英文（前右）。

裴洛西也稱，習近平目前處於很脆弱的狀態，中國經濟出現了問題，他表現得像個「嚇壞的惡霸」（scared bully），而這次的訪問出現在他希望連任之前。

裴洛西強調， 這次出訪台灣受到了很多關注，但這是一個「更大的訪問。 它遵循總統的指示，我們將專注於亞太地區。」

中國延長軍演報復裴洛西訪台，吳釗燮：我們擔心、但台灣不能束手就擒

為報復裴洛西訪台，中國國家解放軍東部戰區9日宣布，繼續在台灣周邊實戰化演訓。國防部傍晚指出，9日共有16架次共機跨越海峽中線，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以防空飛彈追監。

對於中國把裴洛西議長訪台當成軍事演習藉口，外交部長吳釗燮9日表示，「我們擔心，我們有所疑慮」，但他也表示，中國就是要在國際社會要封鎖台灣生存空間，「我們台灣不能束手就擒」，要爭取更多國家、更多領導人能夠來支持台灣。

吳釗燮強調，裴洛西來台對台灣來說是非常振奮的事情，民調也顯示絕對多數台灣民眾都歡迎美國議長來台訪問；「我也相信會有更多國家的國會議長來台灣訪問，這個事情不會停下來」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元