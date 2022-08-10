維也納談判為重啟「伊朗核協議」鋪路，歐盟認為達成「對各方都非常好的妥協」
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歐盟已就旨在恢復履行2015年國際伊朗核問題協議的談判結果，起草完成了「最終文本」，現由歐盟外交政策負責人提交各有關國家。各方是否會接受這一文本？
文：德國之聲中文網（德新社、路透社）
恢復履行伊朗和其他6國之間核協議的外交努力取得進展。歐盟一高級外交官在維也納表示，歐盟已提交一份使2015年的國際伊朗核協議得以重生的履約談判「最終文本」。他說，現在就看各參與國政府是否會做出同意這一文本的決定。
「非常好的妥協」
這位歐盟代表表示，談判已經結束，這是最終文本。他說，在他看來，這是一個「對所有相關方都非常好的妥協」。該文件將由歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提交有關國家政府審議。他強調，此刻尚難言突破是否指日可待。
華盛頓已經表示，願意盡快作結。德黑蘭則表示，內部尚需進一步磋商。
美國國務院一發言人說，美國已經準備好迅速達成一致，重啟國際伊朗核問題協議。德黑蘭領導層也多次表示，願意恢復履行核問題協議，並將看看其它簽約方是否「言行一致」。
伊朗國家通訊社報導說，經數天維也納會談，伊談判代表將返回德黑蘭，並會繼續與恢復履約談判協調員和其他各方磋商。
談判曾中斷數月
停滯數月後，美伊恢復履行核協議間接會談於上週四在維也納繼續。該協議要阻止伊朗擁有核武器。德黑蘭否認有此目標。該協議於2015年由美、中、俄、德、法、英和伊朗談判達成。
多年來，西方多國一直試圖挽救2015年協議。在美國前總統川普（Donald Trump）2018年宣佈單方退出並對伊朗實施新制裁後，伊朗也逐步背棄相關承諾，協議前途不卜。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
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