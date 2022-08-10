拜登簽署《晶片法案》挹注美國半導體520億美元補貼，美光宣布投資400億美元在美生產
我們想讓你知道的是
這項立法的目的在緩解晶片短缺問題。晶片持續短缺已對從汽車、武器、洗衣機到電玩等造成衝擊，數以千計的汽車和卡車仍停在密西根的東南部等待晶片。這是美國政府對產業政策罕見的重大嘗試。
拜登簽署晶片法案，盼在美國製造提高對中國競爭力
（中央社）美國總統拜登昨（9）日在白宮簽署晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。
晶片法案（CHIPS and Science Act）於7月27、28日分別在美國聯邦參、眾議院表決通過，隨後送交白宮，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）篩檢再度轉陽性而重啟隔離的拜登（Joe Biden）解隔後昨天在白宮正式簽署生效。
晶片法案將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，並為投資晶片廠提供約240億美元的稅收減免。法案並將在未來10年挹注約2000億美元以加強科學研究，提升對中國的競爭力。
拜登指出，現今政治、經濟與科技領域正在發生根本性變化。改變可以增強控制力與安全感，增強在國家生活中的尊嚴與自豪。這項法案強化美國在半導體製造的努力，晶片的未來將是「美國製造」（Made in America），這符合美國經濟利益也符合美國國家安全利益。
拜登將法案形容為「一世代才有一次的投資美國機會」，將能協助美國「贏得21世紀的經濟競爭」。
日前才因為連兩天篩檢COVID-19陰性解除隔離的拜登，今天在致詞時仍不時咳嗽，顯示他仍有些許症狀。
法案在眾院通過當天，拜登曾透過新聞稿表示，眾議院通過一部將使汽車、家電、電腦更加便宜的議案。法案將降低日常產品的成本，未來將在全美各地創造高薪製造業工作機會，並加強美國在未來產業的領導地位。
包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、惠普（HP）和超微公司（Advanced Micro Devices）執行長昨天都出席這場簽署儀式。
高通（Qualcomm）前天已同意向格羅方德（ GlobalFoundries）紐約廠再採購42億美元晶片，截至2028年承諾採購總額達到74億美元。美光也宣布在記憶體晶片製造方面投資400億美元，這將使美國市占率從2％提高到10％。
這項立法的目的在緩解晶片短缺問題。晶片持續短缺已對從汽車、武器、洗衣機到電玩等造成衝擊，數以千計的汽車和卡車仍停在密西根的東南部等待晶片。這是美國政府對產業政策罕見的重大嘗試，法案還包括提供晶片廠25％投資稅抵免，預估價值240億美元。
迎晶片法案 美光宣布投資400億美元在美生產
（中央社）美國總統拜登9日簽署「晶片法案」之前，美國半導體大廠美光科技公司宣布，公司計畫在2030年前投資400億美元（約新台幣1兆2000億元）於國內生產晶片。
法新社報導，美光科技公司（Micron Technology Inc.）表示，公司預期在2020年代下半開始在國內生產晶片，隨著記憶體需求成長，這項大規模投資將確保美國國家安全及供應鏈彈性。
美光還指出，公司預期將在美國創造多達4萬個新就業機會。美光在美國擴大投資計畫的進一步細節將在「未來幾週」公布。
拜登今天於白宮簽署「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也有出席。預計美光將利用這項法案提供的補貼和稅收抵免。
梅羅特拉稱這項立法是「鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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