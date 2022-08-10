華府智庫CSIS兵棋推演：美台能成功抵禦共軍侵台，但參戰各方都會付出慘痛代價
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CSIS資深顧問坎西恩說，這次兵推最大感想或許是美台能成功保衛台灣，有別於許多人的印象。但報導寫道，成功抵禦共軍犯台的代價高昂：台灣經濟將被摧毀；美軍受嚴重打擊後需要多年重建，連帶影響美國的國際實力。
（中央社）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週訪台，共軍隨後在台灣周邊演習。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）同步進行兵棋推演，結果顯示，美台能成功抵禦共軍侵台，但參戰各方都會付出慘痛代價。
《華爾街日報》報導，華府智庫戰略暨國際研究中心上週主辦7小時的複雜兵推，時值裴洛西訪台後中國解放軍在台灣周邊舉行實彈演習。兵推顯示台灣對共軍而言是嚴峻挑戰，中國企圖攻台對印太地區深具毀滅性。
兵推分為紅、藍兩隊，包含地圖、20面的骰子及複雜電腦計算，模擬2026年共軍對台發動攻擊。結果顯示，共軍犯台後3週內擊沉2艘美軍航空母艦，攻擊美軍駐日及關島基地，摧毀數百架美軍先進戰鬥機。
但中方處境更慘。共軍登陸後攻占南台灣，但兩棲登陸艦隊遭美國與日本飛彈、潛艦攻勢殲滅，無法重新補給部隊。台灣守住台北，北京的長程彈道飛彈所剩不多，難以對抗美國依舊強大的海空軍力。
CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）說，這次兵推最大感想或許是美台能成功保衛台灣，有別於許多人的印象。
但報導寫道，成功抵禦共軍犯台的代價高昂：台灣經濟將被摧毀；美軍受嚴重打擊後需要多年重建，連帶影響美國的國際實力。
部分美軍指揮官曾指出，2027年是共軍可能侵略台灣的時間點。參與兵推的華府智庫新美國安全中心（CNAS）研究員瓦瑟（Becca Wasser）則認為，2036年是更可能的時間點。
瓦瑟表示，即使到2027年，中國仍不大可能擁有成功對台發動兩棲侵略行動的能力。倘若如此，這意味中方對台將採取另一種途徑。
許多專家認為，共軍在裴洛西訪台後發動的大規模實彈演習透露以封鎖圍困、而非擊垮台灣的計策。
專家說，智庫兵推與五角大廈的機密兵推類似，意在檢驗不同情境如何演變、中方和以美軍為首的另一方如何因應對方作為、各自軍備受到什麼影響。
兵推雖模擬2026年台海衝突，但兩方都只具備已實際展現的軍事能力，核武排除在外。紅、藍兩隊輪流在滿布兵棋的太平洋地區地圖上出手，並討論戰略，接著移到詳細的台灣地圖，電腦計算飛機跑道尺寸、潛艦重新武裝所需時間等層面，骰子則帶來隨機元素。
這次兵推是22場系列中的第17場，以對美方而言的悲觀設想展開：美國因歐洲陷入另一場危機而分心，拖慢調派大軍前往太平洋地區的速度；台灣應處能力受中國發動資訊戰和破壞的阻礙。
紅隊代表的中國猛烈攻擊，期望儘快攻下台灣、擊退馳援的美軍。
兵推中的共軍朝美軍駐日空軍基地、太平洋艦隊一個航空母艦打擊群發射多枚彈道飛彈，摧毀數個戰機中隊，擊沉航艦與其他美軍艦艇。共軍以水面艦艇在台灣東部外海部署警戒線，轟炸台灣基礎設施以干擾國軍地面部隊行動。最後，共軍2萬2000人登陸台灣東南海岸，緩慢向北行進，期望攻下一處港口或機場，避開隨之而來的城市與巷戰。
但隨著戰事推進，氣勢轉向美國與日本。美軍雖然艦機與人員損失慘重，但轟炸中國多處港口、消滅共軍艦艇警戒線，且成功攻擊北京的弱點，也就是載送部隊及運補所需的兩棲艦艇。
一名紅隊成員仔細觀察台灣地圖，思考另一個戰略，並說：「在現實情況下，我們將必須嘗試斬首行動。」
同樣身為紅隊一員的瓦瑟說：「與其說是平手，感覺更像是『好吧，沒有人贏，但也沒有人輸』。」
坎西恩和麻省理工學院（MIT）與美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）專家耗時兩年設計這款兵推。他說，相較於機密兵推，這款公有領域的兵推設計者希望和更多人分享結果。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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