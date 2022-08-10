地球自轉加速打破「最短一天紀錄」，專家：可能與兩極冰川融化有關

地球自轉加速，打破原子鐘問世以來最短一天紀錄

（中央社）如果你覺得一天的時間變短了，那可能不是錯覺。科學家發現，今（2022）年6月29日，地球自轉一圈的速度加快了1.59毫秒，這也是精確測量時間的原子鐘問世以來，地球上最短的一天。

美國《有線電視新聞網》（CNN）8日報導，根據全球計時組織「國際地球自轉與參考系統服務」（International Earth Rotation and Reference Systems Service，IERS）的數據，6月29日地球自轉速度較正常的24小時快了1.59毫秒（千分之1.59秒）。

一般來說，地球繞軸自轉一圈所需的時間就是一天，約為8萬6400秒。

在此之前，史上最短的一天是2020年7月19日，那天較正常時間少了1.47毫秒。

美國海軍天文台（US Naval Observatory）退休計時部門主管麥卡錫（Dennis McCarthy）表示，原子鐘是人類已知最準確的標準化時間測量工具，自1950年代以來一直用於計時和測量地球自轉。

他說，儘管6月29日是近代史上最短的一天，不過2020年發表在科學期刊《古海洋學與古氣候學》（Paleoceanography and Paleoclimatology）的研究顯示，在7000萬年前恐龍主宰地球的時代，一天的長度僅有23.5小時。

麥卡錫說，據美國國家航空暨太空總署（NASA），自1820年以來，科學家發現地球自轉速度減慢，但在過去幾年裡，地球自轉速度又開始加快。

麥卡錫表示，針對地球自轉速度如何或為何稍微加快，學界尚無肯定答案，但這可能是冰川均衡調整（glacial isostatic adjustment）的結果，或是冰川融化造成陸地移動所導致。

他指出，地球的寬度略大於高度，因此是一個扁形球體，兩極冰川會對北極和南極的地殼造成壓力。

麥卡錫分析，由於氣候危機導致兩極冰川融化，地球頂部和底部的壓力減輕，這會造成地殼向上突出，讓地球變得更圓，而圓形會讓行星的自轉速度加快。

地球自轉速度變化研究，能協助GPS精準定位

地球自轉速度變化看似無關緊要，實則深入影響我們的日常生活。中研院地球科學研究所特聘研究員趙丰曾於接受《研之有物》採訪時說明，如果沒有研究地球自轉，GPS（全球定位系統）就無法精確定位，現代人的日子就沒法過。

這是因為GPS衛星導航的原理，是地面接受器同時接收某4顆衛星傳來的訊號，訊號中有每顆衛星的座標和訊號發射時間，接受器再由收到訊號的時間差，反推每顆衛星距離它多遠，最後綜合考慮4顆衛星的座標和距離，推算出地面接受器當下的位置，完成定位任務。

然而地球本身會自轉，接受器自己就動來動去，所以接受器必須時時接收當下地球自轉的資訊，修正計算，以免導航出現誤差。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航