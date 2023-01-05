全台首件國民法官案出爐：台中直銷業務員因獎金殺同事，將選出6人共同參與審判

台中地檢署今（5）日偵結起訴1起業務員殺同事案件，符合「故意犯罪因而發生死亡結果者」，預計明上午移審台中地方法院，依規定為國民法官法適用案件，後續將選任國民法官進行審理，成為國民法官上路後首個案例。

國民法官新制從今年1月1日開始施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。

案件為同事殺人

去年10月，台中1名22歲的黃姓業務員，疑似工作問題與金錢糾紛，涉嫌殺害與自己同一個直銷公司的同事施姓男子。黃男在去年10月20日持刀到施住家理論，雙方爆發口角衝突，黃男朝施男揮刀，施男胸口、脖子中刀倒臥血泊身亡；救護人員趕抵時，施男已失去生命跡象，經急救後宣告不治。

黃男事發後自己打電話報警自首表示自己殺了人，在第一時間被逮捕。根據黃自述，施和他分別是直銷公司上線、下線的關係，但後來因雙方業績分配獎金問題起過爭執。檢方相驗研判為他殺，向法院聲押獲准，經偵查2個多月，今天依殺人罪嫌起訴黃男。

準備程序需要1到2個月，國民法官不會提前接觸卷證

《中央社》報導，台中地方法院行政庭長李進清今天接受媒體聯訪時表示，經電腦分案後，為民國112年國審重訴字第1號，由刑事庭第4法庭受理，庭長唐中興擔任審判長及受命法官，並由第4庭的最資深與次資深法官擔任合議庭的陪席法官，之後會再依法定程序選任國民法官審理。

李進清也說明，依照規定要避免國民法官預斷，因此承審的合議庭暫時不會接觸案件完整卷證，必須由其他法庭處理人犯起訴後的移審事項。分案後依照過去模擬的經驗與案件繁簡不同，需要1至2個月時間進行證據能力、傳喚證人的準備程序，再依照國民法官選任程序，選出6名國民法官與1至4名備位法官進行審理。以此推測，可能會到3月才進行開庭審理。

《聯合報》報導，台中地方法院根據近年數據估算，符合國民法官審理案件包括殺人、傷害致死及酒駕致死，加上所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，年逾50件屬全台最高，因此新制上路後成為第一個承審國民法官案件的法院也不意外。

國民法官新制正式上路，在這之前各地方法院其實已開過多次模擬法庭。司法院經過調查後也發現，全程參與的國民法官在實際體驗後，對司法審判「非常信賴」的程度從2成提升至近6成；不少參與民眾表示，原本認為自己不具法律專業無法參與審判，但實際參與後發現沒有想像中困難。

國民法官不需要主動報名，因為是由電腦隨機抽選之後再進入審核複選。再從複選名冊中選取「候選國民法官」，通知參與選任程序。而被選上國民法官後，如果沒正當理由卻未到庭，可處新台幣3萬元以下罰鍰。但如果是70歲以上，或者是重大受災戶，具有教師或在校學生身分，重大疾病、傷害、身心因素無法執行國民法官職務等等，則可以向法院說明理由，表明拒絕擔任國民法官。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航