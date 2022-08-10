【專訪】準數位發展部長唐鳳：招募新血不重學歷看即戰力，打擊駭客將約束公領域電子看板
我們想讓你知道的是
唐鳳透露，自己進入行政部門後，看到在公部門裡頭也有一些高手，但因為學歷相對低，遇到薪資天花板，結果被民間企業挖走，政府很難留住人才，因此數位發展部想要打破陳規，專注在人才最有價值的即戰力，即工作經歷，而不是單純用學歷作為過濾門檻。
唐鳳打破官僚文化，數位部募新血不重學歷看即戰力
（中央社）數位發展部27日即將掛牌，8日啟動上百個職缺首波招募作業。準數位部長唐鳳說，擁有數位社群工作經歷者，具有即戰力價值，「學歷比我高、國中畢業就可以」，她將嘗試「經歷」換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，有條件提高起薪條件，打破公務機關攬才舊規。
睽違多年，政府組織改造之下誕生新部會──數位發展部，即將接任部長的行政院政務委員唐鳳昨（9）日接受《中央社》專訪時表示，既然強調數位發展，當然要走在時代尖端，在網際網路世界裡，很多高手可能只有高中、大學肄業，不過因為全心投入，很早就在網絡社群經營出自己一片天，若要延攬進入公部門工作，多半會遇到學歷要求而卡關。
唐鳳透露，自己進入行政部門後，看到在公部門裡頭也有一些高手，但因為學歷相對低，遇到薪資天花板，結果被民間企業挖走，政府很難留住人才，因此數位發展部想要打破陳規，專注在人才最有價值的即戰力，即工作經歷，而不是單純用學歷作為過濾門檻。
她舉例，在數位社群、軟體業等擁有4年、6年以上的工作資歷或貢獻，只要面試官認同，即使學歷較低，仍有機會視同完成碩士或博士學位。
也就是說，當新進員工用工作經歷換取學歷，起薪條件相對好一點。
目前數位發展部員額編列598人，依組織法規定最多可以有300名約聘人員，首波招募職缺達上百個。這在一般公務機關，也是創舉。
唐鳳表示，雖然數位部多數仍是事務官職缺，不過也有部分開放民間人士任職，像是專案分析師、專案規劃師等，近期才剛剛發布，她樂意邀請有興趣的專才一起工作。
對於是否有基本門檻，唐鳳自我調侃，「學歷比我高、國中畢業就可以」；她笑說，在國民接受義務教育政策之下，相信很多人學歷都比她高。
至於這類徵才做法，未來是否有機會打破公部門藩籬，唐鳳表示，感謝行政院人事總處看到這樣的需求，新的徵才方式會先在數位部嘗試，就像導入新技術有機會先在數位發展部內部試用一樣，不會是馬上各部會適用。
數位發展部將在8月27日掛牌成立，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度與應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。
打擊駭客心理戰，唐鳳：將約束公共領域電子看板
（中央社）近日中共軍演，公共場域電子看板遭駭植入假訊息。準數位發展部長唐鳳昨天接受《中央社》專訪表示，電子看板遭駭雖不涉資安危機，但公共場域接觸不特定人，傳播的是心理病毒，屬於混合戰一環；正著手修訂相關辦法，約束這類在政府機關或台鐵等公共領域電子看板。
唐鳳說，規範的公務場域範圍，將包含中央政府、地方政府、行政法人、公共設施、台鐵、高鐵、捷運等，主要方式是拘束行政機關，透過契約、連帶規範用公務機關場域的外包商業者或是租賃場地空間業者。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，全台陸續發生網路攻擊事件，包括統一超商部分門市、台鐵新左營站廣告看板以及南投竹山鎮公所設在景點的電子看板都遭駭，出現詆毀裴洛西等惡意假訊息。
數位部雖然27日才正式掛牌，但對近日的資安事件已開始進行法制作業，盼及早避免類似情況發生，全面應對混合戰挑戰。
唐鳳表示，台鐵等電子看板事件，若單純從資安角度來看，電子看板設備未連線公務網路，也不是會移動的無人機，會有物理風險等考量，過去判斷可以用到年限再自然淘汰，後續再換成不具資通安全危害的產品即可。
不過，唐鳳強調，以前規則是從技術角度切入，但這次台鐵電子看板遭駭等事件發生，讓不特定人在公共場域「共見共聞」，顯然具備傳播效果，只是傳播的不是電腦病毒而是心理病毒，這種心理戰，其實是混合戰的一環。
唐鳳表示，將修正各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，藉由拘束行政機關，透過契約、連帶規範用公務機關場域的外包商業者或是租賃場地空間業者，必須將電子看板換成不具資通安全危害的產品。
另外，唐鳳指出，數位發展部的官網採取Web3的架構，屬於分散型網絡、不對稱防禦的架構，未遭近日這波阻斷服務攻擊（DDoS），未來各部會官網若屬於訊息發布式的官網，將會很適合Web3的架構。
不過，如果官網需要高度即時互動，例如有為民服務等項目，還是適用Web2的架構。
唐鳳強調，數位部不是只有關注資通基礎建設，而是要因應社發、產發、突發，打造全民數位韌性，「社發」如同全民守望相助，每個人提醒身邊的人看到假訊息先查證不轉傳，或是查證後傳遞正確資訊；「產發」則是如同疫情帶來的產業數位轉型，讓同行的人獲取已經數位轉型的相關經驗。
唐鳳進一步表示，「突發」則是要有能力處理，並從資安攻擊事件中找到未來更好的防禦方法。
國家資通安全研究院將在年底成立，唐鳳說，資安院未來將會搭配數位政府司，針對公務機關的資安做有別於以往的混和編組稽核，除例行巡檢，也會做類似危老重建的工作。
她表示，將協助機關改善資安防禦情形，減少失火可能，而非等到失火才救火，「失火重建的應變時間太短，但透過巡檢可以讓機關知道有先進技術，也檢視過去被攻擊的情形，藉以強化資安防禦能力」。
新聞來源
延伸閱讀
- 數位發展部8月掛牌，首任「數位部長」人選唐鳳呼聲最高
- 數位發展部8/27正式掛牌，唐鳳出任首屆部長，學者擔憂：她沒有抵抗數位獨裁的道德勇氣
- 怒罵裴洛西「戰爭販子、老巫婆」，刑事局證實超商、台鐵、路邊廣告看板螢幕遭駭客攻擊
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
國科會科技辦公室 廣告
[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。