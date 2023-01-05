全台首件國民法官案出爐：台中直銷業務員因獎金殺同事，將選出6人共同參與審判
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依照規定要避免國民法官預斷，因此承審的合議庭暫時不會接觸案件完整卷證。分案後依照過去模擬的經驗與案件繁簡不同，需要1至2個月時間進行證據能力、傳喚證人的準備程序，再選出6名國民法官與1至4名備位法官進行審理。
台中地檢署今（5）日偵結起訴1起業務員殺同事案件，符合「故意犯罪因而發生死亡結果者」，預計明上午移審台中地方法院，依規定為國民法官法適用案件，後續將選任國民法官進行審理，成為國民法官上路後首個案例。
國民法官新制從今年1月1日開始施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。
案件為同事殺人
去年10月，台中1名22歲的黃姓業務員，疑似工作問題與金錢糾紛，涉嫌殺害與自己同一個直銷公司的同事施姓男子。黃男在去年10月20日持刀到施住家理論，雙方爆發口角衝突，黃男朝施男揮刀，施男胸口、脖子中刀倒臥血泊身亡；救護人員趕抵時，施男已失去生命跡象，經急救後宣告不治。
黃男事發後自己打電話報警自首表示自己殺了人，在第一時間被逮捕。根據黃自述，施和他分別是直銷公司上線、下線的關係，但後來因雙方業績分配獎金問題起過爭執。檢方相驗研判為他殺，向法院聲押獲准，經偵查2個多月，今天依殺人罪嫌起訴黃男。
準備程序需要1到2個月，國民法官不會提前接觸卷證
《中央社》報導，台中地方法院行政庭長李進清今天接受媒體聯訪時表示，經電腦分案後，為民國112年國審重訴字第1號，由刑事庭第4法庭受理，庭長唐中興擔任審判長及受命法官，並由第4庭的最資深與次資深法官擔任合議庭的陪席法官，之後會再依法定程序選任國民法官審理。
李進清也說明，依照規定要避免國民法官預斷，因此承審的合議庭暫時不會接觸案件完整卷證，必須由其他法庭處理人犯起訴後的移審事項。分案後依照過去模擬的經驗與案件繁簡不同，需要1至2個月時間進行證據能力、傳喚證人的準備程序，再依照國民法官選任程序，選出6名國民法官與1至4名備位法官進行審理。以此推測，可能會到3月才進行開庭審理。
《聯合報》報導，台中地方法院根據近年數據估算，符合國民法官審理案件包括殺人、傷害致死及酒駕致死，加上所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，年逾50件屬全台最高，因此新制上路後成為第一個承審國民法官案件的法院也不意外。
國民法官新制正式上路，在這之前各地方法院其實已開過多次模擬法庭。司法院經過調查後也發現，全程參與的國民法官在實際體驗後，對司法審判「非常信賴」的程度從2成提升至近6成；不少參與民眾表示，原本認為自己不具法律專業無法參與審判，但實際參與後發現沒有想像中困難。
國民法官不需要主動報名，因為是由電腦隨機抽選之後再進入審核複選。再從複選名冊中選取「候選國民法官」，通知參與選任程序。而被選上國民法官後，如果沒正當理由卻未到庭，可處新台幣3萬元以下罰鍰。但如果是70歲以上，或者是重大受災戶，具有教師或在校學生身分，重大疾病、傷害、身心因素無法執行國民法官職務等等，則可以向法院說明理由，表明拒絕擔任國民法官。
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核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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