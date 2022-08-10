【專訪】準數位發展部長唐鳳：招募新血不重學歷看即戰力，打擊駭客將約束公領域電子看板

唐鳳打破官僚文化，數位部募新血不重學歷看即戰力

（中央社）數位發展部27日即將掛牌，8日啟動上百個職缺首波招募作業。準數位部長唐鳳說，擁有數位社群工作經歷者，具有即戰力價值，「學歷比我高、國中畢業就可以」，她將嘗試「經歷」換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，有條件提高起薪條件，打破公務機關攬才舊規。

睽違多年，政府組織改造之下誕生新部會──數位發展部，即將接任部長的行政院政務委員唐鳳昨（9）日接受《中央社》專訪時表示，既然強調數位發展，當然要走在時代尖端，在網際網路世界裡，很多高手可能只有高中、大學肄業，不過因為全心投入，很早就在網絡社群經營出自己一片天，若要延攬進入公部門工作，多半會遇到學歷要求而卡關。

唐鳳透露，自己進入行政部門後，看到在公部門裡頭也有一些高手，但因為學歷相對低，遇到薪資天花板，結果被民間企業挖走，政府很難留住人才，因此數位發展部想要打破陳規，專注在人才最有價值的即戰力，即工作經歷，而不是單純用學歷作為過濾門檻。

她舉例，在數位社群、軟體業等擁有4年、6年以上的工作資歷或貢獻，只要面試官認同，即使學歷較低，仍有機會視同完成碩士或博士學位。

也就是說，當新進員工用工作經歷換取學歷，起薪條件相對好一點。

Photo Credit: 中央社 準數位部長唐鳳表示，數位發展部招募新血，將嘗試「經歷」換「學歷」新模式，藉此延攬各界高手，將打破公務機關陳規，她更自我調侃，「學歷比我高、國中畢業就可以」。

目前數位發展部員額編列598人，依組織法規定最多可以有300名約聘人員，首波招募職缺達上百個。這在一般公務機關，也是創舉。

唐鳳表示，雖然數位部多數仍是事務官職缺，不過也有部分開放民間人士任職，像是專案分析師、專案規劃師等，近期才剛剛發布，她樂意邀請有興趣的專才一起工作。

對於是否有基本門檻，唐鳳自我調侃，「學歷比我高、國中畢業就可以」；她笑說，在國民接受義務教育政策之下，相信很多人學歷都比她高。

至於這類徵才做法，未來是否有機會打破公部門藩籬，唐鳳表示，感謝行政院人事總處看到這樣的需求，新的徵才方式會先在數位部嘗試，就像導入新技術有機會先在數位發展部內部試用一樣，不會是馬上各部會適用。

數位發展部將在8月27日掛牌成立，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度與應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

打擊駭客心理戰，唐鳳：將約束公共領域電子看板

（中央社）近日中共軍演，公共場域電子看板遭駭植入假訊息。準數位發展部長唐鳳昨天接受《中央社》專訪表示，電子看板遭駭雖不涉資安危機，但公共場域接觸不特定人，傳播的是心理病毒，屬於混合戰一環；正著手修訂相關辦法，約束這類在政府機關或台鐵等公共領域電子看板。

唐鳳說，規範的公務場域範圍，將包含中央政府、地方政府、行政法人、公共設施、台鐵、高鐵、捷運等，主要方式是拘束行政機關，透過契約、連帶規範用公務機關場域的外包商業者或是租賃場地空間業者。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，全台陸續發生網路攻擊事件，包括統一超商部分門市、台鐵新左營站廣告看板以及南投竹山鎮公所設在景點的電子看板都遭駭，出現詆毀裴洛西等惡意假訊息。

數位部雖然27日才正式掛牌，但對近日的資安事件已開始進行法制作業，盼及早避免類似情況發生，全面應對混合戰挑戰。

唐鳳表示，台鐵等電子看板事件，若單純從資安角度來看，電子看板設備未連線公務網路，也不是會移動的無人機，會有物理風險等考量，過去判斷可以用到年限再自然淘汰，後續再換成不具資通安全危害的產品即可。

不過，唐鳳強調，以前規則是從技術角度切入，但這次台鐵電子看板遭駭等事件發生，讓不特定人在公共場域「共見共聞」，顯然具備傳播效果，只是傳播的不是電腦病毒而是心理病毒，這種心理戰，其實是混合戰的一環。

唐鳳表示，將修正各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，藉由拘束行政機關，透過契約、連帶規範用公務機關場域的外包商業者或是租賃場地空間業者，必須將電子看板換成不具資通安全危害的產品。

另外，唐鳳指出，數位發展部的官網採取Web3的架構，屬於分散型網絡、不對稱防禦的架構，未遭近日這波阻斷服務攻擊（DDoS），未來各部會官網若屬於訊息發布式的官網，將會很適合Web3的架構。

不過，如果官網需要高度即時互動，例如有為民服務等項目，還是適用Web2的架構。

Photo Credit: 中央社 唐鳳表示，台鐵看板等公共領域遭植入錯誤訊息，是心理戰一環，將修正「各機關對危害 國家資通安全產品限制使用原則」，藉由契約等方式，約束承攬公務機關業者必須將電子看板更換成不 具資安危害產品。

唐鳳強調，數位部不是只有關注資通基礎建設，而是要因應社發、產發、突發，打造全民數位韌性，「社發」如同全民守望相助，每個人提醒身邊的人看到假訊息先查證不轉傳，或是查證後傳遞正確資訊；「產發」則是如同疫情帶來的產業數位轉型，讓同行的人獲取已經數位轉型的相關經驗。

唐鳳進一步表示，「突發」則是要有能力處理，並從資安攻擊事件中找到未來更好的防禦方法。

國家資通安全研究院將在年底成立，唐鳳說，資安院未來將會搭配數位政府司，針對公務機關的資安做有別於以往的混和編組稽核，除例行巡檢，也會做類似危老重建的工作。

她表示，將協助機關改善資安防禦情形，減少失火可能，而非等到失火才救火，「失火重建的應變時間太短，但透過巡檢可以讓機關知道有先進技術，也檢視過去被攻擊的情形，藉以強化資安防禦能力」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航