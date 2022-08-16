最新流行的「北歐飲食」，和「地中海飲食」有什麼相似或不同之處？
我們想讓你知道的是
雖然北歐和地中海飲食大部分是以植物為主，但其植物類型非常不同。例如，遵循北歐飲食的人會被鼓勵多吃海藻和海帶類（富含碘、Omega-3脂肪酸，甚至維生素D等），以及其他一些當地所有的蔬菜和水果。而地中海飲食中則包括諸如菠菜等綠葉類蔬菜、洋蔥、櫛瓜、蕃茄及青椒等全部為當地產的蔬菜。
每個月網路上似乎都流行一種新的飲食時尚。最新流行的飲食潮流之一是北歐飲食（Nordic diet），有人稱它對健康的好處可能勝過地中海飲食（Mediterranean diet）。
研究開始顯示，它至少跟地中海飲食有類似的益處。
什麼是北歐飲食？
北歐飲食以北歐國家傳統飲食為基礎。包含的核心食物為全穀物（特別是黑麥，也稱裸麥、大麥和燕麥）、水果（尤其是漿果）、根莖類蔬菜（比如，甜菜、胡蘿蔔和蘿蔔）、油性魚（包括鮭魚、金槍魚和鯖魚）、豆類以及低脂乳製品。
但同具有悠久歷史、並一直在人口研究和調查中被認為是對健康有益的地中海飲食的不同之處在於，北歐飲食實際上是由營養和食品專家委員會以及廚師、食品歷史學者和環保人士共同開發的一種飲食。
其背後的動力是以可持續性方式來改善北歐國家的飲食指南；與此同時，尋求創造一種與食品和文化相關的具有當地特色的飲食。
儘管如此，北歐飲食與地中海飲食有許多相似之處，它們都含有更多的全天然食品（也稱全食，wholefoods），以及較少或沒有經過高度加工的食品。
這種飲食還鼓勵人們多吃植物性食品，少吃肉。
或許北歐飲食的主要特點是，它鼓勵人們多吃當地多樣化食品，例如苔蘚類、種子果實類、蔬菜和香草（包括野生的）等。
這就是為什麼像越橘這樣的漿果類（lingonberries）是北歐食品的核心元素，而柑橘以及熱帶水果則不是的原因。
雖然北歐和地中海飲食大部分是以植物為主，但其植物類型非常不同。
例如，遵循北歐飲食的人會被鼓勵多吃海藻和海帶類（富含碘、Omega-3脂肪酸，甚至維生素D等），以及其他一些當地所有的蔬菜和水果。
而地中海飲食中則包括諸如菠菜等綠葉類蔬菜、洋蔥、櫛瓜、蕃茄及青椒等全部為當地產的蔬菜。
證據何在？
北歐飲食相對來講仍然較新，它於2010年首次公布，這意味著現在就說它是否具有減少慢性疾病風險的功效可能還為時過早。
而另一方面，研究人員自從1950和1960年代就開始研究地中海式飲食──意味著我們對其對降低心臟病、二型糖尿病以及某些癌症之間的聯繫有著更好的了解。
但一些針對人們飲食習慣的回顧性研究已經發現，那些吃與現在被稱為北歐飲食類似飲食的人往往更健康。
這些研究發現，北歐飲食模式跟北歐國家人群患心臟病和第二型糖尿病風險較低有關。
然而，從其他國家來看，降低疾病風險與北歐飲食之間的聯繫相對沒有那麼強，這一原因目前尚不清楚。
關於北歐飲食人口研究的困難在於，他們研究的是一種當時在技術上還不存在的飲食──因為直到他們參與這些研究之後才被定義。這就意味著參與者未必刻意遵循北歐飲食模式──因此很難真正了解他們所說的這些健康益處，是否歸功於北歐飲食本身。
然而，最近（但規模較小）一項對北歐飲食研究的評審發現，它可以降低疾病的一些風險因素──包括減肥和減少低密度膽固醇（LDL，通常稱「壞」膽固醇），但對血壓和總膽固醇並未有明顯的改善。
目前來講，判斷北歐飲食是否對健康有長期好處，以及它是否比地中海飲食對我們健康益處更大，可能還為期過早。但已知的一些研究，似乎顯示北歐飲食有希望帶來健康益處。
研究還表明，北歐飲食當中的一些主食部分（包括全穀物和油性魚）本身就與健康更佳相關──包括降低心臟病風險。這顯示在遵循北歐飲食時把這些食品組合在一起，可能會帶來類似的健康好處。
吃本地食品
北歐飲食不僅僅關乎於健康，它還透過使用當地和可持續食品，讓飲食更健康來幫助（拯救）地球。
目前阻礙人們採納北歐飲食的一些主要障礙，是口味偏好和成本問題。如果能克服這些障礙，北歐飲食很可能成為北歐國家人們一種更可持續的飲食方式，同時也可能為其他人提供一種本地所產的（健康）飲食結構。
雖然現在說北歐飲食是否比其他更知名的飲食，比如地中海飲食更健康或許為時過早，但它有可能激勵我們審視一下如何能調整飲食結構，把精力集中在更多消費當地產的全食食品上。
然而，多吃地中海飲食和北歐飲食兩者當中的常見食物，比如，蔬菜、種子果實類、豆類、全穀物和魚，同時少吃紅肉和加工肉類，可能是健康飲食的基礎。
這一點，加上飲食多樣化和試著以植物性飲食為主，對健康而言可能比單純追求一種特殊飲食更重要。
註釋
- 杜安．梅勒（Duane Mellor）是阿斯頓大學阿斯頓醫學院實證醫學（也稱循證醫學）和營養學負責人。艾卡維．格奧爾古索普魯（Ekavi Georgousopoulou）是堪培拉大學營養與營養學助理教授。
- 本文原文發表在知識共享網站《對話》上（The Conversation）。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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