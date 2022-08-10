2022/08/10,
國際

維也納談判為重啟「伊朗核協議」鋪路，歐盟認為達成「對各方都非常好的妥協」

維也納談判為重啟「伊朗核協議」鋪路，歐盟認為達成「對各方都非常好的妥協」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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歐盟已就旨在恢復履行2015年國際伊朗核問題協議的談判結果，起草完成了「最終文本」，現由歐盟外交政策負責人提交各有關國家。各方是否會接受這一文本？

文：德國之聲中文網（德新社、路透社）

恢復履行伊朗和其他6國之間核協議的外交努力取得進展。歐盟一高級外交官在維也納表示，歐盟已提交一份使2015年的國際伊朗核協議得以重生的履約談判「最終文本」。他說，現在就看各參與國政府是否會做出同意這一文本的決定。

「非常好的妥協」

這位歐盟代表表示，談判已經結束，這是最終文本。他說，在他看來，這是一個「對所有相關方都非常好的妥協」。該文件將由歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提交有關國家政府審議。他強調，此刻尚難言突破是否指日可待。

華盛頓已經表示，願意盡快作結。德黑蘭則表示，內部尚需進一步磋商。

美國國務院一發言人說，美國已經準備好迅速達成一致，重啟國際伊朗核問題協議。德黑蘭領導層也多次表示，願意恢復履行核問題協議，並將看看其它簽約方是否「言行一致」。

伊朗國家通訊社報導說，經數天維也納會談，伊談判代表將返回德黑蘭，並會繼續與恢復履約談判協調員和其他各方磋商。

談判曾中斷數月

停滯數月後，美伊恢復履行核協議間接會談於上週四在維也納繼續。該協議要阻止伊朗擁有核武器。德黑蘭否認有此目標。該協議於2015年由美、中、俄、德、法、英和伊朗談判達成。

多年來，西方多國一直試圖挽救2015年協議。在美國前總統川普（Donald Trump）2018年宣佈單方退出並對伊朗實施新制裁後，伊朗也逐步背棄相關承諾，協議前途不卜。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

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