研究稱抑鬱症並非因為血清素過起，抗抑鬱藥是否「建立在一個迷思之上」？
我們想讓你知道的是
雖然不治療抑鬱症有風險，但有些人會經歷抗抑鬱藥的嚴重副作用，血清素研究的作者們表示，在這一點上需要更清楚地溝通。
文：瑞秋・施雷埃爾
最近，一項醫學研究被廣泛分享，成為轉發最多的醫學文章之一。那項研究是：抑鬱症不是由「快樂激素」血清素過低引起的。
隨之而來就引發了一波關於抗抑鬱藥物——許多抗抑鬱藥物旨在提高大腦中血清素的水平——的熱議，其中包括誤導性說法。
這項研究並沒有表明抗抑鬱藥物無效，但人們對它的反應也引發了一些關於如何對待和思考精神疾病的切實問題。
薩拉20歲出頭的時候第一次發作了比較嚴重的精神疾病，那之後醫生告訴她，給她開的藥就像「糖尿病患者的胰島素」。醫生說，藥物至關重要，可以糾正她大腦中的化學性問題，需要終生服用。
薩拉的母親患有一型糖尿病，所以她非常重視這件事。
儘管藥物似乎讓薩拉感覺更糟，最終甚至還聽到讓她自殺的聲音，接受了電休克療法（ECT），但她仍然堅持服藥。
然而，有關她需要這種藥物就像糖尿病患者需要胰島素一樣的說法，並沒有任何醫學證據。
她說，就像是被自己信任的人背叛了。
她對藥物的反應是極端的，然而她得到的所謂「化學失衡」的訊息並不罕見。
許多精神科醫生說，他們早就知道血清素低不是抑鬱症的主要原因，這份新研究並沒有說什麼新的東西。
然而，如此多的公眾對這份研究異乎尋常的反應表明，這對許多人來說是一件新鮮事。
有些人從指抗抑鬱藥通過修復化學失衡不起作用直接上升到抗抑鬱藥根本不起作用。
醫生們擔心，在混亂中，人們可能會突然停止服藥，冒著戒藥之後嚴重的風險。
英國國家健康與護理卓越研究所（NICE）表示，若不是在緊急情況下，這些藥物不應突然停用，慢慢減少劑量可以將戒藥症狀最小化。
研究表述了什麼？
這項最新的研究查閲了17項學術研究，發現抑鬱症患者大腦中血清素水平似乎與正常人沒有差異。
這一發現就排除了藥物可能通過糾正血清素缺陷而發揮作用的說法。
布盧姆菲爾德醫生（Dr Michael Bloomfield）指出，「我們很多人都知道服用撲熱息痛（paracetamol）有助於緩解頭痛，但我認為沒有人會相信頭痛是由大腦中沒有足夠的撲熱息痛引起的。」
抗抑鬱藥有用嗎？
研究表明抗抑鬱藥的效果只比安慰劑好一點點。至於這種差異有多大，研究人員之間存在著爭論。
在這個平均範圍內，有一群人服用抗抑鬱藥的效果更好——醫生只是在開藥時沒有很好的方法知道這些人是誰。
一些服用抗抑鬱藥物的人說，藥物幫助他們度過了精神健康危機，或者讓他們能控制日常的抑鬱症狀。
英國皇家精神病學院（Royal College of Psychiatrists ）的加斯克（Linda Gask）教授表示，抗抑鬱藥「能讓很多人迅速感覺好起來」，尤其是當處於危機狀態時。
但血清素論文的作者之一蒙克里夫（Joanna Moncrieff）教授指出，製藥公司的大多數研究都是短期的，人們對於過了最初幾個月之後的藥物表現了解甚少。
加斯克教授也同意說，「必須說，我們將繼續評估，我們不會讓病人的服藥時間比所需時間長。 」
雖然不治療抑鬱症有風險，但有些人會經歷抗抑鬱藥的嚴重副作用，血清素研究的作者們表示，在這一點上需要更清楚地溝通。
據NICE稱，這些副作用包括出現自殺念頭和企圖自殺、性功能障礙、情緒麻木以及失眠。
自去（2021）年秋天以來，英國的醫生被告知，在嘗試藥物治療之前，他們應該先為病情較輕的抑鬱症患者提供心理治療、鍛煉、冥想或者沉思。
人們是如何談論這項研究的？
一個典型的誤導性回應聲稱，研究表明抗抑鬱藥的處方是「建立在一個迷思之上」。
以下這個推文說，「這項抗抑鬱的研究是偉大的。大型製藥公司開出治療抑鬱症的特效藥，賺取了數十億美元，但從來沒有任何可靠的科學證據表明這些藥物會起作用。現在我們知道整件事都是建立在一個迷思之上的。這是製藥巨頭有史以來最大的騙局。」
但這項研究根本沒有把抗抑鬱藥的使用考慮在內。
血清素在情緒中起著重要作用，所以即使血清素水平一開始並沒有異常低，但至少在短期內，調整血清素可以讓人們感到更快樂。它也可以幫助大腦建立新的連接。
還有人聲稱，這項研究表明，抑鬱症從來都不是大腦的一種疾病，而是人們對環境的某種反應。
該研究的作者之一霍洛維茨博士說，「當然是兩者都有」。 例如，「基因會影響你對壓力的敏感程度。」
只不過對那些因處境困難有強烈反應的人來說，情感諮詢、財務建議或更換工作可能比藥物治療更有幫助。
然而，居住在澳大利亞東南部、患有嚴重抑鬱症和精神病的佐伊表示，如果把抑鬱症重新定義為「焦慮」，認為「只要解決所有的社會問題」，抑鬱就會消失，這也過於簡單，而且忽視了患有更嚴重精神疾病的人。
她的家族有精神病病史，但發作往往是由壓力事件引發的，比如考試的最後期限來臨。
佐伊說，她發現包括抗抑鬱藥在內的藥物治療改變了自己的生活狀態，她說自己能對副作用進行「計算」，覺得副作用在避免精神病發作方面是「值得」的。
所有接受《BBC》新聞採訪的專家都同意一點，那就是患者需要更多的訊息，更好的解釋，這樣他們才能自己做出這些困難「計算」，來權衡利弊。
（為保護受訪對象隱私，部分人隱去姓氏）
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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