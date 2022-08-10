拜登簽署《晶片法案》挹注美國半導體520億美元補貼，美光宣布投資400億美元在美生產

拜登簽署晶片法案，盼在美國製造提高對中國競爭力

（中央社）美國總統拜登昨（9）日在白宮簽署晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。

晶片法案（CHIPS and Science Act）於7月27、28日分別在美國聯邦參、眾議院表決通過，隨後送交白宮，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）篩檢再度轉陽性而重啟隔離的拜登（Joe Biden）解隔後昨天在白宮正式簽署生效。

晶片法案將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，並為投資晶片廠提供約240億美元的稅收減免。法案並將在未來10年挹注約2000億美元以加強科學研究，提升對中國的競爭力。

拜登指出，現今政治、經濟與科技領域正在發生根本性變化。改變可以增強控制力與安全感，增強在國家生活中的尊嚴與自豪。這項法案強化美國在半導體製造的努力，晶片的未來將是「美國製造」（Made in America），這符合美國經濟利益也符合美國國家安全利益。

拜登將法案形容為「一世代才有一次的投資美國機會」，將能協助美國「贏得21世紀的經濟競爭」。

日前才因為連兩天篩檢COVID-19陰性解除隔離的拜登，今天在致詞時仍不時咳嗽，顯示他仍有些許症狀。

法案在眾院通過當天，拜登曾透過新聞稿表示，眾議院通過一部將使汽車、家電、電腦更加便宜的議案。法案將降低日常產品的成本，未來將在全美各地創造高薪製造業工作機會，並加強美國在未來產業的領導地位。

包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、惠普（HP）和超微公司（Advanced Micro Devices）執行長昨天都出席這場簽署儀式。

高通（Qualcomm）前天已同意向格羅方德（ GlobalFoundries）紐約廠再採購42億美元晶片，截至2028年承諾採購總額達到74億美元。美光也宣布在記憶體晶片製造方面投資400億美元，這將使美國市占率從2％提高到10％。

這項立法的目的在緩解晶片短缺問題。晶片持續短缺已對從汽車、武器、洗衣機到電玩等造成衝擊，數以千計的汽車和卡車仍停在密西根的東南部等待晶片。這是美國政府對產業政策罕見的重大嘗試，法案還包括提供晶片廠25％投資稅抵免，預估價值240億美元。

迎晶片法案 美光宣布投資400億美元在美生產

（中央社）美國總統拜登9日簽署「晶片法案」之前，美國半導體大廠美光科技公司宣布，公司計畫在2030年前投資400億美元（約新台幣1兆2000億元）於國內生產晶片。

法新社報導，美光科技公司（Micron Technology Inc.）表示，公司預期在2020年代下半開始在國內生產晶片，隨著記憶體需求成長，這項大規模投資將確保美國國家安全及供應鏈彈性。

美光還指出，公司預期將在美國創造多達4萬個新就業機會。美光在美國擴大投資計畫的進一步細節將在「未來幾週」公布。

拜登今天於白宮簽署「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也有出席。預計美光將利用這項法案提供的補貼和稅收抵免。

梅羅特拉稱這項立法是「鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航